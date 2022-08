Mientras aumentan los accidentes, más de la mitad de las motocicletas que circulan en Colombia no tienen seguro obligatorio

Los hogares que tienen motocicleta, el 87.62% lo usa exclusivamente para el hogar, mientras que el 0.52% lo emplea exclusivamente para trabajo y el 11.86% para hogar y trabajo.

Según cifras recientes del Runt (Registro Único Nacional, de Tránsito) con corte al primer trimestre de este 2022, reveló que el 61% de las motocicletas no están pagando el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de las más de 10 millones de motos que hay en el país.

Los departamentos que registran la mayor cantidad de motos sin SOAT vigente son Amazonas (91%), Sucre (87%), Córdoba (85%), Arauca (85%), La Guajira (84%) y Chocó (83%).

El presidente de la Federación Aseguradora Colombianos (Fasecolda), Miguel Gómez, se mostró preocupado por el panorama, porque dice que aunque no se está pagando el SOAT, y - sin embargo- muchos sí están recibiendo la ayuda médica de emergencia.

“Imagínese un negocio en el que la mitad de la gente no paga, pero que igual reciben atención. Si usted es herido en un vehículo que no tiene SOAT, lo atiende el sistema de salud, y todo eso carga gastos, pero la persona que no está asegurada no está asumiendo el costo del seguro. Ese es uno de los problemas más serios, con una tasa de evasión alta, que es incluso mayor en las motocicletas, 60% no tiene SOAT y son las que tienen la más alta accidentalidad. Entonces el sistema está desbalanceado y financieramente es un dolor de cabeza”, aseguró Miguel Gómez, a La República. (LR)

Y extendió su preocupación a otros aspecto: “hay un problema muy serio con los costos de la atención médica cuando se trata de fracturas. Eso se llama material de osteosíntesis, que son todas las platinas, los tornillos, que hay que ponerles a las personas cuando se rompen un brazo, una clavícula, una pierna, en los accidentes de moto. Ahí hay un problema muy serio de fraude, con unos costos desmedidos. El SOAT está pasando por una crisis muy fuerte”: dijo en la LR.

Agravando la situación, algunas compañías no estarían vendiendo este seguro obligatorio, como lo han denunciado en la ciudad de Cali lo que los llevó a protestar el pasado miércoles 27 de julio de 2022.

Los conductores de motocicletas en la capital del Valle del Cauca afirmaron que no solo esta situación les genera la imposibilidad de movilizarse libremente por el territorio nacional, sino que los expone a futuras multas por parte de las autoridades de tránsito.

Lo anterior ha llevado a que las autoridades vallecaucanas consideren dejar de expedir multas por un tiempo, y multar a las empresas que se nieguen a vender el SOAT.

La situación a llagado a oídos del congreso, donde el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, se ha mostrado preocupado por la situación: “Quiero dejar constancia de lo que está sucediendo en Cali. Al día de hoy las aseguradoras no le quieren vender el SOAT a las personas que usan moto. Hoy los motociclistas no pueden conseguir una póliza contra accidentes que es obligatoria para que no los multen”, aseguró en una plenaria del parlamento.

Para Ocampo, la situación debe ser vigilada estrictamente por la SuperFinanciera, quien debe entrar a revisar esta problemática y exigir a las aseguradoras la venta del SOAT: “Debe llamar urgentemente al orden, multar y apretar a las empresas que no quieren vender el SOAT”.

Costo del SOAT y multas para motociclistas por no tener el seguro obligatorio

Dado el incremento que decretó la Superintendencia Financiera, que es de un 12,24% en este seguro obligatorio, los precios quedaron así: desde los $200.200 para los ciclomotores (bicicletas con motor). $414.800 para cilindraje menor a 100 C.C (centímetro cubico), $556.500 para 100 a 200 C.C, $627.600 para más de 200 C.C., y $627.600 para motocarro, tricimotos o cuadrimotos.

Según la normativa, la multa por no tener el SOAT al día es de un millón de pesos, además de inmovilización y traslado a los patios de la Secretaría de Tránsito de cada ciudad de Colombia.

SEGUIR LEYENDO: