Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana lanza 2.000 volantes tras cinco asesinatos

Recompensas millonarias, líderes criminales bajo la mira y el despliegue de un Black Hawk buscan restaurar la confianza en comunidades atemorizadas

Guardar
Google icon
La campaña de información apunta a que los habitantes aporten datos para ubicar a presuntos jefes de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, luego de cinco asesinatos en una semana - crédito Fuerza Aérea Colombiana
La campaña de información apunta a que los habitantes aporten datos para ubicar a presuntos jefes de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, luego de cinco asesinatos en una semana - crédito Fuerza Aérea Colombiana

Una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó 2.000 volantes en el nordeste de Antioquia para señalar a los más buscados y promover la colaboración ciudadana, tras el aumento de la violencia en esa región.

Para reforzar la seguridad en municipios como Yalí, Cisneros, Santo Domingo y Vegachí, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por medio del Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5), lanzó desde un helicóptero UH-60 Black Hawk un total de 2.000 volantes, como parte del llamado “Plan Themis”.

PUBLICIDAD

Esta acción busca implicar a la comunidad en la identificación de cabecillas criminales y en la denuncia anónima, ante la presencia de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que, según informaron la emisora Blu Radio y el canal regional Teleantioquia, dejaron 5 personas asesinadas en una semana.

El aumento de la violencia en el nordeste de Antioquia

De acuerdo con datos oficiales recogidos por Blu Radio y Teleantioquia, los habitantes de estas zonas rurales enfrentan directas amenazas de grupos armados, en un contexto marcado por extorsiones, intimidaciones y episodios de homicidio.

PUBLICIDAD

El señalado cabecilla, identificado como Luis Montoya, es vinculado con el frente 4 y con el homicidio de cuatro personas en zona rural de Remedios, según reportes divulgados por Teleantioquia - crédito Fuerza Aérea
El señalado cabecilla, identificado como Luis Montoya, es vinculado con el frente 4 y con el homicidio de cuatro personas en zona rural de Remedios, según reportes divulgados por Teleantioquia - crédito Fuerza Aérea

Las autoridades reconocen que estas campañas de información responden a las dificultades para mantener un control institucional sostenido donde persisten estructuras criminales en lugares donde la intervención estatal es limitada.

¿Quiénes son los más buscados?

El eje de la campaña está en difundir información sobre los presuntos líderes del frente 4 de las disidencias de las Farc, involucrados en hechos violentos recientes en Antioquia.

Entre ellos se destaca Luis Montoya, conocido como alias Jhon Fiera, identificado por las autoridades como cabecilla de la organización y supuesto responsable del asesinato de cuatro personas en el área rural de Remedios. Por datos que permitan su captura, la recompensa ofrecida es de hasta $300 millones.

Los volantes también nombran a “Calarcá”, “Chala” y “Primo Gay”, considerados integrantes de las estructuras ilegales.

La acción busca implicar a la comunidad en la identificación de cabecillas criminales y en la denuncia anónima para facilitar la detención de estos objetivos en la región.

El despliegue aéreo apoyó la distribución de material del Plan Themis para promover colaboración ciudadana, en medio de un aumento de hechos violentos y de la presencia de grupos armados en veredas y corregimientos - crédito Fuerza Aérea
El despliegue aéreo apoyó la distribución de material del Plan Themis para promover colaboración ciudadana, en medio de un aumento de hechos violentos y de la presencia de grupos armados en veredas y corregimientos - crédito Fuerza Aérea

El Cacom 5 reitera su compromiso de emplear todos sus recursos para resguardar la seguridad y el bienestar en el nordeste antioqueño y refuerza el combate institucional ante las amenazas del crimen organizado.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana perdió contacto con un dron militar en el sur del Cauca

La Fuerza Aeroespacial Colombiana perdió contacto con una aeronave no tripulada en el sur del Cauca el 26 de mayo de 2026, mientras cumplía una misión de inteligencia, un hecho que abrió una investigación y expuso el peso que tienen estos sistemas en operaciones de vigilancia sobre zonas con presencia de disidencias de las Farc y redes del narcotráfico.

La aeronave buscada corresponde a un sistema tipo ART, sigla de Aeronave Remotamente Tripulada, usado por la FAC en misiones ISR: inteligencia, vigilancia y reconocimiento, según informó Caracol Radio. Esas plataformas se emplean en operaciones contra grupos armados ilegales, narcotráfico y control territorial, de acuerdo con el mismo medio.

La desaparición ocurrió mientras el aparato desarrollaba labores de observación en una de las regiones que las autoridades consideran complejas por la actividad de estructuras armadas ilegales. La búsqueda se concentra en el sur del departamento del Cauca, donde las autoridades intentan establecer qué ocurrió con el sistema.

La respuesta central del caso es esta: la FAC perdió comunicación con un dron militar que ejecutaba una misión de inteligencia en Cauca y las autoridades ya adelantan una investigación sobre su desaparición. Ese equipo hacía parte de los sistemas desplegados para vigilancia y seguimiento en tiempo real, según Caracol Radio.

Primer plano de un dron gris accidentado en un denso entorno selvático, con la bandera de Colombia y la matrícula FAC 6101 visibles en su fuselaje.
Una aeronave no tripulada (UAV) con la matrícula FAC 6101 y la bandera de Colombia, fue hallada accidentada entre la densa vegetación del departamento del Cauca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas ART pueden operar de día y de noche y en distintas condiciones meteorológicas. También permiten seguimientos en tiempo real sin exponer tripulaciones humanas.

El mismo medio señaló que esos sistemas cuentan con capacidades de persistencia prolongada, monitoreo de objetivos y transmisión de imágenes en tiempo real. Su función es vigilar corredores estratégicos sin necesidad de presencia permanente de tropas en tierra.

Ese tipo de tecnología se inserta en una estrategia más amplia de las Fuerzas Militares para operar y, al mismo tiempo, neutralizar aeronaves no tripuladas.

Temas Relacionados

Fuerza Aeroespacial ColombianaNordeste de AntioquiaCrimen OrganizadoSeguridad CiudadanaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

El exmundialista en la edición de Francia 1998 habló sobre lo que significa el debut en el primer partido de la fase de grupos

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

La Judicatura sostuvo que el ente acusador escogió la ruta más corta para obtener la condena de alias Harold, encargado de reclutar al menor que disparó contra el senador y candidato presidencial

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Las autoridades destruyeron 118 artefactos explosivos y un arsenal compuesto por 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos activados por la víctima, 15 lanzadores de distintos tamaños, 182 municiones improvisadas y 520 detonadores

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Ministerio de Minas y Energía activó un plan preventivo para el suministro de gas natural en Cartagena: esto dice la resolución

La resolución busca mantener la continuidad del abastecimiento y la prestación del servicio eléctrico mientras avanzan intervenciones programadas en la infraestructura de la ciudad, según informó la cartera de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía activó un plan preventivo para el suministro de gas natural en Cartagena: esto dice la resolución

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Deportes

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Néstor Lorenzo recordó el mejor momento que ha vivido con la selección Colombia en los Mundiales: “Fue la alegría máxima”

Dos árbitros colombianos estarán en el juego inaugural de España en el Mundial 2026

Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona

La FIFA cambió el árbitro para el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026: esta fue la razón