Cuándo se jugaría la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay: la Dimayor tendría las fechas listas

La Dimayor ha tenido problemas para programar los partidos de la Liga BetPlay, sobre todo en las rondas finales - crédito Dimayor

La Liga BetPlay entró en la fase de semifinales en el primer semestre de 2026, con cuatro equipos que sueñan con el título y pelearán hasta el final en las dos llaves para demostrar que cuentan con las condiciones para robarle el trono a Junior, que también está en la batalla.

Sin embargo, la Dimayor no la ha tenido fácil para programar los compromisos de las rondas finales, debido a los retos de los clubes colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana; además de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que es prioridad de las autoridades.

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Es por eso que la entidad contaría con un pequeño espacio para la vuelta de las semifinales, pero no se diría lo mismo para la gran final del fútbol colombiano, que quedaría para junio y bajo el riesgo de que se cruce con el inicio del Mundial 2026, lo que quiere evitar a toda costa.

Las posibles fechas de las semifinales

La clasificación a semifinales de conjuntos como Santa Fe, Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla obligó a que la ida de las dos llaves fuera el mismo día, el sábado 16 de mayo, para que tuvieran los suficientes días de descanso para alistar sus respectivos compromisos en Copa Libertadores.

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Para la vuelta, la Dimayor programaría los juegos el sábado 23 y domingo 24 de mayo, dejando a los conjuntos una semana libre para preparar la definición a la final, pero también alargando un campeonato que, pese al cambio de formato, terminó siendo extenso y desgastante.

Santa Fe y Junior tendrán otro duelo en la temporada 2026, ahora por las semifinales de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La razón de esas fechas, a falta de confirmación de la División Mayor, es porque en las últimas dos semanas de mayo se disputarán las dos jornadas finales de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo que deja ese pequeño en el calendario del fútbol colombiano.

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El duelo de Nacional ante Tolima sería el sábado 23 de mayo, mientras que el de Junior vs. Santa Fe quedaría para el domingo 24, para garantizar las 72 horas mínimas de descanso previo a la Libertadores y que los representantes colombianos la jueguen sin problemas.

La vuelta de semifinal de Atlético Nacional y Deportes Tolima quedaría para el sábado 23 de mayo - crédito Deportes Tolima

En los próximos días, la Dimayor confirmará los días y las horas para la vuelta de las semifinales, que prometen ser llenas de emoción, goles y suspenso en los estadios Atanasio Girardot y el Romelio Martínez, donde se realizarán los dos compromisos del campeonato.

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¿Qué pasará con la final?

De otro lado, para la definición del título existe un problema mayor, pues el calendario de la Dimayor quedó copado en mayo por las semifinales y otros asuntos ajenos a la entidad, así que los dos compromisos que darán a conocer al campeón demorarán más tiempo.

Hasta junio se disputará la final de la Liga BetPlay, pues en la última semana de mayo se jugará la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que están Santa Fe, Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, así que, sin importar quién supere la semifinal, no será posible el juego de ida entre el 26 y 28 de ese mes.

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Este es el trofeo de la Liga BetPlay, cuyo último campeón fue el Junior de Barranquilla en 2025 - crédito Junior FC

Además de eso, el domingo 31 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales, así que la Policía Nacional no tendrá pie de fuerza para la logística de otro evento que no sean los comicios en todo el país y el exterior, lo que vuelve imposible la organización de la definición del título.

Pese a que la final pasaría para las dos primeras semanas de junio, no podrá realizarse el lunes 1 y el jueves 7, por los amistosos de la selección Colombia, y el torneo debe acabar antes del jueves 11, pues ese día será el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

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