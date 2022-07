Alejandro Gaviria reafirmó su intención de presentar el Informe Final en los colegios de Colombia

La primera vez que Gaviria aseguró que en las instituciones educativas de Colombia se presentará el Informe Final de la Comisión de la Verdad fue el jueves 28 de julio. Una vez presentó su idea, los críticos del trabajo realizado por la comisión expresaron su inconformismo.

El ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, reiteró que llevará el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia a las instituciones educativas públicas. “Conocer nuestro pasado, hurgar en nuestras historias, incluso en las más problemáticas, enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la reconciliación de nuestro país”, dijo Gaviria este viernes 29 de julio.

El exrector de la Universidad de los Andes explicó que “este 12 de agosto las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Invito a los encargados, a todos los rectores a inscribir su institución para esta actividad. Y recuerden: este 12 de agosto las escuelas y colegios de nuestro país abrazarán a la verdad”, recalcó que el fuera ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

La primera vez que Gaviria aseguró que en las instituciones educativas de Colombia se presentará el Informe Final de la Comisión de la Verdad fue el jueves 28 de julio. Una vez dio a conocer esta decisión, los críticos del trabajo realizado por la comisión expresaron su inconformismo.

Los militantes del Centro Democrático han sido los detractores acérrimos de la idea de Gaviria. “Niños sin adoctrinamiento, no aceptamos la imposición de su verdad usando los recursos públicos y adoctrinando nuestros hijos”, dijo este viernes la senadora Paloma Valencia.

La respuesta del ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro no demoró. “La Comisión de la Verdad es una institución, el sistema de verdad en Colombia tiene categoría constitucional, la comisión lo que ha dicho desde el comienzo es que quiere incentivar una conversación. Esto no es un adoctrinamiento ni ideología, es una conversación sobre algo que necesita el país”.

“Todas las naciones necesitan un relato y ese relato en un país como Colombia, con una historia trágica, de sufrimiento humano necesita respetar el dolor de las víctimas, pero necesita construir una narración incluyente hacia el futuro. Eso se llama reconciliación”, destacó.

Para el partido de gobierno, el Centro Democrático, el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad no es parcial. “No es una verdad histórica. Es la opinión de unos izquierdistas, que desconocen que el No ganó las elecciones del plebiscito. No adoctrinarán los niños. En su narrativa, la Comisión de la Verdad, equipara al Estado con los paramilitares y la guerrilla. El Estado, con total legitimidad, entregó la vida de muchísimos hombres y mujeres, por el bienestar de todos”, indicó Paloma Valencia.

Mientras tanto, el colectivo liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un comunicado oficial señaló que, “Los niños de Colombia merecen una educación sin sesgos ni adoctrinamiento, la verdad debe ser completa y sin parcialidad. Preocupa que el nuevo ministro de educación, Alejandro Gaviria, quiera imponer un verdad politizada y una historia mal contada”.

En esta idea y vuelta de declaraciones, Gaviria aclaró que las instituciones educativas tienen autonomía para incluir el Informe Final. “Cuando grabo el video los invito es a que conozcan el legado de la Comisión de la Verdad y que lo traten de incorporar en sus prácticas y que se inscriban voluntariamente. No era una orden, era una invitación”, puntualizó el futuro ministro de Educación del país.

El presidente electo, Gustavo Petro, no estuvo indiferente ante esta situación: “Conocer el informe de la Comisión de la Verdad es conocer la historia. Conocer la historia es esencial, nos guste o no, lo primero que hay que lograr es que la gente conozca su historia, porque eso es lo que permite no repetirla en los aspectos más negativos, e indudablemente nuestra historia ha sido la de la violencia”, aseguró quien llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

