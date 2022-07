Sofía Jaramillo confundió la palabra heterosexual en redes sociales y le llovieron críticas

Sofía Jaramillo. Foto: Instagram @sofia_jaramillov

Son varias las dinámicas que ofrecen las redes sociales como Instagram para que los usuarios interactúen con sus seguidores: quien lo desee puede abrir la ventana de preguntas para darle vía libre a su público de hacerle llegar interrogantes, comentarios, entre otras. Pues bien, Sofía Jaramillo quiso ponerse de esta manera en contacto con sus seguidores y entre las preguntas que recibió hubo una enfocada en: “¿Del 1 al 10 qué tan heterosexual eres?”.

Enseguida, la modelo brindó su respuesta. Sin embargo, tuvo una confusión entre la heterosexualidad (atracción por personas del sexo contrario) y homosexualidad (atracción por personas del mismo sexo).

“Siendo uno nada: uno, cero. Yo no siento atracción por personas de mi mismo sexo, por mujeres no, a mí me gustan los hombres y me gustan mucho los hombres, muchísimo”, fueron sus palabras sobre el tema, expresadas desde sus Historias en Instagram.

En vista de su confusión, algunos usuarios la corrigieron respetuosamente y le explicaron lo que significaba ser heterosexual. Ante uno de estos comentarios, la también empresaria aceptó su error y resaltó nuevamente que solo siente atracción hacia el sexo masculino.

“OK, lo siento, me confundí, gracias por corregirme. Solo me gustan los hombres”, redactó en otra InstaStorie.

Pero también se hizo presente la otra cara, aquellos que la calificaron de “bruta”. En este sentido, un usuario le recomendó irónicamente el libro ‘Los caballeros las prefieren brutas’; fue entonces cuando Sofía Jaramillo sacó a relucir este mensaje para responder también con un poco de sarcasmo.

“Te reposteo porque yo sé que quieres publicidad y como soy tan noble aquí te doy el empujón con todo el amor, pero eso sí, te quiero decir lo siguiente: saca la viga de tu ojo ¿para qué miras la paja que está en el ojo ajeno? No te das cuenta que esto habla más de lo que sos vos, que de lo que soy yo. Ya quisieras tú una mujer como yo”.

Además de este comentario, la empresaria compartió otros mensajes ofensivos que le hicieron llegar a sus redes sociales.

¿Quién es Sofía Jaramillo?:

Además de ser modelo y periodista, Jaramillo se desempeña como “profesional de cocina y panadería”. Y tiene un canal de YouTube en el que habla un poco sobre su vida y también enseña recetas gastronómicas.

También ha participado en dos realities. El primero de ellos fue ‘Mundos Opuestos’, en la versión colombiana transmitida en 2012 y en la que se llevó la victoria, fue la ganadora. Cinco años después fue una de las celebridades que participó en ‘Soldados 1.0′. Sin embargo, su salida de este programa se dio porque la modelo quiso retirarse.

No hay que dejar por fuera que Sofía Jaramillo también ha pisado los terrenos empresariales con una marca enfocada en la venta de productos saludables, entre los que figuran granolas y stevia.

