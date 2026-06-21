Elecciones presidenciales 2026: así se definió la elección del jefe de Estado en las seis segundas vueltas presidenciales anteriores

La Constitución de 1991 instauró la segunda vuelta presidencial en Colombia al exigir mayoría absoluta para elegir presidente - crédito Charlie Cordero/Reuters

La Constitución de 1991 cambió la forma de elegir presidente en Colombia al exigir mayoría absoluta y abrir la puerta a la segunda vuelta, un mecanismo que desde 1994 produjo seis definiciones para la Casa de Nariño, cuatro de ellas resueltas por menos de un millón de votos y solo dos con remontada del candidato que había perdido la primera ronda.

El caso más amplio ocurrió en 2010, cuando Juan Manuel Santos derrotó a Antanas Mockus con 9.004.221 votos contra 3.588.819, una diferencia de 5.415.402 sufragios, de acuerdo con un análisis de El Colombiano.

PUBLICIDAD

En el extremo opuesto quedó 1994, la primera segunda vuelta de la historia colombiana, en la que Ernesto Samper venció a Andrés Pastrana por 156.585 votos.

Las segundas vueltas celebradas bajo el artículo 190 de la Constitución fueron las de 1994, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026.

Colombia tuvo seis segundas vueltas presidenciales desde 1994, mientras Álvaro Uribe ganó en primera vuelta en 2002 y 2006 - crédito Colprensa

En 2002 y 2006 no fue necesario activar ese mecanismo, porque Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta con 54,5% y 62,3%, respectivamente.

La elección de 1994 dejó a Samper apenas por encima del umbral exigido: 3.733.366 votos, equivalentes al 50,26%, frente a 3.576.781, o 48,15%, de Pastrana. El resultado mostró desde el inicio que la segunda vuelta no garantizaba victorias holgadas.

PUBLICIDAD

De las seis segundas vueltas presidenciales celebradas desde 1994, solo dos terminaron con victoria del candidato que había llegado segundo en la primera ronda: 1998 y 2014. En ambos episodios, la desventaja inicial era reducida y el ganador sumó más votos nuevos que su rival entre una ronda y otra.

En 1998, Serpa había encabezado la primera vuelta con 3.647.007 votos, apenas 33.729 más que Pastrana, que obtuvo 3.613.278. En la segunda, Pastrana añadió 2.501.474 votos, mientras Serpa aumentó en 2.011.511, y ese diferencial alcanzó para invertir el resultado.

PUBLICIDAD

La remontada de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de 2014 se apoyó en más votos nuevos que Óscar Iván Zuluaga y en el contexto de los diálogos de paz con las Farc - crédito Raúl Palacios/Colprensa

El mismo patrón reapareció en 2014. Óscar Iván Zuluaga había superado a Juan Manuel Santos en la primera ronda con 3.759.971 votos contra 3.301.815, una ventaja de 458.156 sufragios.

En la definición, Santos remontó con 7.816.986 votos frente a 6.905.001 de Zuluaga y se impuso por 911.985. El crecimiento entre rondas también favoreció al entonces presidente: sumó 4.515.171 votos nuevos, mientras Zuluaga agregó 3.145.030.

PUBLICIDAD

La elección de 2014 también marcó un contraste fuerte con 2010. Aunque se trataba del mismo candidato presidencial, la ventaja de Santos cayó en más de cuatro millones de votos respecto de su primera victoria en segunda vuelta, en un escenario distinto por la ruptura con el uribismo y por su defensa de los diálogos de paz con las Farc.

En 2018, Iván Duque venció a Gustavo Petro con 10.398.689 votos, el 54,03%, frente a 8.040.449, el 41,77%, una diferencia de 2.358.240. Fue la primera vez que un candidato de izquierda llegó a una segunda vuelta presidencial por encima de los ocho millones de votos.

PUBLICIDAD

La serie cerró en 2022 con el triunfo de Petro sobre Rodolfo Hernández: 11.291.986 votos, el 50,44%, contra 10.580.412, el 47,31%, una diferencia de 711.574 votos.

En términos porcentuales, el ganador de segunda vuelta se movió entre el 50,26% de Samper en 1994 y el 69,05% de Santos en 2010; el resto quedó en una franja de 50% a 55%.

PUBLICIDAD

Antes de 1991 la presidencia se definía en una sola vuelta

Antes de la Constitución de 1991, Colombia elegía presidente en una sola vuelta y el margen más amplio fue el de Virgilio Barco en 1986 con 1.626.460 votos - crédito Colprensa

Antes de la Constitución de 1991, Colombia elegía presidente en una sola ronda. Entre 1970 y 1990, las diferencias entre primero y segundo lugar oscilaron entre 63.557 y 1.626.460 votos, en un período atravesado por el Frente Nacional, su descomposición y la reconfiguración del bipartidismo.

La elección más cerrada de ese tramo fue la de 1970. Misael Pastrana derrotó a Gustavo Rojas Pinilla por 1.625.025 votos contra 1.561.468, una ventaja de 63.557 en una contienda polémica y con cuatro fuerzas relevantes en disputa.

PUBLICIDAD

Cuatro años después se produjo un salto brusco en la magnitud del triunfo. Alfonso López Michelsen obtuvo 2.929.719 votos, el 56,3%, frente a 1.634.879 de Álvaro Gómez Hurtado, una diferencia de 1.294.840, más de 20 veces superior a la registrada en 1970.

La elección de 1978 devolvió la competencia a un terreno estrecho. Julio César Turbay venció a Belisario Betancur con 2.503.681 votos frente a 2.366.620, apenas 137.061 de diferencia, el segundo margen más ajustado del período.

PUBLICIDAD

En 1982, Belisario Betancur se impuso a López Michelsen con 3.189.278 votos contra 2.797.627, una ventaja de 391.651 - crédito Colprensa

En 1982, Belisario Betancur se impuso a López Michelsen con 3.189.278 votos contra 2.797.627, una ventaja de 391.651. El resultado quedó a mitad de camino entre las contiendas más cerradas y las victorias amplias que aparecerían después.

La segunda mitad de los años 80 concentró las mayores distancias. En 1986, Virgilio Barco obtuvo 4.214.510 votos, el 58,7%, frente a 2.588.050 de Álvaro Gómez Hurtado, una diferencia de 1.626.460 votos, la más amplia de las seis elecciones de ese período.

En 1990, en medio de la violencia política y del asesinato de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez, César Gaviria venció a Gómez Hurtado con 2.891.808 votos frente a 1.433.913. La ventaja fue de 1.457.895, la segunda más amplia de la serie previa a la instauración de la segunda vuelta.

El balance de 1970 a 1990 muestra que el liberalismo ganó cuatro de esas seis elecciones, en 1974, 1978, 1986 y 1990, mientras el conservatismo triunfó en 1970 y 1982.

Ese ciclo previo exhibió una oscilación más extrema que la etapa posterior a 1991, desde la estrechez de 1970 hasta la distancia récord de 1986, en parte por el peso variable de terceras fuerzas como la Anapo y, después, por la concentración del voto en los partidos tradicionales.