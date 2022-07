Prohiben a las mujeres usar shorts en el estadio de Barranquilla, una fue amenazada

Polémica por amenaza a una mujer que vestía un short en la barra del Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla se prepara para recibir al Atlético Nacional en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en juego por los cuartos de final de la Copa BetPlay. El partido, en la previa, promete enormes emociones debido al altísimo nivel de las plantillas, sin embargo, una situación extrafutbolística puso en la mira a los hinchas del club barranquillero debido a lo que serían algunos “códigos” para que las mujeres puedan asistir al escenario deportivo.

Hace algunos días una hincha del Junior realizó una grave denuncia en las redes sociales, ya que según lo relatado, ella recibió amenazas por un parte de la tribuna del estadio Metropolitano Roberto Meléndez debido a que asistió al juego del club barranquillero vistiendo unos shorts. Estos acontecimientos habrían tenido lugar en el pasado partido en el que Junio se enfrentó a Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay.

El pasado sábado 23 de julio, la mujer en mención acudió al estadio Metropolitano para poder acompañar a su equipo en el duelo ante el club bogotano, además de presenciar el regreso de Carlos Bacca al club. La mujer estuvo en la primera planta de la tribuna popular y en la cual se ubica la barra del Junior de Barranquilla, el ‘Frente Rojiblanco Sur’ y fue en ese momento cuando se presentaron los inconvenientes.

La seguidora del Junior reveló como fue increpada por otras mujeres que se encontraban en esta misma tribuna y le advirtieron sobre un hecho que se presentaría con otras seguidoras del equipo que se encontraban en el lugar. “Fui a sur baja y se me acercaron tres viejas a decirme que me iban a dañar las piernas (no ellas, sino otras) por haber ido en short, ¿a son de qué?”

La mujer compartió una imagen que expone los que serían los “códigos de vestimenta” para las mujeres que asistan al estadio a apoyar a Junior, Este menciona que las hinchas del club ‘Tiburón’ tienen prohibido: “asistir a la tribuna sur localidad baja en ‘shores’ o faldas; asistir a la tribuna sur baja en sandalias o chancletas y asistir a la tribuna sur baja en camisas cortas y menos hacerle nudo a la camisa de Junior”. En la imagen también dejan claro que la sanción que la mujer que rompa la regla será expulsada del escenario deportivo.

La mujer además señaló en su cuenta de Twitter que, “Está bien que sean ya viejas de la barra y que tengan tiempo ahí, pero poner reglas de cómo ir vestida y qué cosas sí puedes ponerte y qué cosas no, porque entonces te harán daño… ¡No puede ser posible!”,

Tras la denuncia realizada por la mujer, varias hinchas del Junior levantaron su voz de apoyo y afirmaron que ellas deben asistir al estadio como se sientan más cómodas. Otra de las seguidoras de la red social también reveló un episodio similar y afirmó que, “te entiendo, a mí también me pasó el 8 de diciembre, se me acercó una a decirme que me fuera para sur alta porque estaba en short y que no podía estar ahí, me aclaró que ella me lo decía de buenas maneras, pero que podían llegar otras sin decirme nada y atacarme”.

Gabriel Vallejo, conocido en la barra como ‘El Ruso’ dialogó con Habla Deportes sobre lo sucedido en el estadio y reiteró que, “cada quien es libre de hacer lo que quiera desde que no le falte el respeto a nadie. Nosotros los líderes del Frente Rojiblanco invitamos a todas las mujeres junioristas que vayan como ustedes quieran y vayan a alentar al Junior ( ...) El frente Rojiblanco no ha sacado un comunicado, estamos con pena y nosotros estamos trabajando en la sana convivencia, antes durante y después de un partido de fútbol”

