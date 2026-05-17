Colombia

Momentos de tensión en Bucaramanga: avión de Clic Air abortó despegue por falla técnica, esto se sabe

La aeronave que cubría la ruta Bucaramanga-Arauca suspendió el procedimiento de salida en el aeropuerto Palonegro tras detectar una falla

Guardar
Google icon
Clic-Colombia
Hasta el momento no se ha informado cuántos pasajeros viajaban en el vuelo ni cuánto tiempo podrían verse afectadas las operaciones - crédito cortesía Clic

La Aeronáutica Civil informó que en la tarde del sábado 16 de mayo se presentó un incidente en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que presta servicio a la ciudad de Bucaramanga, Santander, luego de que una aeronave de la aerolínea Clic Air tuviera que abortar su despegue de manera repentina por problemas técnicos.

De acuerdo con la información preliminar, el avión ATR 72 cubría la ruta Bucaramanga-Arauca cuando se registró la emergencia. Tras detectar la falla, la tripulación suspendió el procedimiento de despegue y la aeronave fue trasladada de forma segura para evitar afectar la operación de otros vuelos en el aeropuerto.

PUBLICIDAD

“La aeronave se dirigió a la plataforma de parqueo de manera segura”, indicó la Aerocivil a la revista Semana, que además confirmó que tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación se encuentran fuera de peligro.

Según explicó la entidad al medio antes mencionado, luego del incidente se activaron los protocolos de seguridad correspondientes junto con los organismos y autoridades competentes para atender la situación y establecer las causas de la falla técnica.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se ha informado cuántos pasajeros viajaban en el vuelo ni cuánto tiempo podrían verse afectadas las operaciones relacionadas con esta ruta.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Clic airFallas aviones Colombiaaeropuerto PalonegroAerocivilColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

Dos históricos del fútbol colombiano reeditan su intensa rivalidad en los últimos años, con dos estilos de juego similares con Lucas González y Diego Arias desde el banco de técnicos

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

El encuentro entre Leones y Tiburones tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

La mujer es buscada por su familia y las autoridades desde el pasado 13 de mayo, luego de una cirugía estética realizada en una “clínica de garaje”. Sus dos propietarios permanecen prófugos de la justicia

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

María José Pizarro arremetió contra De la Espriella por asegurar que derrotará a “los de siempre”: “Se atreve a venderse como el salvador”

La jefa de debate del candidato Iván Cepeda aseguró que el aspirante presidencial de la derecha tiene el respaldo de la casa Char y de otros políticos de la casta tradicional

María José Pizarro arremetió contra De la Espriella por asegurar que derrotará a “los de siempre”: “Se atreve a venderse como el salvador”

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Ambos artistas comparten una relación profesional y personal desde hace más de una década, lo que le permitió al colombiano entrar en confianza para hacer semejante pregunta

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Shakira, Maluma, Morat, Julieta Venegas y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

Deportes

Atlético Nacional superó a Tolima bajo polémico arbitraje: victoria 1-0 en Ibagué por las semifinales de Liga BetPlay

Atlético Nacional superó a Tolima bajo polémico arbitraje: victoria 1-0 en Ibagué por las semifinales de Liga BetPlay

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

Tulio Gómez calificó de “humillante” la eliminación del América de Cali: “Se puede perder, pero no de esa manera”

Cuándo se jugaría la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay: la Dimayor tendría las fechas listas

Luis Díaz protagonizó “blooper” durante la celebración de la Bundesliga con el Bayern Múnich