El alcalde de Cali ofreció las pantallas LED del Bulevar del Río para dar a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad

Jorge Iván Ospina habla sobre el informe de la Comisión de la Verdad en Cali.

El informe final de la Comisión de la Verdad se ha convertido en uno de los principales temas de las últimas semanas, pues dichos documentos destacan a detalle importantes acontecimientos que se ejecutaron en el marco del conflicto armado. Han sido varias las propuestas para dar a conocer este dosier, a estas, se suma la del alcalde del Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, quien le envió un mensaje a la Comisión para exponer públicamente dicha información en la capital del Valle.

El mandatario vallecaucano destacó que las pantallas del tradicional Bulevar del Río ubicado en el centro de la ciudad están a disposición para que el informe final de la Comisión de la Verdad sea publicado en estas. Ospina aseguró que aportarle a la verdad es fundamental para que las generaciones venideras, tengan en cuenta las marcas que dejó el conflicto en el país y comprendan la historia de la nación.

“Hay futuro, si hay verdad, por eso queremos ofrecer las 12 pantallas del Bulevar del Río a la Comisión de la Verdad para que pueda ser publicado íntegramente y en el formato apropiado dicho informe, para que todos los caleños y caleñas conozcan las circunstancias del conflicto armado colombiano, porque efectivamente, si conocemos los episodios de lo dantesco y difícil que ha sido el conflicto, podríamos evitar que futuras generaciones vivo en lo mismo”.

La multiplataforma que brindan las pantallas del Bulevar permiten que no solo se proyecte la imagen, pues además se podrá apreciar el audio que incluyan estos testimonios. “Acá en estas pantallas, se puede colocar claramente en video y en formato de audio las circunstancias de esta guerra, para que efectivamente hagamos realidad el hecho de conocer la verdad para que pueda existir futuro”, destacó el alcalde.

El alcalde explicó el funcionamiento de las pantallas:

“Se trata de unas pantallas LED que funcionan adecuadamente para hacer pedagogía sobre los temas de la sociedad caleña y colombiana, y también, para poder ilustrar a nuestro pueblo sobre diferentes hechos, en este caso, las situaciones del conflicto armado”.

Es importante tener en cuenta que esta herramienta digital se extiende en gran parte del corredor que surca una margen del río Cali, su actividad destaca cuando se desarrollan eventos masivos en la ciudad y funciona como un medio de comunicación y concientización social.

El informe para todo el país

Alejandro Gaviria, quien asumirá como ministro de Educación con la entrada del gobierno Petro, hizo referencia a la divulgación del informe en las aulas, señalando que es necesario que el país “abrace la verdad”, además, hizo un llamado para que los líderes del sector educativo apoyen este importante proceso:

“Este 12 de agosto las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Invito a los encargados, a todos los rectores a inscribir su institución para esta actividad. Y recuerden: este 12 de agosto las escuelas y colegios de nuestro país abrazarán a la verdad”.

Por otro lado, respecto este tema, el expresidente Juan Manuel Santo rechazó la posición de Iván Duque sobre el conflicto y el Acuerdo de Paz, destacando que era necesario establecer un proceso de comunicación. “Eso es una estupidez, nunca entendí cómo el presidente de la República no hablaba con los estudiantes, no hablaba con los dirigentes sindicales, no hablaba con los líderes de la Minga que vinieron hasta la Plaza de Bolívar desde el Cauca. No, no entendí nunca por qué lo hacía, se habría evitado muchos problemas”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: