Marbelle se despertó pensando en Petro

Maureen Belky Ramírez, mejor conocida como Marbelle, a finales de julio criticó cuando Petro dejó a la luz pública el logo que tendrá la transmisión de mando presidencial: tres mariposas de color amarillo, azul y blanco. Orgulloso de su trabajo , el diseñador uso su cuenta de Twitter para publicar dicho emblema afirmando que representa la “biodiversidad, el compromiso ambiental y la fragilidad de la vida”.

La polémica cantante colombiana decidió burlarse “¿Privilegio pintar tres mariposas? Ah, no. Estamos es perdiendo el tiempo…”, publicó. Asimismo indicó en otro Tweet “Le faltaron los rifles a las mariposas”.

Marbelle ha sabido usar sus redes sociales como medio para criticar a Gustavo Petro, convertirse en tendencia por su trabajo profesional y fomentar desorden mediático, al mismo tiempo que ha dado respaldo y muestra de cariño incondicional al expresidente Álvaro Uribe Vélez . Sus posturas radicales, según algunos usuarios, la han llevado a ser tildada por muchos como un personaje político.

Ahora, tan solo faltando un día para que el próximo presidente de Colombia inicie su mandato, a través de su cuenta oficial de Twitter reiteró muy temprano, a las 4:00 am, su oposición respecto al gobierno entrante y la posesión que tendrá lugar mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para el periodo 2022 - 2026.

La vallecaucana enfatizó en un trino que se acerca la “perdición” por el traspaso de mando. “Estamos a 1 día...de la perdición!”, publicó en su perfil, @marbelle30, el cual es seguido por más de 447.000 usuarios y que se ha convertido en una puerta de entrada para nuevas críticas hacia la reconocida artista.

En su momento la actriz dijo que se iría del país en caso de que el representante del Pacto Histórico ganara las elecciones; sin embargo, el hecho se dio y la intérprete no cumplió su promesa sin darle gusto a las personas que se expresan a diario con mensajes negativos en sus redes sociales.

El trino dio pie para que gran cantidad de usuarios la criticaran por no haberse ido de Colombia. “Está a un día de irse ”; “Ud todavía dando lora, no que se iba?”; “Todavía no te has ido?? Falsa, usted dijo que se iba a ir”; “4 am publicando eso...”, escribieron algunos de ellos.

Tanto es el descontento de la cantante colombiana hacia los proyectos que se vienen planeando lo que será el nuevo mandato y su afecto hacia el pasado gobierno que no desaprovechó el tiempo y minutos después del primer trino a primeras horas del día se tomó el tiempo para mandar callar al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien afirmó que la gestión del presidente saliente, Iván Duque, fue desfavorable.

#ElPresidenteDuqueNosDeja un cochinal.

A lo que Marbelle respondió:

#SHHHHHHHHHH

Sus más recientes opiniones hicieron que algunos usuarios en las diferentes plataformas digitales especularan que la cantante continuará activa en redes sociales durante los próximos meses con más polémicas y ataques digitales hacia Petro.

