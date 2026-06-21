Las autoridades refuerzan la seguridad ante alertas por posibles disturbios tras la segunda vuelta en Colombia: expertos advierten que “habrá violencia”

A horas de la votación del 21 de junio, el análisis de expertos y reportes de inteligencia que prevén bloqueos y ataques a funcionarios electorales después del conteo y durante el relevo presidencial - crédito Visuales IA

Las alertas por una posible ola de violencia tras la segunda vuelta en Colombia se multiplicaron en Colombia a horas de la votación del domingo 21 de junio, con advertencias de expertos en seguridad, exfuncionarios e informes de inteligencia sobre disturbios posteriores al resultado, sobre todo ante una eventual victoria de Abelardo de la Espriella.

Expertos consultados por Semana e informes de inteligencia expuestos inicialmente por El Tiempo advierten sobre posibles disturbios, bloqueos y ataques contra autoridades electorales tras los resultados de la segunda vuelta presidencial. Según esas versiones, el riesgo aumentaría ante un triunfo de De La Espriella y podría extenderse desde el preconteo hasta la transición presidencial.

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En la segunda vuelta presidencial se enfrentarán De La Espriella e Iván Cepeda, confrontación electoral que, según las últimas encuestas, da por vencedor al primero.

Ese escenario coincidió con declaraciones de figuras del petrismo que anticiparon un posible “estallido” en las calles, con referencias a las protestas de 2019 a 2021. Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, dijo a ese medio: “Indudablemente se va a incendiar el país, pero indudablemente”.

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Las advertencias de inteligencia y de exfuncionarios apuntan a disturbios focalizados contra el aparato electoral, con bloqueos y ataques desde el preconteo hasta la transición, en un escenario que algunos actores ya sugieren en sus discursos - crédito Ejército Nacional

El exsenador Gustavo Bolívar afirmó en declaraciones recogidas por Semana: “La gente se va a armar, seguramente”. El semanario indicó que expertos en seguridad ven en esos mensajes un riesgo para el orden público cuando se conozcan los resultados.

¿Qué escenarios de violencia están bajo vigilancia?

El general (r) Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, advirtió en Semana que la violencia podría concentrarse en la Registraduría y en las autoridades electorales. Su diagnóstico apuntó a una acción organizada y dirigida. “Una especie de violencia sistémica, organizada, planeada con cuadros, con mandos. Dirigida y focalizada sobre la Registraduría”, dijo Vargas.

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Después añadió que uno de los objetivos podría ser “quemar votos” para cuestionar la legitimidad del escrutinio. El exdirector de la Policía también sostuvo ante el medio citado que: “No quiero tener bola de cristal, pero tengo un alto porcentaje de certeza de que desafortunadamente va a haber violencia”.

En ese mismo pronunciamiento mencionó alertas en redes y organización de grupos radicales dentro de centros educativos universitarios.

Un informe de inteligencia conocido por autoridades locales y algunas misiones diplomáticas analizó un supuesto plan escalonado.

Las proyecciones sobre disturbios, amplificadas por encuestas y mensajes de dirigentes, pueden condicionar la aceptación del veredicto en las urnas, justo cuando el país se prepara para una transición con tensiones previsibles - crédito Europa Press

Un oficial de inteligencia, cuyo nombre no fue revelado, citado por el diario, señaló: “Lo que se sabe es que pretenden activar un plan escalonado de violencia que se iniciaría después de que se conozca el resultado del preconteo”.

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Ese mismo oficial añadió que la presión podría aumentar durante la transición de gobierno, antes del 7 de agosto y después de esa fecha.

Otro uniformado citado en ese reporte afirmó que buscan ubicar personas para bloqueos en vías principales y en poblaciones satélite de grandes ciudades.

Las advertencias de expertos y exfuncionarios sobre el orden público

Las reacciones más duras a esos llamados llegaron desde expertos y exfuncionarios como Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá, quien en diálogo con Semana, pidió separar la protesta pacífica de los actos violentos. “El derecho a la protesta existe, pero el derecho al vandalismo y a destruir edificios públicos no existe. Que no se equivoquen en el petrismo”, dijo Mejía.

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También sostuvo que no se trata solo de una “provocación política”.

Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización, calificó de irresponsables las declaraciones que anticipan incendios y disturbios. “Cualquier persona que esté invitando a incendiar el país es un irresponsable”, afirmó.

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Archila también marcó distancia entre la oposición política y una eventual ofensiva callejera. “Si va a existir oposición, que venga la oposición. Es lo que sucede. Pero si lo que va a pasar es que nos van a tratar de incendiar el país, ahí nos van a tener a todos los demócratas para enfrentarlos con los instrumentos que nos da la ley”, agregó al medio citado.

Vargas pidió que la fuerza pública proteja las urnas y las registradurías en todo el país.

Ciudades y municipios bajo alerta por la segunda vuelta

Las principales ciudades que están bajo observación son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

Los informes mencionan centros educativos como puntos de convocatoria y describen redes que buscarían reactivarse, un fenómeno que tensiona la convivencia al mezclar organización política, radicalización y la respuesta de la fuerza pública - crédito Colprensa/Reuters

El eventual impacto de movilizaciones y cierres viales llevó a reforzar la vigilancia en varios puntos. Entre las medidas preventivas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la puesta en marcha de dispositivos especiales de seguridad en Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Fontibón.

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La atención sobre estas dos últimas localidades también responde a su cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según el mismo reporte, las autoridades mencionaron intentos de reactivar redes de movilización que tuvieron protagonismo durante el estallido social de 2021.

El informe agregó que varios líderes sociales se habrían negado a participar, aunque los investigadores sostienen que grupos armados estarían moviendo dinero del narcotráfico para impulsar manifestaciones. El mapa de riesgo electoral también cambió tras el análisis de cerca de 200.000 registros, entre informes ciudadanos, denuncias y datos de inteligencia, según Pulzo. Las autoridades identificaron 90 municipios con factores de riesgo para la jornada y los días posteriores, 20 más que en la primera vuelta.

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