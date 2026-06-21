Colombia

Centro Democrático denunció presunta propaganda política en un puesto de votación de Engativá, en Bogotá: pidió intervención de las autoridades

La solicitud del partido incluye a organismos de control para revisar el proceder de autoridades en instituciones durante los comicios del 21 de junio de 2026

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La colectividad afirmó en X que en el Colegio Jorge Gaitán Cortés, en el barrio La Española, se exhibían alusiones a los “falsos positivos” y solicitó verificación para asegurar imparcialidad en la jornada - crédito Centro Democrático
La colectividad afirmó en X que en el Colegio Jorge Gaitán Cortés, en el barrio La Española, se exhibían alusiones a los “falsos positivos” y solicitó verificación para asegurar imparcialidad en la jornada - crédito Centro Democrático

La neutralidad en un puesto de votación en la localidad de Engativá, en Bogotá, quedó bajo cuestionamiento después de que la cuenta oficial del Centro Democrático en X denunciara la supuesta exhibición de mensajes políticos en el Colegio Jorge Gaitán Cortés.

La cuenta señaló que en el puesto de votación ubicado en el barrio La Española aparecían exhibidos mensajes políticos sobre los llamados falsos positivos. También pidió a las autoridades verificar la denuncia para garantizar la neutralidad durante la jornada electoral.

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Según la publicación, el señalamiento corresponde a ese puesto de votación instalado en la institución educativa. El mensaje presentó el caso como un reclamo por la neutralidad del lugar.

El reclamo por la neutralidad en el puesto de votación

La misma publicación sostuvo que un puesto de votación, y menos dentro de una institución educativa, no puede convertirse en escenario de adoctrinamiento ni de propaganda ideológica. Ese fue el marco que la cuenta dio a la denuncia durante la jornada electoral.

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La publicación atribuye la queja a un lugar instalado en el Colegio Jorge Gaitán Cortés y sostiene que se mostraban textos sobre los “falsos positivos”, sin que el reporte aporte verificación independiente ni fecha precisa - crédito captura de pantalla @CeDemocrático / X
La publicación atribuye la queja a un lugar instalado en el Colegio Jorge Gaitán Cortés y sostiene que se mostraban textos sobre los “falsos positivos”, sin que el reporte aporte verificación independiente ni fecha precisa - crédito captura de pantalla @CeDemocrático / X

El texto fuente no incluye una comprobación independiente de los hechos ni precisa una fecha concreta. La denuncia se limita a exponer la presunta presencia de esos mensajes y a cuestionar su efecto sobre la neutralidad del sitio.

Las autoridades a las que se pidió verificar la denuncia

En su mensaje, la colectividad pidió la intervención de la Registraduría, la Procuraduría General de la Nación y la Misión de Observación Electoral (MOE). La solicitud buscó que esas entidades revisaran la denuncia planteada en el puesto de votación.

La publicación también expresó rechazo por lo ocurrido y reclamó una verificación de los hechos para preservar la neutralidad electoral durante la jornada.

La segunda vuelta presidencial se realiza este 21 de junio en Colombia: esto es lo que se juega Colombia

Este 21 de junio, Colombia vota en segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán entre 2026 y 2030, después de que la primera ronda del 31 de mayo no dejara un ganador con más del 50% más uno de los votos válidos y obligara a definir el poder ejecutivo entre los dos aspirantes más votados.

El censo electoral incluye a 41.421.973 ciudadanos, entre ellos 1.414.661 colombianos residentes en el exterior, que también pueden sufragar en consulados y centros autorizados. La jornada define exclusivamente la Presidencia y la Vicepresidencia de la República: no se vota por Congreso, gobernaciones ni alcaldías.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán el 21 de junio las elecciones presidenciales en una segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mecanismo de segunda vuelta está previsto en la Constitución Política para asegurar que el jefe de Estado llegue al cargo con respaldo mayoritario entre dos opciones finales y no solo con una pluralidad en un escenario fragmentado. En esta fase gana quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin necesidad de alcanzar un nuevo umbral.

El voto en blanco sigue disponible. Su efecto jurídico en esta instancia solo operaría si supera a los votos obtenidos por ambos candidatos, supuesto que obligaría a repetir el proceso con nuevos aspirantes.

La definición quedó reducida a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Los dos nombres en la boleta son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que avanzaron tras la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. La elección enfrenta dos proyectos políticos distintos y define la orientación del gobierno que asumirá el 7 de agosto de 2026.

De la Espriella, de 47 años, es abogado, fundador del movimiento Defensores de la Patria y del bufete De La Espriella Lawyers. Su resultado en la primera vuelta lo convirtió en el candidato más votado de esa etapa y consolidó una campaña centrada en la mano dura y en la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Es egresado de la Universidad Sergio Arboleda y ganó notoriedad por representar a figuras políticas, empresariales y militares en procesos judiciales complejos, entre ellos Álex Saab y David Murcia Guzmán.

Su crecimiento electoral se aceleró a finales de 2025, cuando se posicionó como referente del voto antipetrista sin el respaldo de un partido tradicional.

Su programa propone fortalecer a las Fuerzas Armadas, reactivar las fumigaciones a cultivos ilícitos, ampliar la cooperación con Estados Unidos e Israel y construir megacárceles. En economía, plantea reducir impuestos, recortar el Estado y mantener la explotación petrolera; en política exterior, tomar distancia del gobierno de Venezuela hasta que haya elecciones democráticas.

Mano en traje deposita voto en urna transparente con escudo de Colombia, texto "Elecciones Presidenciales Colombia 2026", Casa de Nariño y bandera de fondo.
Las urnas de votación son los espacios donde se depositan los votos durante el conteo manual realizado por jurados electorales al cierre de la jornada. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cepeda, de 63 años, es senador del Pacto Histórico y llegó a la carrera presidencial como la principal figura de la izquierda colombiana tras imponerse en la consulta interna del movimiento. Su candidatura se afianzó más tarde que la de otros nombres del sector, pero terminó convertida en la referencia central del bloque progresista.

Nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Es hijo del congresista asesinado Manuel Cepeda Vargas y de la dirigente comunista Yira Castro, un origen familiar que marcó un perfil político ligado a los derechos humanos y a las víctimas del conflicto.

Su trayectoria incluye la fundación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, su paso por el Polo Democrático y su llegada al Senado en 2014, banca en la que fue reelegido. En el Congreso trabajó en asuntos de paz, negociaciones con grupos armados y denuncias de parapolítica, y además actuó como facilitador en diálogos con las Farc, el ELN y acercamientos con el Clan del Golfo.

La publicación señala que en campaña Cepeda se presentó como defensor de la paz, la justicia social y los derechos humanos, con una estrategia más discreta, basada en actos públicos y pocas entrevistas. Su propuesta se ubica como continuidad del proyecto progresista impulsado por Petro.

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