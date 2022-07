Dos colombianos más llegarán al fútbol argentino

Juan Manuel Cuesta y Juan Pablo Gallego son esperados en Argentina. REUTERS/Carla Carniel

Deportivo Independiente Medellín ya empieza a movilizar su bolsa de jugadores de cara al próximo torneo, sin embargo, en los últimos periodos de fichajes ha resaltado un vinculo particular, en este caso, con el Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata en Argentina. En las últimas horas se confirmó el fuerte interés del ‘Tiburón’ por dos jugadores colombianos que están vinculados con el ‘Poderoso de la Montaña’, negocios que son bastante fructíferos para el ‘Rojo’.

Se trata de Juan Manuel Cuesta Baena y Juan Pablo Gallego, dos jugadores que han sumado minutos con el DIM y se convierten en la nueva apuesta del ‘Equipo de la Ciudad’. Por un lado, Juan Manuel Cuesta, volante que se unió a los entrenamientos de pretemporada bajo las ordenes del técnico David González, sin embargo, estaba al tanto de una importante operación de transferencia en Argentina, que luego de solucionarse, le permitió estrechar su vinculo con Aldosivi.

Por otro lado, Juan Pablo Gallego se preparaba para encaminar el próximo semestre con La Equidad, pues ya se estaba organizando la renovación con el onceno capitalino, sin embargo, el extremo decidió tener su primera experiencia internacional en territorio argentino. Es importante tener en cuenta que Gallego estaba vinculado con el ‘Poderoso’ y fue cedido inicialmente.

Los jugadores tendrán la posibilidad de sumar minutos en Argentina en condición de préstamo. Cuesta ya estuvo en Internacional de Porto Alegre en Brasil y tras regresar a Medellín, cambiará nuevamente de rumbos. La operación de transferencia de ambos jugadores se da gracias a la salida del colombiano Edwin Mosquera al Atalanta de la MLS en Estados Unidos, jugador que militaba en Aldosivi y por su buen juego fue tentado desde la Major League Soccer. El conjunto marplatense busca suplir el cupo del colombiano con el arribo de los dos cafeteros.

El nuevo ‘Poderoso’

Luego de la salida de Julio Avelino Comesaña del ‘Equipo del Pueblo’, la junta directiva decidió darle la oportunidad a David González en el puesto de director técnico. El ‘Rockero’, como se le conoce a González, se mostró muy complacido por volver al club de sus amores, esta vez en el rol de timonel, en el que espera superar lo hecho jugador a punta de trabajo y esfuerzo, así lo manifestó en diálogo con el departamento de prensa del Medellín.

“Es una sensación muy linda, llegar acá a donde llegué tantas veces a entrenar, a encontrarme con personas que conozco hace 10 años, otros hace casi 20 años. Es una sensación distinta, siempre de poner el equipo por encima de todo, que el objetivo máximo sea figurar, agradar a la hinchada y que sea el equipo del pueblo. Hay muchas ganas de comenzar a trabajar, hay muchas ideas y queremos agarrar lo bueno que hubo en el proceso anterior, con cosas que pensamos con mi cuerpo técnico y hacer que el equipo pueda estar en lo más alto”, señaló el exportero.

Si bien, el reto es osado por la falta de experiencia como técnico, David González señala que está preparado para asumir el reto como entrenador, pues luego de retirarse como jugador siguió preparándose e incrementando su conocimiento para afrontar este tipo de oportunidades a la altura.

El debutante expresó: “la vida te va mostrando el camino, todas las señales dieron para que ocurriera esto. No he dirigido antes, pero la preparación existe. Desde mucho antes como entrenador, ya me estaba preparando como técnico, desde que estaba como jugador y luego de terminar mi carrera me seguí preparando, conformé un cuerpo técnico que llevamos tres, cuatro años reuniéndonos, planeando cosas y desarrollando proyectos”.

