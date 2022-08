Duque explicó finalmente por qué su hermano iba a los viajes oficiales al extranjero: “Por qué tanta hipocresía”

Presidente Iván Duque habla sobre cómo fue su seguridad durante su gobierno.

Este jueves el presidente saliente Iván Duque Márquez habló sobre las críticas que recibió durante su Gobierno porque su hermano Andrés Duque viajó en varias oportunidades al exterior con él.

En diálogos para la emisora Tropicana, el presidente pidió que dejaran la hipocresía en cuánto al tema, pues no ha sido el único mandatario que lo hace ni será el último, “Por ejemplo, a mi hermano lo atacaron mucho por viajar conmigo y yo me preguntaba, ¿por qué tanta hipocresía? Si aquí hemos tenido presidentes que pusieron a sus hijos de secretarios privados y se los celebraban, otros que tenían a los hermanos negociando con grupos armados, otros tenían a los hijos de adlateres, y mi hermano ni es funcionario, ni tiene ninguna relación con el Estado”, expresó.

El pasado mes de julio se conoció que el presidente realizó 44 viajes oficiales que costaron aproximadamente 3.700 millones de pesos, un aproximado de 88 millones por viaje y 44 millones por día. La mayoría de los viajes fueron aproximadamente de dos días y en la mayoría de estos estuvo su hermano.

Su familiar en calidad de invitado, un hecho que generó altísimos gastos por los viáticos que salieron del bolsillo de los colombianos. Y pese a la polémica, Andrés Duque siguió acompañando al jefe de Estado hasta su última gira sin tener el título de funcionario público.

De igual manera, en entrevista para RCN Mundo, el saliente mandatario mencionó que las críticas hacia su hermano menor, quien lo acompañó durante todo su gobierno. “Aquí hubo presidentes que tenían a los hijos de secretarios privadas y todo el mundo lo celebraba y además eran amigos e iban a cócteles, les gustaba socializar con ellos y nadie dijo absolutamente nada”, dijo.

Iván Duque señaló también que con Andrés hubo un “doble racero”, recordando también que hubo presidentes que “tenían a sus hermanos negociando con delincuentes y nadie dijo absolutamente nada; antes dijeron que era maravilloso que el hermano del presidente sea el “backchannel”. A otro le gustaba poner los hijos que fueran a eventos”.

“Él me ha acompañado como soporte moral, es de gran juicio, de gran conocimiento, tiene un dominio de los temas internacionales. Además, es un confidente y es un respaldo en muchos momentos que son necesarios en la vida de un gobernante”, pronunció el mandatario que su hermano menor no fue ‘ni lo uno, ni lo otro’ y que durante estos cuatro años no tuvo ninguna responsabilidad.

Por esta razón, el jefe de Estado informó que su hermano Andrés no le genera ingresos al erario público y no participó en reuniones. “Él me acompañará el resto de mi vida y a donde él esté, estaremos, es un ser humano extraordinario. Muchos le intentaron hacer un perfil, tratando de buscarle toda suerte de ‘cascaritas’ y con lo único que se encontraron es con un ser humano transparente y desprendido”, concluyó Duque.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que toda persona que llega a la Presidencia está sujeta a las burlas en cualquier lugar del mundo, “pero la verdad es que yo no peleo y si uno no tiene capacidad de reírse de uno mismo, entonces uno pierde el año. Pero dicho de una manera también muy práctica, el dolor no está en los ataques personales”, afirmó Iván.

