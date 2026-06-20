Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

La cantante fue captada por los paparazzi luego de uno de sus conciertos, acompañada de sus hijos a la salida de un restaurante en Beverly Hills - crédito @shakira/Instagram

Tras su participación en la ceremonia inaugural del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira apareció en Beverly Hills y fue captada por los paparazzi junto con sus hijos Milan y Sasha.

Los reporteros gráficos captaron el momento en que la cantante dejaba el restaurante Matsuhisa, conocido por su propuesta de cocina japonesa, acompañada de los dos menores, fruto de su pasada relación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

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La cantante colombiana lució un minivestido negro con botas bajas, mientras sus hijos optaron por looks más casuales: jeans y playeras. Milan sumó una gorra blanca de Amiri al conjunto; Sasha, por su parte, eligió gafas oscuras al estilo de su madre.

La cantante y sus hijos lucieron atuendos casuales a la salida del establecimiento - crédito Backgrid/The Grosby Group

El avistamiento se produjo apenas unas horas después del primero de los dos conciertos de la cantante en el SAP Center de San Jose, California, el viernes 19 de junio. En sus historias de Instagram, Shakira compartió un breve video saliendo del recinto, abrazada junto a sus hijos. Fue posterior a dicha publicación que se reportó su presencia en el exclusivo sector.

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La cantante compartió un conmovedor momento que mostró la cercanía con sus menores, aún en medio de su gira - crédito @shakira/Instagram

Luego de su presencia en el restaurante, la cantante compartió otra publicación en sus redes sociales, esta vez presenciando en televisión el partido entre Brasil y Haití que se saldó con victoria para la Canarinha por 3-0.

La barranquillera no perdió la oportunidad de presumir una camiseta de la selección pentacampeona del mundo, dejando claro del lado de quién se encontraba en dicho compromiso, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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Shakira mostró su apoyo a Brasil en su reciente partido ante Haiti, correspondiente a la fase de grupos del Mundial - crédito @shakira/Instagram

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial.

El año inició para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)