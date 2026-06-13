La Fuerza Aeroespacial Colombiana lanza 2.000 volantes tras cinco asesinatos

La campaña de información apunta a que los habitantes aporten datos para ubicar a presuntos jefes de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, luego de cinco asesinatos en una semana - crédito Fuerza Aérea Colombiana

Una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó 2.000 volantes en el nordeste de Antioquia para señalar a los más buscados y promover la colaboración ciudadana, tras el aumento de la violencia en esa región.

Para reforzar la seguridad en municipios como Yalí, Cisneros, Santo Domingo y Vegachí, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por medio del Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5), lanzó desde un helicóptero UH-60 Black Hawk un total de 2.000 volantes, como parte del llamado “Plan Themis”.

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Esta acción busca implicar a la comunidad en la identificación de cabecillas criminales y en la denuncia anónima, ante la presencia de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que, según informaron la emisora Blu Radio y el canal regional Teleantioquia, dejaron 5 personas asesinadas en una semana.

El aumento de la violencia en el nordeste de Antioquia

De acuerdo con datos oficiales recogidos por Blu Radio y Teleantioquia, los habitantes de estas zonas rurales enfrentan directas amenazas de grupos armados, en un contexto marcado por extorsiones, intimidaciones y episodios de homicidio.

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El señalado cabecilla, identificado como Luis Montoya, es vinculado con el frente 4 y con el homicidio de cuatro personas en zona rural de Remedios, según reportes divulgados por Teleantioquia - crédito Fuerza Aérea

Las autoridades reconocen que estas campañas de información responden a las dificultades para mantener un control institucional sostenido donde persisten estructuras criminales en lugares donde la intervención estatal es limitada.

¿Quiénes son los más buscados?

El eje de la campaña está en difundir información sobre los presuntos líderes del frente 4 de las disidencias de las Farc, involucrados en hechos violentos recientes en Antioquia.

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Entre ellos se destaca Luis Montoya, conocido como alias Jhon Fiera, identificado por las autoridades como cabecilla de la organización y supuesto responsable del asesinato de cuatro personas en el área rural de Remedios. Por datos que permitan su captura, la recompensa ofrecida es de hasta $300 millones.

Los volantes también nombran a “Calarcá”, “Chala” y “Primo Gay”, considerados integrantes de las estructuras ilegales.

La acción busca implicar a la comunidad en la identificación de cabecillas criminales y en la denuncia anónima para facilitar la detención de estos objetivos en la región.

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El despliegue aéreo apoyó la distribución de material del Plan Themis para promover colaboración ciudadana, en medio de un aumento de hechos violentos y de la presencia de grupos armados en veredas y corregimientos - crédito Fuerza Aérea

El Cacom 5 reitera su compromiso de emplear todos sus recursos para resguardar la seguridad y el bienestar en el nordeste antioqueño y refuerza el combate institucional ante las amenazas del crimen organizado.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana perdió contacto con una aeronave no tripulada en el sur del Cauca el 26 de mayo de 2026, mientras cumplía una misión de inteligencia, un hecho que abrió una investigación y expuso el peso que tienen estos sistemas en operaciones de vigilancia sobre zonas con presencia de disidencias de las Farc y redes del narcotráfico.

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La aeronave buscada corresponde a un sistema tipo ART, sigla de Aeronave Remotamente Tripulada, usado por la FAC en misiones ISR: inteligencia, vigilancia y reconocimiento, según informó Caracol Radio. Esas plataformas se emplean en operaciones contra grupos armados ilegales, narcotráfico y control territorial, de acuerdo con el mismo medio.

La desaparición ocurrió mientras el aparato desarrollaba labores de observación en una de las regiones que las autoridades consideran complejas por la actividad de estructuras armadas ilegales. La búsqueda se concentra en el sur del departamento del Cauca, donde las autoridades intentan establecer qué ocurrió con el sistema.

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La respuesta central del caso es esta: la FAC perdió comunicación con un dron militar que ejecutaba una misión de inteligencia en Cauca y las autoridades ya adelantan una investigación sobre su desaparición. Ese equipo hacía parte de los sistemas desplegados para vigilancia y seguimiento en tiempo real, según Caracol Radio.

Una aeronave no tripulada (UAV) con la matrícula FAC 6101 y la bandera de Colombia, fue hallada accidentada entre la densa vegetación del departamento del Cauca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas ART pueden operar de día y de noche y en distintas condiciones meteorológicas. También permiten seguimientos en tiempo real sin exponer tripulaciones humanas.

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El mismo medio señaló que esos sistemas cuentan con capacidades de persistencia prolongada, monitoreo de objetivos y transmisión de imágenes en tiempo real. Su función es vigilar corredores estratégicos sin necesidad de presencia permanente de tropas en tierra.

Ese tipo de tecnología se inserta en una estrategia más amplia de las Fuerzas Militares para operar y, al mismo tiempo, neutralizar aeronaves no tripuladas.

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