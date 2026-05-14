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Sinuano Día y Noche hoy miércoles 13 de mayo, revise aquí los números ganadores de esta lotería

Entérese de los detalles de los números seleccionados de ambos sorteos del día

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Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Día y Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantienen presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Estos chances difundieron los resultados de sus últimos sorteos, realizados este miércoles 13 de mayo de 2026.

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Resultados Sinuano Día

Estos son los números ganadores del primer sorteo hoy.

  • Número ganador: 3 7 4 2.
  • Quinta: 6.

Resultados Sinuano Noche

Los números ganadores del Sinuano Día y Noche del miércoles 13 de mayo de 2026. (Infobae)
Los números ganadores del Sinuano Día y Noche del miércoles 13 de mayo de 2026. (Infobae)
  • Sorteo: 13.550
  • Número ganador: 9 2 1 7.
  • Quinta: 3.

Cuándo jugar Sinuano

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

El Sinuano Noche, un popular juego de lotería en Colombia, ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 20:30 horas.

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Los jugadores que logran acertar los cuatro números ganadores pueden recibir hasta 4,500 veces el valor de su apuesta. Aquellos que acierten tres números obtendrán 400 veces lo apostado. Si el acierto es en dos números, la ganancia será 50 veces la apuesta inicial. Incluso con un solo número acertado, los participantes pueden quintuplicar su inversión.

El atractivo de El Sinuano Noche radica en las altas recompensas que ofrece, lo que lo convierte en una opción popular entre los aficionados a las loterías en el país. Este juego se ha consolidado como una tradición nocturna para muchos, quienes esperan con ansias los resultados cada noche.

La estructura de premios de este sorteo permite a los jugadores experimentar diferentes niveles de emoción y expectativa, dependiendo de cuántos números logren acertar. Esta dinámica ha contribuido a mantener el interés y la participación en el juego a lo largo del tiempo.

¿Qué pasa con mi premio si otros también ganan?

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que el valor de la gratificación no se vea afectado por la cantidad de participantes en cada sorteo.

Este modelo asegura que cada jugador que acierte el número ganador reciba el monto completo anunciado, sin divisiones ni ajustes, independientemente del número total de personas que hayan participado.

Este esquema de premios representa una ventaja para los jugadores, ya que elimina la incertidumbre sobre el valor del premio. Desde el momento en que se realiza la apuesta, los participantes saben con exactitud cuánto pueden ganar si su número resulta seleccionado.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, ya sea que el sorteo cuente con miles de jugadores o con un grupo reducido, el monto del premio permanece inalterado y es entregado íntegramente al ganador.

La estructura también refuerza la transparencia y la confianza en el Sinuano Noche, características que son altamente valoradas por quienes participan en este tipo de juegos de azar. Este sistema permite a los jugadores enfocarse únicamente en la emoción de acertar el número ganador, sin preocuparse por factores externos como la cantidad de competidores. De esta manera, el sueño de ganar se convierte en una experiencia más justa y accesible para todos los participantes.

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