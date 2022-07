María Fernanda Cabal “acabó” con el gabinete de Gustavo Petro: “Si no es indígena, no es gay o no tiene el color negro, entonces no les sirve”

La congresista del Pacto Histórico es una de las líderes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Foto: @MariaFdaCabal

Gustavo Petro continúa organizando su gabinete de cara el próximo gobierno, ya ha nombrado varios ministros y faltan pocos días para que realice su posesión, no obstante, han surgido diversas criticas en relación a las designaciones que ha hecho hasta el momento. Ante dichos movimientos, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció e hizo fuertes señalamientos.

La cabildante considera no se están tomando decisiones por las capacidades profesionales de los nuevos ministros, sino, todo está ligado al color de piel, la ideología de género y el origen social. Cabal resaltó que se está manejando un modelo “progre” y generando únicamente propaganda.

“Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace, esto no genera confianza, ese cuentico ‘progre’ de la inclusión no te está determinando si la persona es inteligente o competente, sino, que es el color de piel, el género y esas loqueras, Busquen los mejores personas no porque es arhuaco o porque es negro”, resaltó la senadora en Blu Radio.

De igual forma, fue enfática en rechazar el nombramiento de Patricia Ariza Flórez como nueva ministra de Cultura, pues trajo a colación el tema de la denominada Primera Línea, asegurando que la electa funcionaria no quería que la cuidara la Policía, pues presuntamente señaló que prefería a dicho grupo y a su gente.

En su crítica, la líder del Centro Democrático señaló al embajador Luis Gilberto Murillo, si bien, la congresista consideró que tenía cosas buenas, señaló nuevamente, que este hacía parte de una agenda progresista y que su nombramiento entre varios realizados, habían dejado sin oportunidad a otras personas que podían ser competentes para los cargos disponibles.

“yo creo qué sin demeritarlo a él, porque no me gusta decir que usted es un bobo o un tonto, si hace parte de una agenda ‘progre’, eso es lo que les gusta, eso hacía Obama, eso hacen los chilenos, eso hacen los argentinos, los peruanos, entonces, es un modelito que usan de pura propaganda que no termina haciendo nada distinto al marxismo cultural o trivialización de la sociedad, entonces la mayoría así sea competencia, se queda por fuera”.

“Si no es indígena, no es gay o no tiene el color negro, entonces no compite”, afirmó la senadora, quien de igual forma rechazó el nombramiento de Leonor Zalabata, indígena arhuaca que fue designada como embajadora ante la ONU, a pesar que Zalabata es escritora y cronista, Cabal aseguró que debía saber inglés pues no creía que su lengua materna sería útil en su nuevo cargo.

“Miremos a ver si la señora de la ONU habla inglés, porque no creo que le sirva hablar ninguna lengua indígena, necesita hablar inglés porque es obligatorio, por eso fue que sacaron al anterior; a Ubeimar Delgado, que la izquierda lo ‘boleteo’ por redes”, sostuvo ante el medio de comunicación radial.

Su última critica

Luego que el presidente electo Gustavo Petro nombrara al exmagistrado antioqueño Iván Velázquez, como nuevo ministro de Defensa, la congresista vallecaucana trajo a colación un polémico caso que tuvo origen en Guatemala, pues cabe resaltar que Velásquez llevó a cabo diferentes investigaciones en el país centroamericano.

Cabal resaltó: “el Presidente Morales anunció la expulsión de Iván Velásquez de Guatemala, luego de ser denunciado por víctimas de montajes y procesos judiciales con falsos testigos, cuando fue Comisionado Internacional contra la Impunidad. Finalmente, el Presidente cesó el mandato de la CICIG”.

SEGUIR LEYENDO: