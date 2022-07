Partido Verde Oxígeno le dejó dura advertencia a Humberto de la Calle y Daniel Carvalho: “No pueden tratar de imponer su posición”

De la Calle y Carvalho se declararon en independencia frente al gobierno Petro y a Ingrid Betancourt y al Verde Oxígeno no les gustó. Fotos: Colprensa.

La pelea interna al interior del partido Verde Oxígeno está para alquilar balcón, a la junta directiva poco y nada les gustó que los electos congresistas Humberto de la Calle y Daniel Carvalho anunciaran que se declaraban independientes frente al gobierno del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro. En las últimas horas, mediante un comunicado, lanzaron durísimas críticas contra dos de sus figuras clave en el Congreso.

La colectividad, dirigida por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, aseguró que repudiaban y rechazaban lo anunciado por los citados parlamentarios electos argumentando que estos desconocían los estatutos del partido y les advirtieron que, si no obedecen, podrían enfrentarse a sanciones, las cuales se evaluarán este sábado 16 de julio en una asamblea donde asistirán todos los integrantes.

“Verde Oxígeno no es un partido de maquinarias que corre a tender la mano para recibir dádivas del ganador. El Verde Oxígeno es un partido de conciencia con procesos democráticos que lucha por cambiar las costumbres políticas. La decisión de su posición legal según el Estatuto de oposición frente al nuevo gobierno le pertenece a la Asamblea del partido”, señaló la colectividad mediante un comunicado.

En el pronunciamiento también se asegura que la directora de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, se reunió con de la Calle y otros miembros del partido para acordar que no se tomarían decisiones que pudieran controvertir a la opinión pública tal y como sucedió durante la campaña a las legislativas y luego a las presidenciales. “(...) Desaprobamos este tipo de comportamientos y de declaraciones apresuradas que desconocen los procesos democráticos de cómo se toman las decisiones al interior de esta colectividad”, agregaron.

Es más, públicamente invitaron a de la Calle y Carvalho para que asistan a la junta de este fin de semana y allí se discutan las posiciones que se tomarán frente a su decisión. Una vez más reiteraron que los electos senador y representante incumplieron las normas que ellos tienen y por eso, según dieron a entender, les aplicarán respectivas sanciones.

“No es honesto que ellos pretendan imponerle a la colectividad su querer de manera anticipada y violando los estatutos actuales que obligan a respetar el plan de acción estratégico y político que debe aprobar la Asamblea del partido mañana; como si cogiendo velocidad al partido pudieran adueñarse de su voluntad colectiva”, aseveraron.

Antes de terminar el vehemente comunicado, Verde Oxígeno les echó en cara a de la Calle y Carvalho que los avalaron para llegar al Congreso y los exhortaron para que, supuestamente, no se aliaran a las “maquinarias”, una de las frases más conocidas de Ingrid Betancourt. “No pueden tratar de imponer su posición ni usurpar la vocería del partido desconociendo la voluntad de la mayoría de los militantes con un golpe de estado a la Asamblea del partido”, dijeron, a su vez que recordaron que como el partido había sido fundado en el siglo pasado, estaba desactualizado frente a la nueva legislación.

Tras estos reparos, el senador electo Humberto de la Calle se pronunció al respecto y no solo le contestó a Ingrid Betancourt, sino que también dejó algunas reflexiones sobre el agarrón que vive al interior de su partido: “Este no puede ser un partido donde alguien da una orden y la bancada obedece, como un esquema de disciplina rígida, que me parece no es correcto (…) Tenemos una discrepancia de fondo; a través de los medios Íngrid Betancourt ha decretado la oposición cuando la bancada ni siquiera ha asumido una posición, nosotros preferimos la independencia”, mencionó el congresista durante una entrevista con la emisora BluRadio, donde también le pidió a la directora de Verde Oxígeno que le dé una oportunidad al gobierno de Petro.

“Este es un momento en el que estamos saliendo de una ferocidad y un fanatismo brutal, luego, me parece, entrar en una oposición desde un principio sin darle la oportunidad al nuevo gobierno es anticlimático, no es lo que los colombianos quieren. Por eso, nuestra idea es de independencia”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: