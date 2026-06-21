Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

La modelo colombiana Natalia Betancourt se volvió viral en 2014 cuando Rihanna la destacó en redes sociales por su belleza en medio del Mundial de Brasil - crédito @rihanna/X y Matt Slocum/AP

El Mundial de Brasil 2014 fue un punto de quiebre para Colombia, más allá de lo deportivo. Tras 16 años de ausencia del torneo de selecciones más importante del planeta, la Tricolor juntó a una generación de talentos comandada por James Rodríguez y bajo la dirección técnica de José Pékerman, que alcanzó su mejor figuración histórica en el certamen, llegando hasta los cuartos de final.

Durante el mes que duró el torneo, la afición colombiana se hizo notar, siendo mayoría en buena parte de los recintos en los que jugó la Selección. Inclusive en el partido de cuartos de final ante la anfitriona, la cantidad de espectadores brasileños y colombianos era muy pareja. Sin embargo, hubo una aficionada en particular que se hizo notar durante el campeonato. Todo gracias a Rihanna.

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Y es que, lo que empezó como una captura casual de la transmisión oficial del Mundial y una aparición fugaz frente a las cámaras del torneo, derivó en uno de los episodios más transformadores de su vida: un cruce inesperado con la cantante norteamericana que le cambió la vida.

Natalia Betancourt fue captada durante el partido entre Colombia y Brasil en el Mundial 2014 por la transmisión oficial - crédito @nataliabetancourthoyos/Instagram

Natalia Betancourt, la modelo e influenciadora colombiana fue captada en medio del partido entre Colombia y Brasil por unos segundos, pero su belleza conectó con la intérprete de Umbrella, Diamonds y Work, hasta el punto que compartió en sus redes una imagen de la aficionada, describiéndola como “colombian cutie”.

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El impacto fue inmediato. “Fue un momento muy especial. Obviamente yo no estaba preparada para eso, entonces también quedaba como en shock, pero ha sido una experiencia maravillosa, algo muy bonito que me ha pasado en estos 12 años”, recordó en una charla con La Red, de Caracol Televisión.

Rihanna compartió en sus redes la foto de Natalia Betancourt y la describió como “colombian cutie”, un gesto que cambió la vida de la modelo colombiana - crédito @rihanna/X

La magnitud del momento se hizo evidente apenas salió del estadio Castelão de Fortaleza, según recordó. “Cuando yo salí del estadio, una prima me empezó a escribir y me decía: ‘Prima, Rihanna te publicó, Rihanna te publicó’. Yo entré y rectifiqué en la cuenta de Rihanna y sí era cierto”, relató.

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El encuentro no quedó ahí. Meses después, Betancourt viajó y pudo conocer a la artista en persona, un momento que la dejó sin palabras: “Tuve la oportunidad de viajar y conocerla. Cuando ella me vio, ahí mismo me reconoció y yo no estaba preparada para eso”.

Meses después del Mundial de Brasil, en octubre de 2014, Natalia Betancourt viajó y conoció en persona a Rihanna, quien la reconoció de inmediato - crédito @nataliabetancourthoyos/Instagram

Ese reconocimiento fue la puerta de entrada a una nueva etapa. Marcas y empresas empezaron a buscarla, y su presencia en el mundo digital creció de forma sostenida, hasta el punto de que fue portada de la revista SoHo apenas unas semanas después del momento que le catapultó a la fama. “Después de lo del Mundial se me abrieron puertas para trabajar en el mundo digital y tener un poco más de alcance público”, aseguró.

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Hoy, Betancourt transita otro momento personal igual de especial: luego de dar a luz a su hija Aria en 2021, actualmente está nuevamente embarazada, y aseguró llevar la gestación con calma y sin pausar su rutina. “Tengo 21 semanas de embarazo. La verdad hago mi vida normal, entreno, trabajo y soy feliz”, contó.

Betancourt confirmó que esta vez no viajará para alentar a la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero afirmó que seguirá el desempeño del equipo desde casa como una hincha más.

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“Tuve una invitación de una marca de maquillaje para ir al partido de Colombia-Portugal en Miami, pero la verdad en embarazo me da miedo, preferí decir que no. La idea sí es, o sea, que gane, que lleguemos más lejos que en Brasil, que ha sido donde más lejos hemos llegado. Ojalá lleguemos muy lejos, que ganemos, que lleguemos hasta la final”, cerró con una sonrisa.