Las críticas al presidente Iván Duque por su inasistencia a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad

Este martes, en un evento histórico para Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad entregó el informe final sobre las dinámicas de la guerra interna vivida por más de 60 años. Miles de testimonios de agentes del Estado, víctimas de tortura, secuestro, masacres, desplazamiento forzado y otros daños ocasionados por los enfrentamientos entre grupos armados legales, ilegales y paraestatales fueron consignados en el extenso documento que fue presentado en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Al evento asistieron familiares de víctimas, integrantes de la entidad que nació del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las Farc-EP -incluyendo su director, el padre Francisco de Roux- e incluso, asistió el presidente electo, Gustavo Petro, quien recibió las recomendaciones finales de la Comisión. En contraste, el gran ausente fue el actual mandatario, Iván Duque.

Desde la noche del lunes 27 se había confirmado la inasistencia del actual presidente, lo cual generó molestia en diferentes sectores políticos. En la mañana de este martes el panorama fue similar, y en redes sociales las críticas contra Duque llegaron de parte de congresistas, analistas y periodistas. Incluso, el mismo de Roux indicó durante la ceremonia que habían invitado “al presidente Iván Duque a que estuviera presente y fuera el primero en recibir el informe. No estuvo presente, salió del país, se excusó”, añadiendo que en su lugar estaría presente el ministro del Interior, Daniel Palacios; empero, él prefirió ir a un Puesto de Mando Unificado de gestión de riesgos.

El senador Iván Cepeda calificó de “Triste y ofensivo para las víctimas” la ausencia del presidente saliente, en tanto que Feliciano Valencia también reprochó la ausencia del mandatario: “Durante el gobierno Duque le negaron al país implementar el Acuerdo de Paz e hicieron lo posible por sabotear la justicia transicional”, expresó el legislador.

En contexto: Francisco de Roux: el cura que insistió en buscar la verdad del conflicto en Colombia a pesar de los ataques y las amenazas

El exconsejador del CRIC y también senador Feliciano Valencia, rechazó la inasistencia de Iván Duque a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad

El senador Iván Cepeda, rechazó la inasistencia de Iván Duque a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad

“Pasaron los 4 años de su periodo y Duque nunca entendió el significado de ser jefe de estado”, manifestó el exministro Juan Fernando Cristo, y la senadora electa por el Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, señaló que “Duque nos deja un país sumido en la violencia. Esto tiene que cambiar, debe comenzar una era de verdadera Paz”. Otra reacción vista en esta plataforma fue la del analista político Gabriel Cifuentes, quien expresó que la ausencia de Duque fue un “acto mezquino que demuestra el poco interés de su gobierno con la paz”.

Gabriel Cifuentes, analista político, rechazó la inasistencia de Iván Duque a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad

Las ausencias del presidente Duque en otros eventos de las entidades que abarcan la justicia transicional

No es la primera vez que Duque Márquez rechaza una invitación de este tipo. En 2018 tampoco asistió a la instalación de la Comisión de la Verdad y estuvo ausente en la presentación de ‘Fragmentos’, un antimonumento de Doris Salcedo que fue hecho a partir de las armas que entregó la extinta guerrilla de las Farc como parte del Acuerdo Final de Paz pactado en 2016.

Por su parte, el presidente Duque habló con la agencia internacional EFE desde Lisboa sobre el histórico informe entregado por la entidad, cuestionando el contenido de los 10 tomos que lo conforman.

“La verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. Es objetiva. La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara”, dijo Duque, y añadió que espera que este no sea un “informe de posverdad”.

“No hay asesinatos de derecha ni de izquierda. Asesinato es asesinato. Y no hay causas objetivas de la violencia. Nada puede justificar un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ataque terrorista”, enfatizó el actual presidente

