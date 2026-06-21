Registrador Hernán Penagos dio apertura oficial a la jornada electoral de las elecciones 2026: “Revaliden sus principios democráticos”

El registrador nacional, Hernán Penagos, durante el acto de instalación de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar, donde dio inicio oficial a la segunda vuelta presidencial de 2026 - crédito Registraduría Nacional

Con la apertura oficial de las urnas, el registrador Nacional Hernán Penagos declaró iniciada este domingo 21 de junio la segunda vuelta presidencial de 2026 en todo el territorio nacional, una jornada en la que, según anunció, 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar con el respaldo del sistema electoral y un despliegue institucional orientado a garantizar transparencia e integridad.

Desde la plaza de Bolívar, Penagos situó la magnitud del operativo en una cifra que marcó su mensaje: 400 mil integrantes de la fuerza pública fueron desplegados para asegurar el desarrollo de la votación, aunque no pueden sufragar. El funcionario sostuvo que ese dispositivo permite que el padrón electoral acuda a las urnas hasta las 4:00 p. m..

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“Se declara oficialmente instalada las mesas de votación. Hemos hecho todo lo que humanamente posible podemos hacer para garantizar absoluta transparencia. No hay entidad más seguida más examina que la Registraduría”, afirmó el registrador al dar inicio a la jornada.

El país se prepara para la jornada electoral en la que los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda disputan la Presidencia de la República - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El acto protocolario abrió formalmente la votación para elegir al próximo presidente de la República. Penagos presentó el proceso como una “construcción colectiva” en la que participan autoridades, organismos de control, jueces, notarios, partidos y ciudadanos.

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La organización electoral movilizó jurados, testigos y jueces en todo el país

En su intervención, el registrador Penagos detalló que el proceso cuenta con 860 mil jurados de votación, definidos como ciudadanos del común encargados de atender las mesas. También informó la presencia de más de 300 mil testigos de los partidos.

A esa estructura se suman 9.300 jueces, juezas y notarios, de acuerdo con el funcionario. Penagos añadió que miles de representantes de distintas entidades participan en la jornada para sostener un sistema que describió como “eficiente e íntegro”.

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El funcionario destacó la coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura. Según dijo, ese trabajo conjunto se extendió durante meses dentro de un ciclo electoral que definió como exigente y atravesado por varios desafíos.

Penagos destacó el despliegue institucional y la coordinación entre autoridades civiles, electorales y Fuerza Pública para garantizar el desarrollo del proceso en todo el país y en el exterior - crédito Registraduría Nacional

También mencionó la articulación con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la fuerza pública. En ese punto, ligó la logística del Estado con la expectativa de una jornada “absolutamente pacífica y tranquila”.

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Registrador Penagos pidió votar temprano y dijo que la información del proceso fue abierta al escrutinio

El registrador Hernán Penagos hizo un llamado directo a la participación y recordó el horario de cierre: “Hoy el llamado es a la ciudadanía a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos”, expresó, antes de pedir que los electores acudan temprano porque “a las cuatro de la tarde se cierran las urnas”.

Durante el discurso, Penagos vinculó la jornada con la idea de resolver las diferencias políticas por vías institucionales. Planteó que la votación debía enviar el mensaje de que Colombia puede tramitar de forma pacífica sus desacuerdos y defender su democracia.

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En la plaza de Bolívar, el acto de apertura estuvo acompañado por el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y distintas autoridades, en el proceso del inicio oficial de la jornada electoral.

La Registraduría indicó que el preconteo podría mostrar resultados preliminares cerca de dos horas después del cierre de urnas, con entre 70% y 80% de mesas reportadas hacia las 6:00 p. m. - crédito @Registraduria/X

Posteriormente, el presidente Petro ejerció su derecho al voto en este mismo sector, en medio del despliegue institucional dispuesto para garantizar el desarrollo del proceso democrático y el normal funcionamiento de la jornada en todo el territorio nacional.

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Cabe resaltar que, según lo señalado por el registrador Nacional, los primeros resultados del preconteo podrían conocerse aproximadamente dos horas después del cierre de las urnas, en la medida en que avance la transmisión de actas desde los puestos de votación en todo el país.

La Registraduría Nacional de Colombia estima que hacia las 6:00 p.m. podría estar reportado entre el 70% y el 80% de las mesas, lo que permitiría establecer una tendencia preliminar, como ocurrió en la primera vuelta electoral.

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Penagos explicó que la velocidad del proceso depende directamente de la diligencia de los jurados de votación al registrar la información en las actas. En esta jornada participarán más de 860.000 jurados encargados del conteo en mesa y del diligenciamiento de los formularios oficiales.