Rechazo y apoyo: las reacciones al anuncio de la presidencia del Senado de Roy Barreras

El senador Barreras fue designado como el próximo presidente del Senado. Foto: Colprensa

Luego de que se conociera la decisión de la coalición del Pacto Histórico de que Roy Barreras será quien asumirá la presidencia del Senado el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, las reacciones no se han hecho esperar y tanto la clase política como la ciudadanía han dado sus opiniones.

Uno de los primeros en manifestarse fue el excandidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, que escribió en Twitter: “Dijeron que eran el “Cambio”. Evidentemente no lo son. Es más, son el “Cambio” para empeorar”.

Lo mismo hizo la también excandidata Ingrid Betancourt, que escribió: “Primera movida: Roy Barreras de presidente del Senado. Gustavo Petro le entrega la chequera a los bandidos. Triunfan las maquinarias. #BienvenidosAlPasado”.

Otro de los excandidatos, Enrique Gómez, también cuestionó que Barreras llegue a la presidencia del Senado escribiendo: “Con Roy Barreras y César Gaviria llegó “el cambio””. Después, publicó otro tuit citando un viejo tuit del senador Gustavo Bolívar en el que despotricaba de Barreras hace unos años. Las palabras de Gómez fueron las siguientes: “El senador Bolivar debe estar pensando exactamente lo mismo hoy... Pero está vez le toca morderse la lengua, llevar la contraria, mucho, no puede. Roy Barreras: El intocable del PH”.

Por su parte, el senador electo por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay escribió: “Roy Barreras como presidente del Congreso es una verguenza. Protagonizó los “petrovideos”, los escándalos de corrupción de Caprecom y ESAP, ha sido un parásito del estado en todos los gobiernos y partidos y nunca explicó el origen de su maleta llena de plata. Llegó el CAMBIO”.

Así mismo, el representante electo, también por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, rechazó el anuncio y escribió: “El señor Roy Barreras se eligió al senado y eligió su esposa a la cámara. La señora María José Pizarro se eligió al senado y su hermana a la Cámara. El señor Petro, sin renunciar al senado, se elige Presidente, mientras su hijo es Diputado. Logros del “cambio” en Colombia”.

Otros mensajes rechazando el anuncio de que Roy Barreras será el próximo presidente del Senado:

Mensajes de apoyo a Roy Barreras

Mientras algunos políticos, analistas y activistas mostraban su descontento, desde los sectores afines al nuevo Gobierno se mostraron optimistas con el anuncio y manifestaron su respaldo a Barreras.

Así fue el mensaje del exministro Juan Fernando Cristo, que escribió en su cuenta de Twitter: “Muy positiva la decisión de la bancada de Senado del Pacto Histórico de escoger a Roy Barreras como su candidato a la Presidencia del Congreso. Con su inteligencia, dedicación y experiencia en construir acuerdos, garantizará las mayorías para las grandes reformas del nuevo gobierno”.

Por su parte, el senador electo por el Pacto Histórico César Pachón escribió: “Felicitaciones Roy Barreras, próximo presidente del Senado. Trabajaremos juiciosos para lograr las transformaciones que el país necesita”. Y más adelante publicó un hilo en el que daba sus razones por las que se decidió que Barreras fuera el próximo presidente del Senado.

Otro de los que felicitó a Barreras por su nombramiento fue el representante electo a la Cámara, Agmeth Escaff: “Muy buena decisión de bancada. Es el senador más idóneo para ocupar la presidencia del Senado, pues tiene el don para tender puentes entre distintos. Inicia una nueva era de unión y reconciliación”.

Si bien varios celebraron la decisión, los otros dos congresistas del Pacto Histórico que estaban detrás de la presidencia del Senado, Alexander López y Gustavo Bolívar, manifestaron su inconformidad y dejaron ver que la elección no fue concertada.

López escribió en Twitter, citando el trino en el que la representante a la Cámara y hoy senadora electa María José Pizarro anunció la decisión de la bancada del Pacto Histórico: María José, lo de Roy Barreras Ni democrático. Ni concertado. Ni dialogado fue, si vas (a) informar aférrate a la verdad. Esperaba más de ud, seguiremos luchando por el cambio”.

Por su parte, Bolívar, que también cito el trino de Pizarro, escribió: “Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”.

¿Cuál será la misión de Barreras como presidente del Senado?

Según el mismo Barreras, su rol en la presidencia del Senado será consolidar las mayorías tanto en el Congreso de la República para así poder adelantar la agenda legislativa del gobierno Petro.

“A partir de este momento estoy al servicio de la construcción de mayorías parlamentarias. Nuestra prioridad será trabajar por la paz, la justicia social y ambiental, ejes fundamentalmente del gobierno de Gustavo Petro ¡El gobierno del cambio!”, escribió Barreras en su cuenta de Twitter. También agradeció a sus compañeros del Pacto Histórico y la confianza que le depositó el presidente electo.

SEGUIR LEYENDO: