Colombia

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

A pocas horas de los comicios, la artista publicó un mensaje en el que instó a los ciudadanos a acudir a las urnas y decidir de manera informada

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Greeicy difundió una historia en su cuenta de Instagram en la que convocó a los ciudadanos a participar en los comicios con responsabilidad y destacó que abstenerse también tiene consecuencias para el rumbo del país - crédito Europa Press
Greeicy difundió una historia en su cuenta de Instagram en la que convocó a los ciudadanos a participar en los comicios con responsabilidad y destacó que abstenerse también tiene consecuencias para el rumbo del país - crédito Europa Press

A pocas horas de una de las jornadas electorales más trascendentes para Colombia, con más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar, la cantante caleña Greeicy publicó un mensaje en sus redes sociales para convocar a los ciudadanos a participar en los comicios donde se decidirá al próximo presidente del país entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La artista difundió una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que no hizo público su apoyo por alguno de los dos candidatos, pero subrayó el valor del voto como instrumento para construir el porvenir del país, por encima de las divisiones políticas que puedan existir entre los colombianos.

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A través de esa publicación, Greeicy recordó que la población tenía una cita con las urnas y puso en relieve la importancia de ejercer ese derecho cívico.

“Mañana tenemos una cita importante con nuestro país. Más allá de si pensamos diferente o de las opiniones que nos separan, hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”, escribió la artista.

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La cantante, que recientemente se volvió tendencia ante la posibilidad de un ‘triángulo amoroso’ con Mike Bahía y Tini, añadió que participar en las elecciones es una forma de involucrarse de manera directa en las decisiones que definirán el rumbo del país durante los próximos años.

Sin dar pistas sobre su preferencia de voto, la cantante remarcó la importancia de que la población tome parte en los comicios electorales - crédito @greeicy/Instagram
Sin dar pistas sobre su preferencia de voto, la cantante remarcó la importancia de que la población tome parte en los comicios electorales - crédito @greeicy/Instagram

“Votar es una forma de decir ‘quiero ser parte de la construcción del futuro que sueño’”, señaló. En su mensaje, la intérprete insistió en que la abstención también tiene consecuencias, pues “estamos dejando que alguien más decida por nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades”. Según expresó, el voto no solo repercute en quien lo ejerce, sino también en las familias, comunidades y entornos cercanos de cada ciudadano.

Por esa razón, convocó a los colombianos a acudir a las urnas con responsabilidad y con información suficiente para tomar una decisión consciente.

“Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y sobre todo la información correcta que nos permita tomar la mejor decisión”, manifestó.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo cerca de 10,3 millones de votos frente a los 9,6 millones de Cepeda, una diferencia ajustada que mantiene en vilo a ambos comandos de campaña. Las encuestas favorecen al candidato de la colectividad Defensores de la Patria, aunque todo apunta a que la movilización del electorado y el voto de centro serán los encargados de decidir el resultado de los comicios.

Karol G también se pronunció en la antesala de las elecciones

Karol G, quien había mantenido un bajo perfil digital tras su presentación en Coachella en abril de 2026, reapareció en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores, especialmente a los colombianos que acudirán a las urnas el 21 de junio.En su publicación, la artista exhortó a votar con responsabilidad, subrayando la importancia de ejercer el derecho al voto de forma consciente.

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos?. Alguien más terminará decidiendo por nosotros”, escribió la cantante. “La democracia no se construye solo con opiniones, se construye con participación”, añadió la cantante de Si antes te hubiera conocido.

Karol G reapareció en redes para motivar a sus seguidores a participar de manera informada y responsable - crédito @karolg / Instagram
Karol G reapareció en redes para motivar a sus seguidores a participar de manera informada y responsable - crédito @karolg / Instagram

En una segunda publicación en sus historias de Instagram, Karol G no dio pistas del candidato de su preferencia, pero sí le pidió a sus seguidores hacer un ejercicio responsable antes de ir a las urnas. “Infórmate, escucha, lee, analiza, antes de votar, entiende por qué lo haces”, escribió la cantante.

“Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que toma tu decisión muy en serio. Vota con información, con libertad... Vota con conciencia”, recomendó La Bichota.Al final de su mensaje, la ganadora del Grammy pidió respetar los pensamientos y decisiones de los demás . “Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todo queremos una Colombia mejor. A votar pues”, finalizó Karol G.

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