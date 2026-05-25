Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao: Paranaense pidió que la selección Colombia lo lleve al Mundial

El delantero colombiano llegó en este 2026 a Atlético Paranaense proveniente de Atlético Nacional - crédito Premiere

El delantero colombiano Kevin Viveros atraviesa el mejor momento de su carrera profesional y, a pocos días de que Néstor Lorenzo entregue la lista definitiva de convocados para el Mundial de 2026, su nombre se instaló con fuerza entre las opciones para integrar la nómina de la Selección Colombia. El atacante de Athletico Paranaense se convirtió en el máximo goleador del Brasileirao tras marcar un doblete decisivo en la victoria 2-1 sobre Remo y desde Brasil ya hacen campaña para que sea el “9” cafetero en la Copa del Mundo.

El conjunto brasileño consiguió una victoria clave en condición de visitante en el estadio Mangueirão, en Belém, por la fecha 17 del campeonato. El compromiso comenzó cuesta arriba para el Paranaense, luego del gol de Jajá Silva a los 14 minutos del primer tiempo. Sin embargo, cuando parecía que el equipo se iría en desventaja al descanso, apareció Viveros para cambiar la historia del partido.

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Con esta anotación, Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao al llegar a diez anotaciones - crédito Premiere

El atacante nacido en Buenaventura aprovechó un centro desde la izquierda enviado por Claudinho, falló inicialmente en el control, pero logró recomponerse rápidamente para definir de pierna izquierda y marcar el empate parcial antes del descanso. Ya en la segunda mitad, exactamente en el minuto 53, volvió a aparecer con toda su categoría: recuperación en campo rival, pase filtrado y definición cruzada ante la salida del arquero para sellar el 2-1 definitivo.

Estadísticas de Kevin Viveros

Con esas dos anotaciones, Kevin Viveros llegó a 10 goles en 16 partidos disputados en el Brasileirao y quedó como líder solitario de la tabla de goleadores del campeonato brasileño. Además, sus números generales en la temporada son igualmente destacados: suma 11 goles en 20 partidos entre liga, Copa y Campeonato Paranaense.

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Kevin Viveros se ha convertido en una figura clave para Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

El rendimiento del colombiano ha sido tan impactante que las redes oficiales del club brasileño no dudaron en enviarle un mensaje directo a la Federación Colombiana de Fútbol y al entrenador argentino Néstor Lorenzo. “Selección Colombia, aquí está tu número 9 para la Copa del Mundo”, publicó Athletico Paranaense tras el compromiso, acompañando el mensaje con estadísticas y fotografías del delantero celebrando sus goles.

La institución rojinegra también destacó la producción ofensiva del atacante cafetero desde su llegada al club. “Kevin Viveros, señoras y señores. 21 goles con la camiseta de Athletico, 10 goles en el Brasileirao, artillero de la competencia”, escribió el equipo brasileño en sus canales oficiales, aumentando todavía más la presión mediática para que el delantero sea tenido en cuenta por Lorenzo.

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Así pidió Atlético Paranaense que Kevin Viveros sea el nueve de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @AthleticoPR/X

Prensa brasileña sobre Kevin Viveros

El presente de Viveros no es casualidad. Desde comienzos de temporada se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol brasileño. El portal Terra aseguró recientemente que el colombiano es uno de los futbolistas más determinantes del campeonato y recordó que incluso varios clubes importantes del continente ya preguntaron por su situación contractual.

De hecho, la prensa brasileña ya habla de una posible marca histórica para el atacante colombiano. El medio especializado O Gol informó semanas atrás que Viveros persigue un hecho inédito: convertirse en el primer colombiano en terminar como goleador del Brasileirao.

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A sus 25 años, el delantero vive un crecimiento notable en su carrera. En Brasil resaltan que es un atacante que combina fuerza, agresividad y eficacia, características que le permitieron adaptarse rápidamente a uno de los campeonatos más exigentes del continente.

La situación genera expectativa porque Colombia todavía no tiene completamente definida la posición de centrodelantero para la Copa del Mundo. Aunque jugadores como Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán aparecen como opciones habituales, el extraordinario presente de Kevin Viveros lo mete de lleno en la conversación.

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Además, el contexto favorece al atacante. Néstor Lorenzo está ultimando detalles para entregar la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que representarán a Colombia en el Mundial de 2026 y el nombre del delantero del Athletico Paranaense comenzó a sonar con muchísima fuerza en las últimas horas gracias a sus actuaciones en Brasil.