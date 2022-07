María Fernanda Cabal estaría planeando crear un nuevo movimiento político a la derecha del uribismo

María Fernanda Cabal. Foto: Coolprensa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es conocida por las fuertes críticas que ha generado sobre el presidente saliente, Iván Duque, al igual que para el mandatario entrante, Gustavo Petro. Dentro de sus planes a largo plazo estaría en la creación de un corriente ideológica de extrema derecha en Colombia.

En diálogos para la Revista Semana que lo que busca es el posicionamiento de una corriente ideológica, “No tengo planes de crear un partido como tal. Yo lo que quiero es construir una línea de pensamiento que refleje todo lo que significa la libertad económica. Que refleje todo lo que significa ser próspero mirando la realidad”, expresó.

Presuntamente, la senadora estaría buscando la manera de fundar de su propia colectividad, el país estaría frente a un auténtico partido político de extrema derecha. Algunos miembros de su colectividad no creen que la escisión sea una posibilidad en el momento, pues Cabal podría intentar resaltar como líder de la oposición y crecer para lograr mayor liderazgo en el interior de su partido.

Algunos ciudadanos consideran a Cabal como la extrema derecha, derecha radical o ultraderecha; ella aseguró para el diario mencionado que no es de extrema derecha, “No existe, nunca ha gobernado. Es el imaginario de quienes quieren descalificar a quienes quieren la libertad. Yo pertenezco a la extrema coherencia, pertenezco a un pensamiento republicano que cree en unas instituciones que le den solidez y continuidad a un sistema democrático que privilegie la libertad”, mencionó.

Ante la elección de Miguel Polo Polo como representante a la Cámara de Representante por la circunscripción especial afro, se espera que sea una figura clave en la construcción de una nueva derecha en el país. Por su condición de congresista sin partido, el activista de redes tiene la posibilidad de solicitar la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el colectivo de su consejo comunitario.

“El cambio no es Samper, Roy, Benedetti ni Prada”: María Fernanda Cabal criticó los nombramientos de Gustavo Petro

Pese a que la posesión oficial se realizará el próximo 7 de agosto, algunas de las decisiones que ha tomado e nuevo gobierno y los nombramientos que ha realizado ya han sido duramente cuestionados por algunos miembros del Centro Democrático, partido que se posesiona como la oposición. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que el exalcalde de Bogotá llegó a la Casa de Nariño con el apoyo del “establecimiento corrupto”.

El presidente electo Gustavo Petro ha ido conformando el gabinete que lo acompañará durante su mandato, una de las elecciones que más controversia generó fue la de Roy Barreras como presidente del Senado, una decisión que incluso fue criticada por el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien no estuvo de acuerdo con esta designación ya que, “yo me retiro en este momento, no voy a ir a la votación de mesa directiva, no vine a luchar a este país por un cambio para terminar votando por Roy Barreras”.

En entrevista con la Revista Semana, la senadora del Centro Democrático aseguró que, “Gustavo Petro, solo llega a la presidencia con el apoyo del establecimiento corrupto, llámese el régimen, ese mismo que asesinó a Álvaro Gómez. Le venden a una cantidad de ingenuos y de hipnotizados que esto es el cambio y esto lo que es, es una vergüenza. Reciclan a toda la clase política corrupta que ha robado y curiosamente el discurso de los anticorruptos, que es el de la izquierda que también son corruptos, pero sus socios nos muestran todo lo contrario, el cambio no es Samper, el cambio no es Roy, el cambio no es Benedetti, el cambio no es Alfonso Prada”.

