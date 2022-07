El problema de Colombia no es el petróleo ni el gas sino la ganadería, aseguran ambientalistas

Según expertos la ganadería produce más emisiones que el petróleo y el gas. Foto de referencia.

La entrada del nuevo Gobierno nacional a Colombia ha puesto sobre la mesa algunas de las problemáticas medioambientales del país, dado que sus representantes aseguran que acabarán con el fracking y el glifosato y se suspenderá la exploración petrolera. No obstante, varios ambientalistas colombianos aseguran que el principal reto de esta generación es atacar la ganadería extensiva.

Es más, varios de ellos han hecho llamados al presidente electo Gustavo Petro y a su vicepresidenta, Francia Márquez, para que se den cuenta que en el país han aumentado drásticamente las emisiones de dióxido de carbono en departamentos dependientes de la ganadería como el Meta.

“En Colombia la principal fuente de emisiones de CO2eq NO es la industria de la energía (gas, petróleo o carbón) ni el transporte sino el uso del suelo y particularmente la ganadería. Por eso Meta es el departamento que MÁS genera CO2eq de todo el país”, señaló en su cuenta de Twitter Camilo Prieto, profesor de Cambio Climático y Salud Ambiental en la Pontificia Universidad Javeriana.

De una manera lúdica, el académico explicó que el 14% de las emisiones de CO2 que produce Colombia anualmente están representadas por los eructos y flatulencias que emiten las vacas. Eso, científicamente, se conoce como fermentación entérica. “La gestión del estiércol 0.8%, es decir solo estos dos suman 14.8% frente al 8.1% que representa la industria de la energía”, señaló.

En otros de los apartes de su pronunciamiento, Prieto también mostró cuánta de esa sustancia se produce en los medios de transporte y otros factores que inciden en el ambiente: Transporte 12%; Pastizales: 19.8%; Ganadería y otros usos de la tierra 59.1%.

De igual manera, el ambientalista mostró los departamentos que más emisiones producen por año: 1.Meta 2. Caquetá 3. Antioquia 4. Guaviare 5. Cundinamarca- Bogotá. Con estas cifras, el profesor dio una alerta al entrante gobierno para que analicen cómo incide el tema de tener tanto ganado en los citados departamentos del país.

“Colombia es el segundo país del planeta con mayor intensidad de emisiones de CO2/kg producido de carne de res, incluso por encima de Brasil. Deforestación y uso inadecuado del suelo hacen que sea una prioridad buscar estrategias de producción sostenible”, dijo.

Inclusive, tildó de “error” que Gustavo Petro tenga como prioridad atacar el petróleo y descuide otros de los factores de los campos colombianos: “Nuestro país tiene un contexto distinto a Europa. Colombia DEBE enfocar mucho esfuerzo en la transición hacia una ganadería y agricultura SOSTENIBLES”, agregó, a su vez que explicó que se debe apostar a una ganadería menos tóxica para el medio ambiente.

Por otro lado, la Agencia de Periodismo Investigativo reveló otros detalles sobre este tema que, a su juicio, evidenciarían que el país no debe enfocarse únicamente en detener la exploración de hidrocarburos, sino también enfocarse en reducir las citadas emisiones. Por ejemplo, aseguran que en el primer semestre de este año, la aerolínea Avianca compensó el 97,7% de las emisiones de CO2 y que los grandes territorios del país como Bogotá deben repensar sus tácticas en esta materia.

Ahora, se esperan las acciones del nuevo Gobierno en esa materia. No obstante, el programa Petro ya anunció en qué se enfocarán, no obstante, se presume que nada esté escrito sobre piedra.

“Buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos acelerar una transición energética responsable pero que también sea una oportunidad productiva para el país. Además no va con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking”, señaló la nueva ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad en diálogo con la emisora Blu Radio.

