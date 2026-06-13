Colombia

Ministerio de Minas y Energía activó un plan preventivo para el suministro de gas natural en Cartagena: esto dice la resolución

La resolución busca mantener la continuidad del abastecimiento y la prestación del servicio eléctrico mientras avanzan intervenciones programadas en la infraestructura de la ciudad, según informó la cartera de Minas y Energía

Guardar
Google icon
Hay denuncias sobre casos de acoso laboral al interior del Ministerio de Minas y Energía - crédito Ministerio de Minas y Energía
El Ministerio de Minas y Energía activó la Resolución 40267 de 2026 para proteger el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento de la regasificación en Cartagena - crédito Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía activó un plan preventivo mediante la Resolución 40267 de 2026 para proteger el abastecimiento de gas natural y asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica durante el mantenimiento programado de la infraestructura de regasificación en Cartagena, una medida que fija el marco de prioridad de atención de la demanda ante posibles restricciones de oferta.

La resolución, expedida el 12 de junio de 2026 por dicha cartera, vinculó la decisión con las labores programadas en esa planta y ordenó adoptar medidas para el abastecimiento de gas natural durante ese período.

PUBLICIDAD

El acto administrativo identificó como objetivo inmediato preservar la continuidad del servicio en un momento en que la disponibilidad del combustible puede verse limitada por trabajos sobre una instalación clave.

El Ministerio de Minas y Energía fundamentó la medida en el artículo 2.2.2.2.2.4 del Decreto 1073 de 2015, que faculta a la cartera a fijar el orden de atención de la demanda de gas natural entre agentes según los efectos sobre la población, las necesidades de generación eléctrica, los contratos perfeccionados y otros criterios que permitan una solución equilibrada de consumo.

PUBLICIDAD

El plan preventivo del Ministerio de Minas y Energía prioriza la demanda esencial de gas natural y la generación de energía eléctrica durante el mantenimiento programado - crédito Ministerio de Minas y Energía/@UltimaHoraCR/X
El plan preventivo del Ministerio de Minas y Energía prioriza la demanda esencial de gas natural y la generación de energía eléctrica durante el mantenimiento programado - crédito Ministerio de Minas y Energía/@UltimaHoraCR/X

Según esa norma, la prioridad comprende el gas natural para la operación de estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, los usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales conectados a redes de distribución, la demanda de gas natural comprimido vehicular y la demanda de las refinerías, salvo la destinada a autogeneración eléctrica que pueda reemplazarse con energía del Sistema Interconectado Nacional.

Esa definición es el eje del plan preventivo, porque delimita a qué consumos debe proteger el Estado si el mantenimiento genera restricciones en la oferta.

La resolución recuerda además que la distribución de gas natural y sus actividades complementarias son servicios públicos esenciales, según los artículos uno, dos y cuatro de la Ley 142 de 1994.

En el acto administrativo también se cita el artículo dos de la Constitución Política de Colombia. Allí se establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes, y el artículo 365, que define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado y le impone asegurar su prestación eficiente.

La Resolución 40267 de 2026 fija un orden de prioridad de la demanda de gas natural por el mantenimiento de la infraestructura del mineral en Cartagena - crédito Ministerio de Minas y Energía
La Resolución 40267 de 2026 fija un orden de prioridad de la demanda de gas natural por el mantenimiento de la infraestructura del mineral en Cartagena - crédito Ministerio de Minas y Energía

La resolución recuerda que los productores-comercializadores, comercializadores y transportadores son responsables de priorizar el volumen o la capacidad de transporte de gas natural cuando existan restricciones en la oferta o situaciones de grave emergencia no transitorias que impidan garantizar el abastecimiento de la demanda.

La misma obligación de asignación aplica a distribuidores-comercializadores y comercializadores que participan en el mercado secundario, respecto de los usuarios de los mercados relevantes.

El Ministerio también obliga a que tanto productores-comercializadores, comercializadores y transportadores se comprometan a suministrar toda la información necesaria cuando se presenten esas restricciones o cuando deban adoptarse medidas para aplicar el orden de prioridad de la demanda.

Imagen de referencia. Los productores, comercializadores, transportadores y distribuidores deberán priorizar volúmenes y capacidad de transporte de gas natural si se presentan restricciones en la oferta - crédito Enrique Castro-Mendivil/Reuters
Imagen de referencia. Los productores, comercializadores, transportadores y distribuidores deberán priorizar volúmenes y capacidad de transporte de gas natural si se presentan restricciones en la oferta - crédito Enrique Castro-Mendivil/Reuters

En el documento se añade una exigencia operativa para un grupo más amplio de agentes. Allí se enfatiza en que productores-comercializadores, transportadores, comercializadores, distribuidores-comercializadores de gas natural y empresas generadoras de electricidad a base de gas natural deberán adoptar las medidas necesarias frente a restricciones en la oferta o situaciones de grave emergencia no transitorias, o cuando se aplique el orden de prioridad de la demanda.

La medida se apoya en facultades legales contenidas en el numeral 32 del artículo dos del Decreto 381 de 2012, adicionado por el Decreto 1617 de 2013, además del Decreto 1073 de 2015.

Ese desarrollo es el que permite al ministerio intervenir de forma preventiva antes de que las labores programadas en Cartagena afecten el abastecimiento o la continuidad del servicio eléctrico.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalFACUso de taconesFuerzas MilitaresColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Fuerza Aeroespacial Colombiana lanza 2.000 volantes tras cinco asesinatos

Recompensas millonarias, líderes criminales bajo la mira y el despliegue de un Black Hawk buscan restaurar la confianza en comunidades atemorizadas

La Fuerza Aeroespacial Colombiana lanza 2.000 volantes tras cinco asesinatos

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

El exmundialista en la edición de Francia 1998 habló sobre lo que significa el debut en el primer partido de la fase de grupos

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

La Judicatura sostuvo que el ente acusador escogió la ruta más corta para obtener la condena de alias Harold, encargado de reclutar al menor que disparó contra el senador y candidato presidencial

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Las autoridades destruyeron 118 artefactos explosivos y un arsenal compuesto por 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos activados por la víctima, 15 lanzadores de distintos tamaños, 182 municiones improvisadas y 520 detonadores

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Deportes

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Néstor Lorenzo recordó el mejor momento que ha vivido con la selección Colombia en los Mundiales: “Fue la alegría máxima”

Dos árbitros colombianos estarán en el juego inaugural de España en el Mundial 2026

Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona

La FIFA cambió el árbitro para el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026: esta fue la razón