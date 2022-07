Nicolás Maduro asegura que el presidente Duque tiene planeados atentados terroristas en Venezuela

Maduro aseguró que Iván Duque tiene planeados atentados terroristas en Venezuela. Fotos: Reuters y EFE

Mientras en Bogotá el saliente presidente, Iván Duque, acusaba al régimen en Venezuela de proteger a alias Iván Márquez, máximo jefe criminal de la disidencia de las extintas Farc Nueva Marquetalia, en Caracas, Nicolás Maduro denunciaba al mandatario colombiano de tener planeados atentados en su nación.

“¡Guardia En Alto! Desde Colombia se planifican ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional y contra personalidades del Gobierno Bolivariano. ¡Máxima Alerta! Derrotemos las amenazas que desde el gobierno saliente se pretenden contra nuestra Patria. ¡Máxima Moral!”, sostuvo el jefe del régimen en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Mientras que un comunicado, a través del Ministerio de Comunicación e Información venezolano, se informaba que las fuerzas de seguridad del régimen debían seguir derrotando las amenazas que ha perpetrado, supuestamente, el presidente colombiano en Venezuela.

“No podemos bajar la guardia ante las amenazas terroristas en Colombia, ya se va –Iván Duque-, se despide para siempre y se va al basural de la historia, y sigue activando planes, tenemos la información en la mano, para ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, para ataques terroristas contra personalidades, líderes políticos y militares de Venezuela. En su impotencia, en su odio y en su derrota, Iván Duque quiere vengarse de Venezuela”, citaron de las palabras de Maduro.

La acusación la hizo durante el acto de ascensos de militares de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ya el pasado mayo, Maduro acusó al colombiano de estar detrás de los ataques que supuestamente se han perpetrado contra las refinerías y el sistema eléctrico del país petrolero.

“Están siendo objeto, las refinerías, de ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria, detrás de eso están los planes de Iván Duque”, dijo entonces Maduro.

En otra ocasión, el máximo jefe del régimen lo responsabilizó de activar planes para infiltrar delincuentes por la frontera que comparten ambas naciones con el objetivo de atacar a la fuerza pública de seguridad, así como de ordenar a un grupo de extremistas de derecha profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios en el país.

Esta nuevo señalamiento se da justo cuando se intenta confirmar la muerte del jefe criminal de la Nueva Marquetalia en lo que sería un atentado organizado por los hombres de alias Iván Mordisco, quien quedó a cargo de la disidencia de Gentil Duarte y quienes se disputan las rutas del narcotráfico con el Eln y el Clan del Golfo.

“Son informaciones que se están verificando, estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información. Obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente. -Aseguró Duque- Él estaba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro, esto lo sabe el mundo entero”.

También aprovechó para ratificar su intención de no dejar ingresar a Nicolás Maduro al país como presidente del país hermano en la posesión del presidente electo, Gustavo Petro: “No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que no es reconocido, por mí, como presidente legítimo de Venezuela. Y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como (con ese cargo) en territorio colombiano”.

(Con información de EFE).





SEGUIR LEYENDO: