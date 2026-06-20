Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda hablaron sobre la vigencia de 'Yo soy Betty, la fea' casi 27 años después de su estreno - crédito Prime Video

Pocas telenovelas han resistido el paso del tiempo como Yo soy Betty, la fea. La producción colombiana estrenada en 1999 no solo se convirtió en un fenómeno de la televisión en español, sino que casi 27 años después sigue conquistando nuevas generaciones y expandiendo su lugar en la cultura popular de América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos, ya sea en su encarnación original o con sus múltiples adaptaciones.

La historia que protagonizaron Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello tiene hoy una continuación oficial en Prime Video: Betty, la fea: la historia continúa, cuya tercera temporada se estrenará en el segundo semestre de 2026.

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A la par con algunas promociones que se vienen realizando previo a la confirmación de la fecha de estreno, Abello —Don Armando Mendoza— y Lorna Cepeda —Patricia Fernández, “La Peliteñida”— hablaron con People en Español y compartieron sus impresiones acerca de la historia y personajes originales de Fernando Gaitán que resisten la prueba del tiempo.

Para Abello, la permanencia de la historia en el imaginario colectivo sigue siendo motivo de asombro. La telenovela, dijo, “no tenía mayores pretensiones que divertir al público de su época”, pero terminó traspasando “las fronteras del tiempo” para convertirse en “parte de la cultura popular de América Latina y de muchos lugares en Asia, Europa y los Estados Unidos”.

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Jorge Enrique Abello afirmó que 'Yo soy Betty, la fea' nació para divertir al público, pero terminó como algo más significativo en la cultura popular - crédito @primevideolat/Instagram

“Para nosotros es una sorpresa y una alegría mayúscula saber que nuestro trabajo sigue haciendo reír y llorar a tantas personas en el mundo, que somos compañía para los que están solos, que estamos presentes en las largas jornadas de trabajo de muchas mujeres en este mundo y de muchos trabajadores en casas o que hacen trabajos manuales y que hoy en día se saben cada texto y cada parlamento de lo que hace tantos años nosotros improvisamos con tanto amor”, expresó el actor.

Lorna Cepeda compartió ese asombro. “La verdad estoy como entre asombro y una felicidad”, admitió. “Obviamente, me siento absolutamente bendecida por eso. Jamás en la vida me imaginé, ni siquiera en el momento en que se hizo Betty, la fea en el año 99, que iba a tener ese éxito tan impresionante”, afirmó.

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Volver a ponerse en la piel de Don Armando y Patricia Fernández no fue un proceso ajeno a la emoción de ambos. Abello reconoció que, si bien el tiempo se convirtió en un factor determinante a la hora de tomar decisiones sobre “la estructura dramalitúrgica” y “la concepción de los personajes y sus arcos”, hubo instantes en los que todo eso quedó suspendido. “Sí hubo momentos pequeños en los cuales uno se sentía como transportado en la máquina del tiempo, generando una sensación entre pecho y espalda, inigualable”, describió.

Lorna Cepeda dijo que nunca imaginó el alcance del éxito de 'Betty, la fea' desde su estreno en 1999 - crédito Canal RCN

Cepeda fue más contundente. Para ella, el reencuentro con el elenco confirmó algo que ya intuía: que estos personajes nunca se fueron del todo. “Esto se volvió ya familia”, dijo. “Es increíble cómo estos personajes siguen estando en nosotros”.

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La actriz recordó que, cuando la convocaron para Betty, la fea: la historia continúa, dudó de que el proyecto llegara a concretarse. Pero cuando el elenco volvió a reunirse, todas las dudas se disiparon. “En el momento que nos volvimos a ver, aunque ya hemos trabajado juntos en producciones distintas, estar de nuevo juntos fue como si el tiempo no hubiese pasado. Siempre es un momento maravilloso poder compartir estos personajes y estar con Anita y con Jorge es una maravilla”, afirmó.

Casi tres décadas de convivencia con un personaje dejan marca. Abello lo resumió con una reflexión sobre los errores de Don Armando: un hombre joven que tomaba decisiones “a través de la emoción” y cuyo motor era la ambición. “Eso siempre me hace reflexionar en cuanto a qué hacer en las situaciones difíciles de la vida, cómo confrontarlas y qué decisiones tomar con cabeza fría y no como lo haría Armando”, señaló.

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Jorge Enrique Abello describió a Don Armando en la nueva temporada como un personaje con más experiencia y madurez por sus errores en Ecomoda - crédito Prime Video

El tiempo no pasa en vano, ni siquiera para los personajes de ficción. Abello describió a un Don Armando que llega a la nueva temporada con algo que le faltaba en los años de Ecomoda: experiencia. Una experiencia “fundamentada en sus errores que lo hacen de alguna manera más maduro”, aunque aclaró que “las circunstancias no siempre están de su lado”.

El caso de “La Peliteñida”, en cambio, parece ser más complejo desde la óptica de Lorna Cepeda: La actriz reconoció que cambiar no es fácil, que “requiere de mucha ayuda” y de algo todavía más difícil: “incomodarse para poder hacer estos cambios que no te gustan de ti misma”. Y Patricia, en ese sentido, no ha dado el salto. “Su perspectiva del mundo no ha cambiado mucho; por lo tanto, ella no ha cambiado tampoco”, admitió la actriz. “Ella siente que es lo mismo de siempre: esperar que un hombre la mantenga, que ella no puede ser independiente”, señaló.

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Lorna Cepeda explicó que Patricia Fernández conserva su visión de depender de un hombre, aunque anticipó sorpresas en la nueva temporada - crédito cortesía Muertas de Risa

Sin embargo, Cepeda adelantó que para la nueva temporada “ella va a tener muchas sorpresas”, aunque se abstuvo de dar detalles adicionales.