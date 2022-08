Iván Duque sigue haciendo balance de su gobierno: “Dejamos un país vacunado y la economía creciendo”

El mandatario resaltó algunos de los logros obtenidos en los cuatro años de su gobierno. Foto: @IvanDuque

El próximo domingo 7 de agosto culminará el periodo de gobierno de Iván Duque, uno de los más controversiales de los últimos, pues hay quienes defienden su gestión y afirman que se realizaron varios avances en diferentes aspectos, mientras que otros sectores políticos lo señalan y culpan por la crítica situación que está atravesando el país. De esta manera, ese mismo día comenzará el gobierno alternativo de Gustavo Petro y por primera vez Colombia será gobernada por un político de izquierda, algo que genera muchas inquietudes.

En el gobierno de Iván Duque se presentó un hecho sin precedentes y que puso a prueba a varios países, como lo fue la pandemia por COVID-19, algo que afectó no solo el sistema de salud colombiano, sino que tuvo un impacto enorme a nivel comercial y social, por lo que algunas de las medidas implementadas durante estos últimos años en el gobierno se realizaron, no solo pensando en el bienestar y la salud de los ciudadanos, sino en tener también una reactivación económica que permitiera sobrepasar la crisis.

El presidente Iván Duque, quien en los últimos días ha rendido cuentas a los colombianos sobre su gestión y los resultados que dejaron sus cuatro años de gobierno, destacó recientemente las condiciones en las que entrega el país al presidente electo Gustavo Petro y agradeció a quienes lo apoyaron.

“Queridos amigos gracias, gracias porque en estos 4 años demostramos que si las adversidades nos llegaban nos crecíamos como sociedad y este es un país que queda vacunado, esta es una economía que queda creciendo y este es un gobierno que deja una inversión social que ha llevado a Colombia a los mínimos niveles históricos de pobreza multidimensional. Es con hechos y con hechos seguiremos trabajando por Colombia”. afirmó el presidente Iván Duque.

Además el mandatario colombiano fue enfático al señalar que, “estos hechos hablan con elocuencia de lo que ha sido nuestra gestión, hablan con elocuencia lo que ha sido concluir, concluir y concluir; porque hay algunos que no aprendieron a sumar ni en política ni viendo las imágenes, que restan y restan mal”.

El presidente de Colombia realizó un corto balance de lo que fue su gestión en los últimos 4 años.

El presidente Iván Duque Márquez presentó recientemente su libro ‘Es con hechos: Así construimos un legado para Colombia’ y en este dio a conocer en detalle los avances que realizó a lo largo de su gestión como presidente de Colombia en los últimos cuatro años. Allí aprovechó para afirmar que no reconoce ningún enemigo político y que guardará un voto de silencio prudencial.

“Lo que más anhelo como colombiano es que todo esto pueda ser superado, muchas cosas más mejoradas y muchas cosas que de pronto no solucionamos, sean solucionadas (...) Yo termino la Presidencia el 7 de agosto, he dicho que no reconozco enemigos políticos en Colombia, he dicho que guardaré un voto de silencio prudencial, lo que sí quiero dejar claro es que ese voto de silencio político prudencial no va existir pero si se trata de defender la democracia, la iniciativa privada, el medioambiente, la biodiversidad y en tener una sociedad con mayor Equidad. Mi voz seguirá estando allí para esos temas y seguirá buscando hechos que contribuyan a una mejor Colombia”, afirmó Iván Duque.

