Yeferson Cossio regala dinero y celulares en redes sociales

¡Más regalado que nunca! El cantante e influencer con antigua nacionalidad colombiana, anunció hace unos días que se irá del país para reencontrarse consigo mismo debido a que últimamente siente que está perdido y su vida no tiene rumbo alguno.

En la misma semana, después de su último anuncio, en donde afirmó la necesidad de irse a japón en septiembre porque estaba consumiendo sustancias y se encontraba ‘’completamente descarriado‘’, la figura pública, que tanto revuelo ha dado en redes sociales, usó sus historias de Instagram para recompensar a sus más de 9,6 millones de fieles seguidores.

Los hechos indican que antes de partir, Cossio quiere dar premios a aquellos que permanecen conectados a su contenido y han apoyado todas las etapas por las que ha tenido que pasar. Y es que en los últimos 5 días se ha dispuesto ha planear diversas estrategias de mercadotecnia experiencial en la que comparte dinámicas que afiancen aún más a su público. Él regala dinero y a cambio gana el cariño y confianza de gran parte de las personas que lo siguen.

‘’Hoy también hay dinero para ustedes’... Dinámica de hoy: Voy a subir 5 videos tocando batería a mi historia. Ustedes deben responder con el nombre de cada una de las canciones. Cuando suba las 5, reviso mi DM y les estaré enviando al azar 500.000 a cada uno. ‘’

Da evidencia que es un experto en la batería y pone a prueba a sus fans para indagar o adivinar qué canciones estaba tocando. Quienes tenían la respuesta acertada se llevaban una suma considerable de dinero. Asimismo, en otras historias, de la misma red social que usó para hacer la dinámica mencionada, comentó que haría una actividad de índole similar para quienes lo siguieran en su canal de YouTube.

Todo indica que seguirá sumando interacciones y seguidores en redes sociales, pues luego de sugerirle a su audiencia seguir conectada para toparse con más sorpresas, decidió empezar a regalar celulares y destacó que ha gastado, en menos de una semana, una suma de dinero que no es lo que un colombiano usualmente podría gastar o ganarse en un año.

‘’Terminando de hacer ejercicio para la dinámica de hoy. Hoy no les voy a dar dinero... Sabían que en los últimos 5 días, si incluimos lo de telegram e historias de Instagram, les he dado 43.000.000? Hoy el equipo contable me regañó y les dije ‘’fuck you, es mi dinero‘’ no están felices‘’.

Incluso personas desde el extranjero han estado activos en su cuenta oficial @yefersoncossio. Él les comentó ‘’Me mandan captura de pantalla de que me siguen ... Si gana alguien que NO vive en Colombia, no le puedo enviar el iphone, entonces le enviaría el dinero para que lo compre’'. Por esa misma línea, algunos de sus seguidores expusieron en diferentes plataformas digitales que el reconocido ‘influencer’ está haciendo este tipo de dinámicas para hacer más visibles los proyectos sociales que ha compartido recientemente. Como la historia de ‘‘Anderson, un chico de solo 16 años que lucha con una leucemia y un trasplante de médula, un guerrero. Para mi honor, su sueño era conocerme ; tiene otro sueño, quiere ser influencer‘’, expuso Cossio etiquetando al menor que lo admira y ve como modelo a seguir.

