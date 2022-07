Aún no hay investigación abierta por rebelión y enriquecimiento ilícito contra Piedad Córdoba, aclaró la Corte Suprema de Justicia

Magistrada pide a la Corte Suprema abrir investigación formal contra Piedad Córdoba. Foto: Colprensa

Luego de que varios medios de comunicación del país señalaron que la Corte Suprema de Justicia ya tenía lista una investigación formal contra Piedad Córdoba, una de las senadores del Pacto Histórico, hubo pronunciamientos oficiales. El mismo tribunal se pronunció a través de Twitter y desmintió una indagación contra la recién posesionada congresista.

“Frente a versiones públicas sobre el particular, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema precisa que a la fecha no ha adoptado ninguna determinación en el curso de la indagación previa que adelanta uno de sus despachos contra la senadora Piedad Córdoba”, expresaron los togados a través de Twitter.

Corte Suprema de Justicia / Twitter

Una de las versiones la dio a conocer el periodista Daniel Coronell, en la emisora W Radio, donde aseguró que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción del alto tribunal, ya tenía bajo la mira a la controvertida parlamentaria de la coalición política del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

De acuerdo con el comunicador, la togada declaró el pasado 22 de julio del presente año la apertura de una indagación contra Córdoba por varios delitos. Es más, el diario El Tiempo dice tener el auto en el que los magistrados aportan las pruebas contra la congresista del Pacto Histórico. Algunos de los crímenes por los que, supuestamente, se iba a investigar a Córdoba serían:

“Rebelión agravada (por sus nexos con las Farc), por tratarse de servidor público; enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación”, señala el medio en relación a los presuntos delitos por los que se investigaría a la también excandidata presidencial.

Hugo Chávez con Iván Márquez, uno de los líderes de las FARC, y la exsenadora Piedad Córdoba

Aunque sí es cierto que Córdoba enfrenta varios líos judiciales, y puede que las autoridades y juzgados colombianas la tengan en la mira, por ahora, según informó la Corte Suprema, no es cierto que ya se estén preparando acciones contra una de las coequiperas del electo jefe de Estado, que se posesionará el próximo 7 de agosto.

Sin embargo, en el documento que aporta el diario colombiano, que tiene el logo del alto tribunal, se data de la investigación que enfrenta Piedad Córdoba por sus presuntos nexos con la antigua guerrilla de las Farc, donde habría sostenido reuniones clandestinas con alias Manuel Marulanda y Jorge Briceño”, alias el Mono Jojoy.

Córdoba y Jairo Martínez

Otro de los argumentos por los que Daniel Coronell asegura que investigarán a Córdoba es por haber aplaudido durante un discurso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien asistió años atrás al programa del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez, donde criticaban al Gobierno de Colombia. “Tal vez sea la primera vez que aplaudir sea un motivo para abrir una instrucción penal”, dice el periodista.

Por su puesto, las supuestas relaciones entre Córdoba y el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, también aparecerían en el auto que aseguran tener. Allí, se asegura que el hijo de la congresista, el exsenador ‘verde’ Juan Luis y su hermano Camilo Castro, habrían sido enviados por la senadora para manejar los presuntos nexos con Saab.

Corte Suprema de Justicia llama a Alex Saab a declarar contra Piedad Córdoba. Fotos: Colprensa.

Es más, luego de que en 2021 uno de los exasesores de Córdoba la señaló de ser alias Teodora (exguerrillera de las Farc), los citados medios aseguran que también la estarían investigando por esa causa. Cabe recordar que este tema ocasionó que, supuestamente, varios secuestrados siguieran en cautiverio a manos de la antigua estructura criminal, que se desmovilizó tras la firma del acuerdo de paz.

Además, los recursos millonarios que Córdoba tendría y que no habría probado su procedencia, así como los más de 68 mil dólares que le encontraron en Nicaragua, harían parte de los argumentos por los que la investigarían. No obstante, la Corte dice que no ha abierto indagaciones en su contra. Se esperan nuevos pronunciamientos.

SEGUIR LEYENDO: