Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Karen Sevillano entrevistó a Iván Cepeda e indagó por sus propuestas presidenciales - crédito @ivancepedacastr/IG

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los creadores de contenido Karen Sevillano y Neider García quedaron en el centro de la conversación política en las redes sociales luego de que varios usuarios interpretaran como una muestra pública de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda una serie de publicaciones y apariciones junto al senador e integrantes del Pacto Histórico.

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia causó comentarios al compartir un espacio de conversación con el aspirante presidencial, en el que abordó algunas de sus propuestas de gobierno a través de un formato digital dirigido a sus millones de seguidores.

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En el contenido, la influenciadora planteó preguntas relacionadas con temas económicos, empresariales y de salud, permitiéndole al candidato explicar aspectos centrales de su programa.

“Me encontré con Iván Cepeda y miren lo que le pregunté, muchachas. ¿Qué le diría a quienes creen que un gobierno suyo afectaría a la empresa privada?”, expresó Sevillano al inicio de uno de los fragmentos difundidos en redes sociales.

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Karen Sevillano y Neider García a favor de Iván Cepeda - crédito @ivancepedacastr y @karensevillano/IG

Ante el cuestionamiento, Cepeda respondió: “Eso decían del gobierno o de la posibilidad del gobierno del presidente Petro. Y lo que hemos visto en estos cuatro años es que las grandes empresas, en general las empresas han tenido una época de crecimiento, de ganancias, de utilidades, porque desde nuestra concepción, que yo también comparto con él la lucha contra la pobreza, la eliminación de la desigualdad contribuye a que la economía en su conjunto y eso incluye a las empresas, pues también crezca".

La creadora de contenido también lo interrogó sobre la situación del sistema de salud y las estrategias para mejorar la atención en diferentes regiones del país.

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“Lo primero es atender con un plan de emergencia lo que está pasando, porque hay muchas citas y diagnósticos y tratamientos que están represados y la gente no tiene medicamentos... La salud, como la educación, no son derechos o servicios exclusivos para la gente que vive en las grandes ciudades. Hay que preocuparse por el desarrollo de los territorios (...) Aquí hay necesidad no solamente de atención médica. Los niños deben tener acceso a la alimentación. Debe haber la posibilidad de que la gente realice deporte, actividad física, pueda tener acceso a agua potable. Hay muchas enfermedades en los territorios rurales que tienen que ver con que la gente consume agua contaminada. Entonces, si esas cosas no se resuelven paralelamente e integralmente, pues de nada sirve tener un sistema de salud que pueda ser relativamente eficiente", aseguró el candidato del Pacto Histórico.

Tras la publicación de la entrevista, el propio Iván Cepeda le dedicó unas palabras a la influenciadora: “Agradezco profundamente a Karen Sevillano por este espacio de diálogo. Compartir nuestra visión de país a través de los argumentos e intercambio de ideas es fundamental para construir una Colombia digna para todos y todas.🫰🏽”, escribió el senador.

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Iván Cepeda dio detalles de algunas de sus propuestas como candidato presidencial junto a Karen Sevillano - crédito Reuters/Europa Press

Sin embargo, las interpretaciones sobre un posible respaldo político tomaron más fuerza después de que el senador del Pacto Histórico Kevin Gómez compartiera una fotografía junto a Karen Sevillano y Neider García.

En la publicación, el congresista destacó el papel de ambos creadores de contenido y agradeció públicamente el apoyo que, según indicó, han expresado hacia la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

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“Quiero hacer un reconocimiento público a Karen Sevillano y Neider García, dos hijos del pacífico que hoy asumen la responsabilidad histórica de estar con la vida. No es fácil que las figuras públicas mantengan empatía y honren sus raíces y orígenes sociales, pero ustedes, que con su alegría y creatividad todos los días le sacan una sonrisa a este país hermoso que lucha contra la desigualdad, abrazan el proyecto de la vida ante la amenaza de los violentos que prometen la muerte. Este domingo nos la jugamos toda por los derechos y que la vida reine en nuestro Pacífico y en toda Colombia, nos la jugamos por Iván Cepeda presidente. Gracias Karen y Neider 🫰🏽”, escribió.

La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios, especialmente después de que tanto Karen Sevillano como Neider García reaccionaran desde sus cuentas oficiales utilizando el emoji del corazón coreano, representado por el gesto de los dedos índice y pulgar formando un pequeño corazón.

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La foto con un congresista del Pacto Histórico reaviva las versiones de apoyo a Iván Cepeda - crédito @ckevingomez/IG

Aunque ninguno de los dos influenciadores escribió mensajes adicionales ni hizo una declaración explícita de respaldo electoral en esa publicación, varios usuarios interpretaron el emoji como una señal de identificación con la campaña de Iván Cepeda.

Durante la contienda presidencial, dicho símbolo ha sido utilizado de manera recurrente por simpatizantes y miembros del equipo político del candidato como parte de la identidad gráfica asociada al lema “Me la juego por la vida”, una de las consignas centrales de su campaña.

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