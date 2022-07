El general Zapateiro le pidió al presidente Gustavo Petro que rectifique: “Los generales no somos ningunos sinvergüenzas, ni estamos haciendo pactos con narcotraficantes”

Reserva de las Fuerzas Públicas de Colombia muestran su apoyo al general Zapateiro y rechazan los señalamientos del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa

En medio de un evento en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova se oficializó la salida del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, su lugar lo recibe el mayor general Carlos Iván Moreno, pero, el saliente uniformado, ya en condición de retiro, aprovechó para manifestar que en su labor siempre actuó en favor de sus soldados, de los colombianos, además, señaló que su salida era inminente.

Luego de más de 40 años en la institución Eduardo Zapateiro le presentó su renuncia de la institución al presidente Iván Duque, decisión que lo deja muy satisfecho ya que como lo ha venido manifestando, se va con el honor del deber cumplido.

Precisamente a esto se refiere en entrevista con Semana, agregando que su salida se da en el momento adecuado, sin esperar a que el entrante presidente, Gustavo Petro, le pidiera su renuncia; además, recalcó el hecho que su decisión le permite defender al Ejército, pues el ahora general en retiro sigue declarando que los señalamientos del nuevo mandatario son una ofensa para toda la institución.

“Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, a este comentario es al que se refiere Zapateiro a sus declaraciones en el medio anteriormente señalado.

El entonces comandante asegura que su reacción era necesaria, pues a pesar que sabía que la respuesta le traería consecuencias, debía defender su institucionalidad:

“Los generales no somos ningunos sinvergüenzas, ni estamos haciendo pactos con narcotraficantes, como el hoy presidente electo lo dijo. Los generales nos debemos a nuestra carrera, a nuestro pueblo, somos servidores públicos y eso no lo voy a aceptar ni lo iba a aceptar. Dejar ese tuit, así como así (...) creo que hice lo correcto y me lo aplaude todo el cuerpo de generales, mis superiores, los sabios, los maestros y todos los que están por fuera siempre me estuvieron acompañando”, dijo Zapateiro en Semana.

Pero la sensación del general en retiro es compartida por el actual presidente, Iván Duque, precisamente en el evento que se cambió de mando en el Ejército, el mandatario enfatizó que la institución solamente se dedica a proteger a Colombia, por eso, en su gobierno se les trató con respeto y dignidad:

”El Ejército nunca podrá ser equiparable al terrorismo o al crimen. No hay ninguna semejanza, las fuerzas del bien son las únicas que han luchado por Colombia en cualquier momento y situación, nada las someterá. En una mano llevarán el código de conducta y en la otra la Constitución (...) Todo aquel que lidere las fuerzas lo debe hacer con sentido de afecto, liderazgo y amor”.

Aunque su salida se da por las claras diferencias y enfrentamientos, Zapateiro asegura que la institución respetará al “nuevo comandante supremo”, Petro, ya que es el deber de los castrenses, por lo que no negarán o entorpecerán el gobierno del entrante mandatario.

Precisamente Zapateiro le agradece a Iván Duque por el trato con el que siempre lo trato, mostrando su admiración por él y su familia:

“Afortunadamente tuvimos un conductor político que nos trató con dignidad y honor. Muy respetuoso. Un presidente que nos llamaba y nos escuchaba. Respetaba a sus generales. Él decía: “Siento admiración por los generales, los aprecio, los valoro”. Y nos conoció. Creo que, cuando nos conozcan de verdad, van a apreciar lo que son las Fuerzas Militares y en particular el Ejército, al que llamo el coloso. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa que se salga de las manos del presidente termina en las espaldas del Ejército. Y eso fue lo que pasó durante mi gestión de comando. Me siento orgulloso de haber sido una persona que estuvo con el presidente Duque, firme, apoyándolo y respaldándolo”, le explicó al medio referenciado anteriormente.

Aunque el presidente electo no se ha referido al tema, y en anteriores ocasiones ha dicho que no entiende el por qué Zapateiro se ha sentido aludido a sus pronunciamientos, no se descarta que el mayor general Carlos Iván Moreno sea sustituido luego de la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto, decisión en la que tendría mucha injerencia el recientemente nombrado ministro de defensa, Iván Velázquez.

