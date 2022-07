Marcela Reyes dio sus cinco consejos para alcanzar el éxito

Marcela Reyes, DJ colombiana. Foto: Instagram @marcelareyes

Hoy en día con el auge de las redes sociales es muy común ver entre las celebridades y creadores de contenido todo tipo de publicaciones motivacionales, videos y textos que son compartidos con el ánimo de impulsar a sus respectivas comunidades en Instagram, Facebook y demás plataformas de este estilo, a seguir adelante, a no desistir en la búsqueda de los sueños, etc.

Por ejemplo, recientemente Marcela Reyes quiso compartir cinco de sus tips para alcanzar el éxito, fue así como desde sus Historias en Instagram la DJ comenzó por recomendar: “Hacer caso omiso a lo que la gente opine de ti. Si lo haces bien lo van a criticar, si lo haces mal, peor. Así que oídos sordos, ojitos ciegos y ustedes para adelante a buscar esos sueños”.

Alcanzar una meta o sueño no es cosa fácil y seguramente se presentará más de una piedra en el camino, por ejemplo, personas que traten de derrumbar esa esperanza de lograr algo, ya sea porque no confían en la persona o ni siquiera lo ven como alguien que tenga talento en eso que tanto desea realizar, pero ante una situación de este tipo, la DJ colombiana resalta la importancia de no tirar la toalla.

“No abandones ese sueño o esa meta que tienes tal vez porque alguien te dijo que no servías, que no tenias talento, que no tenías la inteligencia para llevar a cabo eso. No renuncies, hacer caso omiso y sigue tocando puertas que se los prometo que en algún momento alguna, incluso cuando ya creas que todo está acabado, hay una puerta que se va a abrir”.

Marcela Reyes y sus tips para alcanzar el éxito

En su tercer tip, la también empresaria subrayó que uno es quien debe creerse la película en primer lugar.

“Créete la película, si eres cantante créete el mejor cantante, si eres DJ créete el mejor DJ y así en cada profesión que tengas, tienes que creerte la película tú para que te la puedan creer”, expresó sobre este punto.

Posteriormente, tampoco dejó la disciplina por fuera “porque acostaditos en la cama no vamos a conseguir nada”; además de rodearse de un círculo de personas productivas, que también luchen por lo suyo y contagien ese ánimo.

“Rodearse de personas que quieran avanzar, quieran hacer sus sueños realidad, tengan prioridades, porque creo mucho en eso que dicen de que uno es el resultado de las cinco personas que tiene al lado y lo he comprobado”.

Marcela Reyes, de gira por el mundo:

Además de Colombia, su desempeño como DJ también se está conociendo en el mundo, de hecho, Marcela Reyes está llevando su show por otros países latinoamericanos como Chile. Sin embargo, también se le ha visto en Estados Unidos y Europa. Fue a principios de julio que la paisa comunicó de la gira que realizaría por estos terrenos. No hay que dejar por fuera que, en términos musicales Reyes lleva el título de ser “la reina de la guaracha”.

