“El Liverpool tiene ahora a Luis Díaz”: Mané sobre su ida al Bayer Munich

Luis Díaz ha congeniado bien en el ataque del Liverpool con Mohamed Salah y Sadio Mané. | Foto: Getty Images

Este miércoles, el Bayern Múnich oficializó el fichaje del compañero de escuadra de Luis Díaz, el delantero senegalés Sadio Mané. La suma del traspaso estaría por los 41 millones de euros (43 millones de dólares) por lo que el Liverpool se despidió de su delantero africano de 30 años, que en seis temporadas con el club ganó en la Champions League, la Premier League, la FA Cup y el Mundial de Clubes.

Esta será una baja sensible para el equipo de Jurgen Klopp que disputó cuatro títulos en esta temporada. El club se despidió del senegalés por lo alto. De igual manera, Mané, en entrevista con el portal del equipo, dio unas palabras antes de viajar a Alemania.

“Difícil encontrar las palabras correctas para esto. Solo quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón, ha sido un placer ser una pequeña parte de este increíble éxito que hemos logrado juntos durante estos seis años. Ustedes siempre estuvieron ahí en los buenos y los malos momentos. Nunca olvidaré esto. Gracias otra vez. You will never walk alone”, comenzó diciendo Mané a la afición del Liverpool en la página oficial de los ‘Reds’.

Además, el senegalés habló sobre Luis Díaz, y le dedicó unas palabras al colombiano, con quien compartió algunos meses: “Liverpool todavía tiene grandes jugadores y ahora también tienes a Diogo Jota y Luis Díaz, ¡guau, qué jugador tienen!”.

Y agregó que: “Cuando Luis recibió el balón, yo sabía que iba a centrar, así que solo quería estar listo. Fue un buen centro de Díaz y yo estaba en el área. Incluso sin potencia, suelo marcar y eso es lo que traté de hacer. Lo conozco muy bien, es un gran jugador. Solo trato de disfrutar cada momento. Se trata del equipo. Los muchachos me lo ponen más fácil”.

Mané sobre su ida al Bayer Munich

Luis Díaz, entre los diez futbolistas más costosos del mundo

En menos de un semestre, Luis Fernando Díaz se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del Liverpool. A pesar de que hubo incertidumbre por los 45 millones de euros que pagaron los ‘reds’ para hacerse con sus servicios, la prensa inglesa lo ha catalogado como el mejor fichaje de la última temporada en la Premier League, y otras leyendas del balompié europeo tampoco se han guardado los elogios.

La campaña global de ‘Lucho’ fue muy buena. En la primera parte del año terminó de consolidarse como la máxima figura del Porto de Portugal, disputando 28 partidos, marcando 16 goles y entregando seis asistencias. De hecho, y aunque el extremo de la selección Colombia fichara por el Liverpool en enero pasado, también fue distinguido como campeón de la Primeira Liga.

El jugador oriundo de Barrancas, La Guajira, aparece en la octava casilla con un valor estimado de 110 millones de euros, siendo así el atleta de mayor cotización en el Liverpool y el segundo a nivel sudamericano, pues es superado por el brasileño Vinicius Júnior, que aparece segundo (185,8 mill. €). La primera posición es para el francés Kylian Mbappé (205,6 mill. €), el cual recientemente extendió su contrato por tres años con el París Saint-Germain.

SEGUIR LEYENDO: