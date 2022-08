Susana Boreal, representante del Pacto Histórico, fue matoneada en redes por hacer una pregunta de procedimiento

Representante Susana Gómez

Durante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Susana Gómez, conocida en las redes sociales como Susana Boreal, generó fuertes críticas por desconocer un procedimiento para firmar una proposición.

El hecho quedó registrado cuando la congresista del Pacto Histórico cuestionó, “quisiera adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho, por favor”, afirmó con voz tímida la congresista. Y después reconoció: “No sé cómo es el procedimiento”.

Ante la situación, la mesa directiva le pregunta a Susana cuál era su propósito, a lo que la congresista del Pacto Histórico respondió, “no, qué pena. No sé cómo es el procedimiento para firmar una de esas proposiciones de Carvalho”, aseguró.

“Donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín, por favor”, comentó la parlamentaria Gómez.

La congresista no solo no sabía cómo firmar la proposición, sino que tampoco tenía claro qué era lo que quería firmar. Adicionalmente, ante lo extraña de la solicitud, uno de los funcionarios que intentaba entender lo que Susana Boreal decía, se notó perdido ante el momento.

No tardaron en llegar las críticas a la congresista porque no es la primera vez que sucede un hecho de esta índole. Por esta razón, a través de sus cuenta oficial de Twitter escribió, “mi voz es la de una artista convencida de que el cambio es cultural. Uno que acerque a la gente del común a la política y nos haga sensibles. No me da pena preguntar, lo seguiré haciendo y trabajando para que este cambio sea real”.

“No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle, pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una ministra que no está posesionada, pero ajá”, aseguró la parlamentaria del Pacto Histórico.

De igual manera, la congressita agrergó que había preguntado a los que estaban alrededor, pero tampoco sabían cómo se hacía. “Ja, ja, ja o sea, les pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos. Yo prefiero ser sincera y trabajar, como siempre lo he hecho. Besitos”, finalizó.

Tras las críticas que generó en las redes sociales, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, escribió en su cuenta de Twitter: “Matonear de esa manera a una joven que hace una pregunta para no equivocarse ya raya en la infamia. Les recuerdo que así empezamos todos y que los ladrones de este país hablan lindo y se las saben todas. Ánimo Susana Boreal. Con tu honestidad y creatividad Pronto cerrarás bocas”, afirmó.

Gustavo Bolívar defendió a Susana Boreal. Foto: Twitter @GustavoBolivar

Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino expresó que, “A mí lo que me da pena es que muchos aquí quieran aparentar que al primer trabajo de llegaron público o privado ya sabían todo ! Por favor !”, pronunció a través de sus redes sociales.

“Ojalá los que se la montan a una congresista primipara por no conocer aún los procedimientos en el Congreso, lo hubieran hecho con la misma vehemencia a Jennifer Arias, quien además de ser acusada de plagio, se la pasó haciendo jugaditas sucias durante la presidencia en la Cámara”, mencionó Gabriel Cifuentes, analista político.

Asimismo, el abogado especialista en Derecho Público, Daniel Briceño, cuestionóo en su Twitter que, “50 SMMLV destinados en asesores de UTL para cada Congresista para que la Representante Susana Boreal no sepa como es el procedimiento para firmar una proposición”.

Críticas haciia Susana Boreal. Foto: Twitter @Danielbricen

