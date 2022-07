Santa Fe estará algunas semanas sin dónde jugar por conciertos en el estadio El Campín

Estadio El Campín en Bogotá (Colprensa - Cortesía Dimayor)

En las últimas semanas algunos equipos tuvieron que cambiar de sede por la realización de la Copa América Femenina, sin embargo, hay otros factores que dejan en riesgo el prestamos de estadios a otros clubes. Este es el caso de Independiente Santa Fe, el equipo capitalino tiene la mirada fija en el torneo nacional, sin embargo, hay preocupación por su localía en los próximos meses.

En el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ juegan como local dos equipos normalmente, en este caso Millonarios e Independiente Santa Fe, ambos cuadros dependen de las directrices del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pues es esta entidad la encargada de administrar los espacios deportivos de la capital.

El limbo en el que se encuentra el ‘Cardenal’ es por la realización de varios conciertos en el ‘Coloso de la 53′, en este caso, a estos eventos se les dará prioridad y Santa Fe tendría dos opciones sobre la mesa: inicialmente podría reprogramar los partidos para nuevas fechas o en su defecto, cambiar de estadio, que sería tomado como última opción.

Dentro del territorio capitalino hay otra opción para el ‘Expreso Rojo’, pues el IDRD también administra el estadio de Techo, escenario donde oficia como local el cuadro La Equidad. En Techo ya han jugado como locales Millonarios y Santa Fe en otras ocasiones, por lo tanto, hay un antecedente a tener en cuenta.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la directiva del ‘León’, sin embargo, para esta quinta fecha ya tendrían que buscar una solución, pues reciben al América de Cali el martes 2 de Agosto.

Los conciertos

El sábado 30 de julio se llevará a cabo el concierto Viva La Salsa, en donde se reunirán varios exponentes de este importante genero, entre los que destacan: Grupo Niche, Guayacán Orquesta, La India, Victor Manuelle, Jerry Rivera, Rey Ruiz, Charlie Aponte, Yan Collazo, Tito Nieves y demás.

El resto de fechas en las que se ocupará el estadio bogotano son:

Septiembre 12 al 20 con el concierto de Coldplay

Octubre 8 al 12 se presentan los Guns N’ Roses

Noviembre 15 al 22 arriba Bad Bunny al escenario

Polémica por préstamo de estadios

El presidente de Patriotas César Guzmán señaló al máximo dirigente de la Dimayor Fernando Jaramillo, por el préstamo del estadio Doce de Octubre de Tuluá al América de Cali. Todo surge por la competencia entre el onceno boyacense y Cortuluá, pues ambos son competencia directa en zona de descenso. Según Guzmán, ‘El Equipo Corazón’ salió beneficiado con la decisión.

Guzmán mencionó en Blu Radio:

“El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, hoy no brinda la ecuanimidad... Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, lo llamé y me dijo que no sabía nada. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber”.

El préstamo del estadio de Tuluá tiene que ver con la realización de la Copa América Femenina en Cali, pues América de Cali tuvo que buscar un estadio de manera transitoria para poder oficiar como local, en este caso optaron por el ‘Corazón del Valle’, pues es una jurisdicción cercana, sin embargo, dicha decisión no fue bien recibida por al dirigencia de Patriotas.

“Llamé al gerente y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva...le dije que me parecía cuando menos desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía”, añadió Guzmán.

