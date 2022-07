Diez libros para disfrutar mejor de la música

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

La música, tan necesaria en nuestras vidas, es un arte que se puede apreciar de diferentes maneras, y una de ellas es a través de la lectura. Sí, la música también puede leerse, y en distintos géneros. Existe una gran bibliografìa al respecto, desde biografías, ensayos y estudios a profundidas, hasta novelas y poemarios.

No hace falta ser melómano para leer sobre música, tan solo estar abiertos a apreciar la música desde otro frente. Recopilaciones de entrevistas, aproximaciones biográficas a un artista, o reflexiones alrededor de un género en particular.

Sin más preámbulo, aquí está el listado que desde Infobae hemos preparado para lectores y lectoras, de los diez libros, que no son todos novedades necesariamente, para leer en el mes de la música, que debería darse todo el año.

HISTORIA SECRETA DE LA MÚSICA, ALEJANDRO MARÍN

Con un relato divertido y lleno de datos inéditos, el autor de este libro, el director de la emisora colombiana La X y conductor de El podcast, propone un interesante viaje de música e información que como lectores no nos imaginábamos que podían tener las canciones con que bailamos, trabajamos o compartimos con amigos y familia.

¿Sabían que el punk nació en un pueblo peruano? ¿O que el sexo, la política, las drogas y las mujeres han sido determinantes en el contenido de la música mundial? A través de cuatro grandes capítulos, Alejandro Marín analiza cómo estos factores han influenciado radicalmente todos los géneros musicales. Desde el blues hasta el reguetón, la ranchera o el vallenato, todas las canciones se han convertido en un espacio de protesta o de exposición de cómo funciona social y culturalmente cada comunidad según la época histórica.

DONDE NACEN LAS CANCIONES, DIEGO LONDOÑO

Este libro se lee y también se escucha. A través de emotivos perfiles, Diego Londoño, melómano, periodista musical, pero ante todo un fanático y conocedor de la música colombiana, nos lleva por la gran diversidad de ritmos, intérpretes y músicas que hacen parte de nuestra identidad sonora. En estas páginas, llenas de cariño y admiración, el lector conocerá más de sesenta personajes de la música nacional tan diversos como

Joe Arroyo, Noel Petro, Petrona Martínez, Lucho Bermúdez, Patricia Teherán, Juanes, Carlos Vives, Elkin Ramírez, Andrea Echeverri, Estados Alterados, Edson Velandia, Alcolirykoz, Puerto Candelaria, Chocquibtown o El Sayayín

Con este gran panorama de la música colombiana los lectores tendrán un perfecto abrebocas para acercarse, a través de rasgos únicos de sus vidas, a músicos de los más variados orígenes. Además, encontrarán códigos QR que conducen a listas de reproducción creadas en exclusiva por el autor para ambientar este viaje sonoro por Colombia.

POR CULPA DE LOS RAMONES, MANUEL CARREÑO

Este es un libro para quien considera que el pasado no quedó atrás sino que lo llevamos a cuestas, como testimonio de lo que hemos sido, y quizás de lo que seremos.

Manuel Carreño nació en una familia de clase media alta bogotana. Desde que tiene memoria en su casa sonaba música. No la música que le gustaría en la adultez, por supuesto, pero entre boleros, rancheras y canciones ochenteras de Menudo, poco a poco descubrió el rockandroll como un paraguas que lo salvaría siempre de tiempos difíciles. Entre lluvias y días de sol, este libro se lee cantando: a veces de dolor porque la vida está hecha de eso, pero también de ternura y compasión por los amigos y la vida compartida.

En este bellísimo recuento atravesado por canciones, amores, despedidas, depresiones, adicciones, amistades, conciertos y duelos, Manuel, periodista musical conocido por programas como “La silla eléctrica”, en la frecuencia joven 99.1 y “La clase”, en Radiónica, profesor de una célebre cátedra sobre “Rock y política”, y músico aficionado con su banda Los Pussylanimes, reconstruye una memoria afectiva que no se entendería sin la presencia inequívoca de Miguel Mateos, el punk de The Clash, los tránsitos de Bowie, las canciones rápidas de Ramones, y la salvación de la tristeza gracias a Pulp.

Desde los años ochenta, hasta la segunda década del siglo XXI cuando una pandemia nos cambió para siempre, este libro nos demuestra que las canciones no curan pero sí nos permiten vivir y ensanchar el horizonte y las posibilidades psíquicas; que el rock es uno de los fenómenos culturales más importantes de los últimos setenta años; que varias generaciones tienen escritas en la piel las canciones de The Beatles, los Rolling Stones, Soda Stéreo, Caifanes, Pearl Jam, Nirvana, Pixies, The Jesus and Mary Chain, Aterciopelados, 2 Minutos, I.R.A., Interpol o Idles; y que cada vez que oímos una canción o una melodía que nos gusta podemos volver a ese bar de los quince años en donde una banda de muchachos soñaba con ser como Red Hot Chili Peppers.

THE BEATLES. LA HISTORIA, MANOLO BELLÓN

Publicado unos años antes y reeditado en 2017 por Penguin Random House. Este libro recoge una de las historias más completas sobre el mítico cuarteto de Liverpool, escrita por Manolo Bellón, quizá el mayor experto de la banda en Colombia.

