Momentos de tensión en Bucaramanga: avión de Clic Air abortó despegue por falla técnica, esto se sabe

Hasta el momento no se ha informado cuántos pasajeros viajaban en el vuelo ni cuánto tiempo podrían verse afectadas las operaciones - crédito cortesía Clic

La Aeronáutica Civil informó que en la tarde del sábado 16 de mayo se presentó un incidente en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que presta servicio a la ciudad de Bucaramanga, Santander, luego de que una aeronave de la aerolínea Clic Air tuviera que abortar su despegue de manera repentina por problemas técnicos.

De acuerdo con la información preliminar, el avión ATR 72 cubría la ruta Bucaramanga-Arauca cuando se registró la emergencia. Tras detectar la falla, la tripulación suspendió el procedimiento de despegue y la aeronave fue trasladada de forma segura para evitar afectar la operación de otros vuelos en el aeropuerto.

PUBLICIDAD

“La aeronave se dirigió a la plataforma de parqueo de manera segura”, indicó la Aerocivil a la revista Semana, que además confirmó que tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación se encuentran fuera de peligro.

Según explicó la entidad al medio antes mencionado, luego del incidente se activaron los protocolos de seguridad correspondientes junto con los organismos y autoridades competentes para atender la situación y establecer las causas de la falla técnica.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se ha informado cuántos pasajeros viajaban en el vuelo ni cuánto tiempo podrían verse afectadas las operaciones relacionadas con esta ruta.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD