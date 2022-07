Qué tan rico es Gustavo Bolívar: estas serían las propiedades del polémico senador del Pacto Histórico

Estas son las propiedades del congresista del Pacto Histórico. Foto: Colprensa

El congresista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue cuestionado duramente en los últimos días debido a las publicaciones del abogado Daniel Briceño en las que reveló las que las declaraciones de renta del senador en el 2018 y 2020, presentando un incremento de más de 4 mil millones de pesos, algo que iría en contra de lo que había mencionado hace un tiempo en donde aseguró que estaba pasando por una crisis económica. El también escritor y empresario respondió en su cuenta de Twitter.

“¿Cómo fue que el senador Gustavo Bolívar pasó de tener en su declaración de renta de 2018 un patrimonio líquido de 3.728′994.000 de pesos a uno de 8.428′058.000 de pesos en 2020 si dijo que estaba mal de plata y en crisis? 4.699.064.000 de pesos de aumento en su patrimonio en 2 años”, señaló Briceño en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Bolívar no se hizo esperar y el senador respondió airadamente tras los señalamientos, “hijo de puta mentiroso. Vaya a la Fiscalía General de la Nación con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata miserable frustrado” y luego agregó que, “ningún aparecido viene a jugar con mi honra. Nunca he tenido contratos con el Estado. No tengo familiares ni amigos en el Estado. Ni a Petro lo he llamado a pedirle puestos ni negocios. Alcaldes y gobernadores amigos jamás han tenido una llamada mía a pedir favores. ¡Respete idiota!”.

Luego Gustavo Bolívar publicó las declaraciones de renta del 2018 y 2020 en el que se evidencia que su patrimonio bruto disminuyó de 8.907.320 pesos a 8.848.880 y pidió a la Dian que certificara si esas declaraciones era reales. Briceño volvió a cuestionar al senador en sus redes sociales y dijo, “esta declaración de 2018 que ahora usted muestra es totalmente distinta a la que usted mismo publicó en Twitter. Ahora, ¿podría explicarnos también por qué tiene dos declaraciones de renta totalmente distintas para el 2018?”

Gustavo Bolívar. (Colprensa - Camila Díaz)

<i>¿</i>Cuáles son las propiedades del senador Gustavo Bolívar?

Tras la polémica surgida con respecto a la publicación de la declaración de renta del senador del Pacto Histórico, el mismo Gustavo Bolívar confirmó que decidió eliminar los trinos en los que respondió airadamente y pidió disculpas por salirse “de sus casillas” y afirmó que, “no permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política. Jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado”.

En diálogo con El Tiempo, el senador Bolívar explicó por qué existen dos declaraciones de renta y afirmó que hizo un reporte de sus propiedades en Estados Unidos aparte, razón por la que tuvo que realizar una corrección. Señaló que se equivocó al mencionar que las declaraciones publicadas por Briceño eran falsas, ya que no lo es, sino que estas “no son válidas” y ya realizó un derecho de petición para que se actualice el documento.

De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el senador tiene 12 predios en Colombia y dos en Estados Unidos, los cuales que están embargados debido a una demanda civil que fue interpuesta por su expareja Marta Nieto por una deuda de más de mil millones de pesos y 150 dólares por un contrato que no se cumplió. Gustavo Bolívar explicó que ya tiene un acuerdo de pago con la Dian y que faltan solo tres cuotas para saldarla, además señaló que cuando ingresó al Congreso en el 2018 le cortaron los “contratos grandes que traía” y se quedó sin dinero.

En Bogotá y Cundinamarca el congresista del Pacto Histórico tiene 12 propiedades; un apartamento en la capital colombiana de 243 metros cuadrados, un apartamento en Suba de 35 metros cuadrados, tres propiedades en Girardot y otras siete en Ricaurte (Cundinamarca), en este último municipio cuenta con un centro vacacional llamado Paraiso Hotel Estudios.

En Estados Unidos tiene dos propiedades en Miami, Florida, los cuales fueron comprados en el año 2017. Uno de estos es de 215 metros cuadrados, con salida al mar y que le costó 1.2 millones de dólares, mientras que el otro es de 128 metros cuadrados, ubicado cerca al centro de la ciudad y de un valor de 450 mil dólares.

Cabe resaltar que el congresista del Pacto Histórico aparece como accionista en tres empresas y una fundación. En Estados Unidos es accionista la productora de cine Once Upon Time LLC, ya Four Noted LLC, las cuales fueron registradas en 2015. En Colombia cuenta con el 40 % de las acciones de Casa Editorial Cuarto de Hora y en 2011 creó la Fundación Manos Limpias Colombia.