Esta edición revisada, corregida y aumentada, fija su atención en cada detalle, presentación, problema, canción o dato relevante de los cuatro integrantes de The Beatles. Además, cuenta con una completísima discografía que va hasta el año 2016, momento en que la disquera dueña de los derechos musicales del grupo remasteriza un sin número de sus temas, todos recogidos en estas páginas por el gran beatlemano lationamericano.

SOBRELRUIDO, RICARDO DURÁN

Escrito por Ricardo Durán, el actual editor de Rolling Stone en Colombia, un amante de la música que eligió el camino del periodismo para escuchar, contar historias y aportar a la construcción de la memoria de la música colombiana, presenta en Sobreelruido un compendio de entrevistas con artistas de la talla de Juanes, Carlos Vives, Santiago Cruz, Edson Velandia, Elkin Ramírez de Kraken, Dilson Díaz de La Pestilencia, Tostao de ChocQuibTown, Noel Petro “El Burro Mocho”, Andrés Cepeda, ‘Gambeta’ de la agrupación Alcolirykoz, Elkin Robinsón, uno de los más importantes representantes latinoamericanos de la música de la isla de Providencia caracterizado por fusionar las herencias africanas, europeas, españolas y norteamericanas en su música, entre muchos otros personajes.

EL LIBRO DE LA SALSA, CÉSAR MIGUEL RONDÓN

Una breve historia de la sabrosura de la salsa, desde sus humildes orígenes hasta su explosión internacional en los años 80 y 90. Con prólogo de Leonardo Padura, 36 páginas de fotografías originales, índice onomástico y casi 100 letras de canciones, esta edición actualizada por el autor, retrata esa música de los barrios latinos de Nueva York, que nació en la década de 1950 en los locales donde se reunían los cubanos, los puertorriqueños o los venezolanos emigrados a Estados Unidos, y que siempre fue la voz del barrio, de los amores contrariados, de la vida precaria, de los «malandros» y los desarraigados, una forma de llevar el Caribe al escenario de la gran ciudad.

Aquí está la historia de la verdadera música popular que no es folclore, sino el sonido de la calle y del pueblo, con el vigor y la fuerza de artistas como Rubén Blades, Celia Cruz, las Estrellas de la Fania, Willie Colón, La Lupe y docenas de grandes personajes más que se analizan y celebran en este libro.

LOS ROSTROS DE LA SALSA, LEONARDO PADURA

Un clásico recuperado del autor de El hombre que amaba a los perros. Una serie de crónicas en las que el cubano reflexiona a través de las canciones y el curso del género, en la voz de sus protagonistas: Mario Bauzá, Cachao López, Papo Lucca, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Willie Colón, Johnny Pacheco y Juan Formell, entre otros.

HISTORIA DEL JAZZ, TED GIOIA

608 páginas que todo fanático del jazz debería leer. Aquí, el músico e historiador, Ted Gioia, expone el más completo repertorio del género, desde su prehistoria y la temprana africanización de la música americana, hasta las semblanzas de las grandes figuras del siglo XX y de los distintos estilos y geografías.

MÚSICA, SOLO MÚSICA, HARUKI MURAKAMI Y SEIJI OZAWA

Todo el mundo sabe que a Haruki Murakami le apasiona tanto la música moderna y el jazz como la música clásica. Esta pasión no solo le llevó a regentar en su juventud un club de jazz, sino a impregnar de referencias y vivencias musicales la mayoría de sus novelas y obras. En esta ocasión, el escritor japonés más famoso del mundo comparte con sus lectores sus querencias, sus opiniones y, sobre todo, sus ansias de saber sobre un arte, el musical, que hermana a millones de seres humanos en todo el mundo.

A lo largo de dos años, Murakami y su amigo Seiji Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony Orchestra, mantuvieron estas deliciosas conversaciones sobre conocidas piezas de Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre directores de orquesta como Leonard Bernstein y solistas excepcionales como Glenn Gould, sobre piezas de cámara y sobre ópera. Así, mientras escuchan discos y comentan distintas interpretaciones, el lector asiste a jugosas confidencias y curiosidades que le contagiarán el entusiasmo y el placer inacabable de disfrutar de la música con oídos nuevos.

33 REVOLUCIONES POR MINUTO: HISTORIA DE LA CANCIÓN PROTESTA, DORIAN LYNSKEY

Una historia detallada de la canción protesta, uno de los géneros musicales que mejor han definido el siglo XX. Para Lynskey, la obra fundacional de este género es “Strange Fruit”, canción que Billie Holiday interpretó por primera vez en 1939. En ese tema se reunían la calidad musical y la denuncia de una situación ignominiosa.

Para el autor es importante insistir en esa reunión de calidad musical y denuncia porque éste es el criterio que rige este libro por encima de otras consideraciones. Pete Seegen, Joan Baez o Bob Dylan fueron pioneros de una carrera en la que los relevarían REM, U2 o Springsteen. Porque, al llegar a cierto punto, música popular y denuncia parecen indisociables. Lynskey se ocupa de esta relación describiendo los movimientos sociales que se apoyaron en la música para difundir su mensaje.

Si bien la mayoría de estos títulos se pueden encontrar con relativa facilidad en librerías colombianas, otros no circulan con tanta frecuencia. El portal Buscalibre podría ser una buena herramienta en esos casos.

