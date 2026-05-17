Tulio Gómez calificó de “humillante” la eliminación del América de Cali: “Se puede perder, pero no de esa manera”

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

La derrota sufrida por el América de Cali en cuartos de final de la Liga BetPlay, frente a Independiente Santa Fe, provocó una oleada de críticas por parte de los hinchas, pues la vuelta terminó con goleada en contra por 4-0 y se perdió otra opción de pelear la estrella en el torneo.

Dicha caída también provocó un fuerte mensaje del máximo accionista Tulio Gómez, que desde 2020 no levanta un trofeo con la institución vallecaucana y siente la presión de los aficionados, dirigientes y distintos sectores por darle un timonazo a los diablos rojos.

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“Muy doloroso”

Tulio Gómez, máximo accionista, expresó a Caracol Radio su dolor por lo ocurrido en el estadio El Campín: “Se puede perder, pero no de esa manera tan humillante. Muy doloroso. Si perdemos 1-0, 2-1 o peleando, pero es que nos pasaron por encima”.

El empresario calificó como un “fracaso” la eliminación y subrayó la preocupación de los aficionados y dirigentes por la frecuencia con que se repite este tipo de caídas, pues no se esperaba un resultado de esa manera y sobre todo porque hizo una buena campaña en la Liga BetPlay.

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América de Cali lleva seis años sin ganar la Liga BetPlay y sufrió una nueva eliminación a manos de Santa Fe - crédito Colprensa

El directivo sostuvo que se requiere una reacción urgente para evitar la consolidación de una tendencia negativa y que el club retome el protagonismo competitivo perdido: “Hace rato venimos así, entonces tenemos que trabajar para llegar a finales. Necesitamos cuanto antes un título”.

El futuro de la dirección técnica y la plantilla del América de Cali

Sobre la continuidad de David González como director técnico, Gómez explicó que aún no se ha decidido nada y que todo dependerá del resultado en la Copa Sudamericana. Anticipó que la directiva realizará una evaluación exhaustiva tras terminar la competencia internacional.

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“Terminados los dos partidos de Sudamericana, nos reuniremos y miraremos qué cambios habrá que hacer... Si el que no queda campeón hay que sacarlo, entonces cada semestre saldrían 19 técnicos”, declaró el máximo accionista del América.

El técnico David González no tendría el puesto asegurado en América y dependerá de lo que pase en la Copa Sudamericana - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En referencia a la plantilla, el dueño del club reveló que “la idea es comprar a Yeison Guzmán”; además, señaló que “todo el mundo lo quiere” en relación a Mateo Castillo. Gómez también informó que existen ofertas para que “dos o tres jugadores” puedan continuar su carrera en el exterior, lo que podría alterar de manera significativa el plantel de cara a la próxima temporada.

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Proceso de venta del club y visión sobre el legado de gestión

De manera enfática, Tulio Gómez confirmó que el proceso de venta del América de Cali ya está en marcha, tras considerar “cumplido el ciclo” de la administración actual: “En algún momento llegarán a algún acuerdo, pero ya nuestro ciclo se cumplió. Hay mucha gente interesada en el equipo, pero buscamos un fondo que llegue para volver al equipo más grande, que tenga una Copa Libertadores”.

Al repasar su gestión, el empresario reconoció tanto logros como fracasos: “Hemos tenido éxitos y fracasos. Al principio nos fue muy bien, pero en los últimos tres años hemos fracasado y no se han cumplido los objetivos en lo deportivo. A nivel administrativo, fortalecimos la cantera y hemos mejorado mucho, pero la prensa y los hinchas nos miden por los resultados. Quedar campeón, así tenga los camerinos vueltos nada. La gente quiere títulos”.

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América de Cali se quedaría en el estadio Pascual Guerrero y desecharía la idea de un escenario propio, por el momento - crédito Secretaría de Seguridad de Cali

Sobre la posibilidad de un nuevo escenario deportivo, el directivo se mostró a favor de continuar en el Pascual Guerrero: “Hay fondos que quieren hacer el estadio nuevo, pero para mí el Pascual Guerrero me parece maravilloso y muy bien ubicado”.

La expectativa por la venta institucional es elevada, dado que el acuerdo podría concretarse en apenas dos meses o tardar hasta dos años. Gómez dejó claro que el reto de la institución excede la formación de futbolistas y pasa por fortalecer la capacidad para disputar y obtener títulos.

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