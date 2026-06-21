El activista Beto Coral se defendió tras su detención por autoridades migratorias de Estados Unidos: “No soy un criminal”

Beto Coral se defendió tras su detención en Estados Unidos con una carta en X en la que afirmó que ingresó legalmente al país y que no ha cometido delitos - crédito @Betocoralg/X

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo la tarde-noche del martes 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso del Pacto Histórico Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes como Beto Coral.

De acuerdo con El Reporte Coronell de Caracol Radio, uno de los agentes que participó en el arresto le preguntó qué había hecho y Coral respondió que “ha cumplido la ley”. Según el mismo relato, el uniformado le dijo que la orden de captura provendría del secretario de Estado Marco Rubio.

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El medio también informó que los agentes le indicaron que sería trasladado a la prisión estatal de Florence, en Arizona, de mínima seguridad. Coral, añadió el medio, apelaría para intentar esperar en libertad una decisión sobre una posible deportación.

Debido a este hecho, el activista colombiano se defendió tras su detención en Estados Unidos, el 16 de junio de 2026, con una carta publicada en X en la que afirmó que ingresó legalmente al país, que pidió asilo en 2016 y que no cometió delitos. El pronunciamiento también buscó responder a los cuestionamientos sobre su situación migratoria y su presunta relación con el gobierno de Gustavo Petro.

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En ese mensaje, titulado Hablar no es un crimen, sostuvo que lleva 11 años con permisos legales para permanecer en territorio estadounidense, entre ellos permiso de trabajo, número de Seguro Social y otros documentos.

“Durante estos 11 años he contado con todos los permisos legales para permanecer en este país: permiso de trabajo, número de Seguro Social y demás documentos correspondientes. Nunca he cometido un delito, nunca he violado la ley y siempre he tenido una conducta ejemplar”, expresó Coral en su carta.

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También aseguró que presentó su solicitud de asilo en marzo de 2016, dentro del plazo que vencía en junio de ese año, después de haber entrado legalmente el 25 de diciembre de 2015.

El activista colombiano sostuvo que pidió asilo en Estados Unidos en marzo de 2016, después de entrar legalmente el 25 de diciembre de 2015 - crédito @Betocoralg/X

Según el documento difundido por el propio activista, Beto Coral dijo que fue detenido “sin que me explicaran claramente las razones de mi detención y sin que se me permitiera conocer de inmediato los motivos de esta”. Añadió que dos horas antes del arresto, el candidato Abelardo De La Espriella lo había anunciado públicamente.

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Uno de los puntos centrales de la carta fue su respuesta al senador Bernie Moreno. Allí negó que su solicitud de asilo hubiera estado vinculada al actual gobierno colombiano y subrayó que el trámite comenzó seis años antes de que Petro asumiera la presidencia en 2022.

“Al senador Bernie Moreno le aclaro que jamás solicité asilo político para protegerme del gobierno de Gustavo Petro. Este Gobierno comenzó en 2022, mientras que yo solicité asilo en 2016. Nunca he sido agente del mencionado Gobierno, ni mucho menos he sido funcionario o contratista. Soy un colombiano que vive en el exilio; soy un colombiano inmigrante, como usted, que piensa libremente”, escribió Franklin Humberto Coral Garrido, nombre de pila del activista.

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En ese mismo documento agregó que su activismo durante esos 11 años se ha concentrado “únicamente sobre asuntos relacionados con Colombia”.

Coral aseguró que lleva 11 años con permisos legales en Estados Unidos, entre ellos permiso de trabajo, número de Seguro Social y otros documentos - crédito @Betocoralg/X

También afirmó que nunca ha participado en activismo sobre política interna de Estados Unidos ni se ha involucrado en asuntos del gobierno de Donald Trump.

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Coral sostuvo además que la solicitud de asilo fue presentada por sugerencia de funcionarios y agentes federales del Gobierno de Estados Unidos. En la carta explicó que dio ese paso después de descubrir quiénes fueron, según su versión, los verdaderos responsables del asesinato de su padre.

El activista aprovechó el pronunciamiento para enviarle un mensaje directo al secretario de Estado Marco Rubio. “No soy un criminal. Soy hijo del mayor de la Policía Nacional de Colombia, Humberto Coral Caballero, oficial entrenado por la DEA y quien entregó su vida en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

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Ese pasaje buscó reforzar su defensa personal con la trayectoria de su padre, a quien identificó como mayor de la Policía Nacional de Colombia y como un oficial entrenado por la DEA. La referencia apareció en medio de su rechazo a cualquier señalamiento penal en su contra.

Beto Coral denunció que fue detenido sin una explicación clara y señaló que Abelardo De La Espriella había anunciado públicamente el arresto dos horas antes - crédito @Betocoralg/X

La carta también incluyó una referencia a una denuncia presentada en Florida a comienzos de junio de 2025 contra Abelardo De La Espriella por la grabación ilegal de una llamada. Coral aseguró que esa conducta constituye un delito en ese estado.

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En el cierre del texto, agradeció el apoyo recibido y advirtió sobre un escenario adverso para quienes denuncian injusticias. “A todos los colombianos les doy las gracias por su apoyo. Les pido que permanezcan atentos. Lo que viene puede ser difícil para quienes elegimos alzar la voz frente a la injusticia. Siempre elijan el camino de la vida, nunca el de la persecución ni el de la muerte”, escribió.

El mensaje terminó con agradecimientos personales dirigidos a varias personas por su respaldo: “Juan Manuel, Juan Ángel, mamá, Diego, Ayo, Jennifer y Tatiana: los amo mucho”.