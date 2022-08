Sigue la polémica por Jarlan Barrera: “La final más importante de la historia del Junior no se ganó gracias a él”

Jarlan Barrera es criticado por la prensa. / (Twitter: @Dimayor)

Las declaraciones de Jarlan Barrera siguen generando polémica, pues hinchada del Junior de Barranquilla se encuentra sentida tras el pronunciamiento del atacante. Barrera afirmó que siempre tuvo el sueño de hacer parte de un equipo grande, a pesar de haber pasado por el rojiblanco, onceno con el que llegó a una final de Copa Sudamericana, la prensa tampoco perdona y un periodista de la costa envió un contundente mensaje.

Se trata de José Hugo Illera, quien sigue el proceso del Junior y conoce de primera mano el manejo deportivo en la región, Illera habló en Saque Largo de Win Sports, aquí destacó que lo mencionado por el delantero no se iba a olvidar pronto en la afición barranquillera, pues no fueron bien recibidas en la capital del Atlántico.

Según Illera, Jarlan impide que la afición se olvide de él o lo tenga en un buen concepto, respecto al tema señaló: “Yo le pedí a la gente que se olvidarán de Jarlan Barrera. Pero parece que Jarlan está haciendo todo lo posible para que no se olviden de él, y no por cosas buenas, sino, por cosas malas. Esas declaraciones de hoy no cayeron bien en Barranquilla y le aseguro que no se va a olvidar por mucho tiempo”.

El comunicador no se guardó nada y aseguró que la final de la Copa Sudamericana se perdió por la culpa de Barrera, pues cabe resaltar que en el partido final contra Atlético Paranaense, el jugador erró un penal que podría haberle dado el título al ‘Tiburón’

“Yo quiero recordarle al señor Jarlan Barrera que tiene cinco títulos como profesional, de los cuales, tres los ganó aquí y dos en Nacional a penas. Y hace muy poco, en Nacional lo tuvieron que esperar mucho. La final más importante en la historia del Junior, que fue la de la Sudamericana, no se ganó gracias a él”, añadió el periodista.

El discurso del delantero verdolaga parece que es calcado según José Hugo Illera, pues según él, Jarlan menciona en todos los equipos a los que arriba, que vestir tal camiseta siempre fue un sueño.

“Él mismo se está encargando que la gente lo recuerde. A mi me parece que un acto de inmadurez las declaraciones de él. Cada vez que sale a dar una declaración, Cada vez la ‘embarra’. Viene al Metropolitano, a jugar en donde alguna vez dijo, cuando se puso la del Junior, también dijo que había sido un sueño, y ahora el sueño es Nacional. Y cuando vaya a otro equipo también será su sueño”.

El jugador fue criticado tras el partido contra Atlético Junior, pues cuando salió del campo mostró el escudo de Nacional ante toda la tribuna en forma provocativa, esto generó que los hinchas lo abuchearan y lanzaran improperios en su contra, Illera consideró que su actitud era inmadura y luego salía a pedir que no le gritaran cosas.

“Viene al Metropolitano y le muestra el escudo de Nacional a la gente. Y no quiere que la gente le grite y le diga cosas. ¡Ya está bueno, Jarlan, Madure, viejo. Vuélvase serio y olvídese del Junior, si se tiene que olvidar. Ojalá no lo mencione más Pero lo de hoy había que recordárselo, que la final más importante de la historia del Junior no se ganó gracias a él. Gracias a la poca capacidad y a la poca personalidad para cobrar un penalti en el momento más importante del Junior”.

