Ni con Carlos Bacca el Junior de Barranquilla logró llegar a la meta de abonados

Ni siquiera con la contratación de Carlos Bacca, el Junior de Barranquilla logró alcanzar la meta que tenían establecida de abonados. Imagen: tomada de @juniorclubsa

El Junior de Barranquilla es el equipo del que más se habla en la esfera del fútbol colombiano y no meramente por su rendimiento en el campo de juego. Sus grandes inversiones para firmar a los ‘mejores’ jugadores han logrado que los comentarios sobre la fuerza de su plantilla sobresalgan entre aficionados y rivales, sin embargo, económicamente la llegada de las máximas figuras, especialmente la del goleador Carlos Bacca, todavía no hace justicia frente a los balances financieros del club.

El 12 de julio Bacca fue oficializado como nuevo jugador de la escuadra Tiburona, desde ese día y usando la propia imagen del jugador, el club inició una campaña para impulsar la venta de abonos para los aficionados del club, pero ni siquiera con el ‘boom’ del regreso del hijo pródigo, el conjunto barranquillero logró alcanzar la meta de abonados que tenían para este último semestre del año.

Tal fue el impulso que quisieron tener con el jugador para la venta de abonos, que primeras palabras de Carlos con la casaca Rojiblanca no fueron sobre el sentimiento de volver a hacer parte de la institución, que le dio todo para que se convirtiera en uno de los mejores goleadores del país, sino que fueron directo a invitar a las personas para que compren su abono:

“Hola mi gente juniorista te invito para que te abones, para que nos acompañes al estadio, necesitamos estar todos juntos. Necesitamos que el estadio esté lleno para conseguir todas las victorias, el Metropolitano tiene que estar siempre lleno, abónate”

En total fueron 13.100 hinchas los que se abonaron para acompañar al equipo en la Liga BetPlay 2022-II y el objetivo de las directivas era al menos poder conseguir un total de 20.000 personas. El intento de promover las ventas por medio de sus principales estrellas les falló de forma considerable a la administración, que en algún punto consideró incluso colocar sus objetivos en 40.000 aficionados abonados.

Si bien las finanzas del equipo puede que no se vean duramente afectadas por no lograr la meta de abonados, el no haberla completado puede representar cierta inconformidad de la hinchada. Aun así, hablando del futuro cercano, las directivas pueden descansar tranquilas en que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez tendrá todas sus plazas llenas.

Justamente esto se debe al posible debut de Carlos Bacca, con su vieja escuadra. La fecha de su regreso al campo de juego con los Tiburones todavía es una incertidumbre y los administrativos pueden aprovechar esto para llenar el estadio en los próximos partidos de liga.

La indecisión se debe al proceso de adaptación por el que el jugador está pasando. El propio director técnico Juan Cruz Real confirmó que no debe haber una ansiedad excesiva para que vuelva a jugar:

“En cuanto a Carlos Bacca, estamos muy contentos con su llegada, creo que ni él ni su entorno debe tener una ansiedad excesiva por estar cuanto antes en un campo, aunque indudablemente que quiere estarlo y todos queremos verlo, pero tenemos que entender que tiene que adaptarse, a la exigencia del calor, de la humedad, tomar ritmo nuevamente y cuando logre eso, estará bien y nos dará mucho al equipo”

Los encuentros contra Independiente Santa Fe o contra Atlético Nacional, por Copa Colombia, podrían ser aquellos en los que el oriundo de Puerto Colombia se vuelva a atar los guayos y emocione a sus seguidores a punta de goles.

