“Tú decías que quería matarte”: Jaime Bayly le cobró a Rodolfo Hernández su cercanía con Gustavo Petro

Poco y nada le gustó al periodista peruano Jaime Bayly ver la foto de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro abrazados. Esto, luego de que a inicios de junio, el presentador entrevistó al excandidato presidencial y juntos lanzaron duras críticas contra el hoy presidente electo. En un nuevo pronunciamiento, Bayly le enrostró a Hernández sus pasadas declaraciones.

En un viral pronunciamiento, que ha sido difundido repetidamente en Twitter y Facebook, Bayly le recordó a Hernández que antes de disputarse la segunda vuelta con Petro decía que incluso este habría fraguado un plan para hacerle daño.

“Hace pocas semanas, Rodolfo, estuviste aquí conmigo. Te entrevisté. Dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de hampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte”, señaló Bayly.

El reconocido analista se mostró desconcertado por el encuentro que protagonizaron Petro y Hernández, que dejó fotos donde se les vio sonrientes, estrechándose las manos y hasta abrazos, imágenes que Bayly criticó con vehemencia.

“Tú decías, Rodolfo, que Petro quería matarte, ¿y ahora? Tú deberías ser el líder de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad de líder opositor. Tu papel no es apoyar a Petro incondicionalmente, eso parece oportunista, trepador. No, un político con convicciones se aferra a ellas y dice: bueno, estaré en la oposición. No se trata de aplaudir y de abrazar así a Petro. Yo que lo apoyé en la segunda vuelta me siento defraudado”, sostuvo Bayly en un evidente tono de indignación.

Es mas, en otros apartes de su peculiar pronunciamiento, el comunicador del país vecino le recordó a Hernández que más de 10 millones de colombianos lo respaldaron en su intento por ser presidente de Colombia y, a su juicio, considera que estos se sentirá defraudados por aliarse con el líder del Pacto Histórico.

Cabe anotar que Rodolfo Hernández anunció que sí aceptará la curul en el Senado de la República que le otorga el Estatuto de Oposición al quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, aseguró que no le haría oposición al nuevo mandatario de los colombianos, hecho que causó reacciones desde diferentes sectores de la opinión pública.

Bayly fue de los que opinó al respecto e incluso se atrevió a decirle al dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción cómo debe ser su relación con Gustavo Petro.

“Tu papel no es apoyar con entusiasmo de una manera incondicional a Petro porque eso parece oportunista, trepador, parece convenenciero”, señaló el polémico presentador.

Es más, aseguró que Hernández debería decirle a Petro que él iba a estar en la oposición ejerciendo un papel “de vigilar, supervisar, fiscalizar y criticar, no el de aplaudir y tampoco abrazar así a Petro, por el amor de Dios”, aseveró el peruano indignado.

Por otro lado, dijo que él mismo se sentía “defraudado” luego de ver a Hernández tan cariñoso con el nuevo jefe del Estado colombiano: “Yo lo apoyé pensando que era de derecha empresarial, capitalista y que si ganaba haría un gobierno de derecha moderna; y si perdía sería un opositor vigilante a Petro”, dijo el presentador.

Cabe recordar que en la entrevista con Bayly, Rodolfo Hernández lanzó vehementes críticas a su entonces contendor electoral. “Yo no creo que -Petro- haya dejado de ser chavista (...) Sigue siendo, y seguirá siéndolo. Y en el caso hipotético de que él gane, se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer”, aseguró el ingeniero.

Además, Bayly le preguntó al exmandatario si creía que Petro ganando las elecciones reformaría la Constitución Política de 1991 y convocaría una constituyente, Hernández indicó que:

“Muy seguramente en la primera semana, y yo creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso (...) Si Petro gana, yo no sé cuánto dure. Ese es otro Maduro. Es imposible hacer una proyección de las intenciones de quedarse, igual de lo que está pasando en Venezuela”, dijo.

