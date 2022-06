“Eso lo sacó un baboso”: Tulio Gómez aclara que las acciones del América no fueron embargadas

Tulio Gómez, máximo accionista de America de Cali, le aseguró a los accionistas del club que sus acciones no fueron embargadas. Imagen: Futbolete.

En el ámbito extrafutbolístico el América de Cali no deja de moverse, aunque últimamente no por las mejores razones. Tulio Gómez, máximo accionista de los Diablos Rojos, salió a aclarar la situación en la que se encuentra el equipo en torno a la polémica con la empresa de boletería Colboletos, que habría tomado acciones legales en contra de la institución vallecaucana por el incumplimiento de un contrato durante los años 2011 y 2014.

Gómez, en conversación con El Corrillo de Mao, afirmó que los rumores que rondan en las redes sociales sobre el embargo de las acciones del club son completamente falsos y expresó que aquella persona que difundió esa información es un ‘baboso’ que solo ha querido dañar al club:

“Lo de las acciones es falso. Eso lo sacó un ‘baboso’ que odia a América, el mismo ‘baboso’ que dijo que para qué traen a Guimaraes, que Duván Vergara estaba lesionado, que es un borrachín... el hombre, en su odio, piensa con el deseo y sale con bobadas. Es el lavaperritos de la empresa que demandó a América hace años”

Si bien no mencionó ningún nombre, Tulio se pudo haber referido a Diego Saviola o José Alberto Ortiz, los primeros periodistas deportivos en mencionar que un juez había ordenado el embargo de estos recursos. Dentro de sus declaraciones expresó que las acciones no pueden ser embargadas, pues no le pertenecen al club sino a sus socios y accionistas:

“Las acciones son de los accionistas, de Tulio Gómez y 500 más. El pleito que tiene esa empresa es con América, o sea que no tiene nada que ver. Lamentablemente, las redes sociales distorsionan todo. Es un pobre ‘baboso’”.

Por medio de un comunicado oficial, La Mecha confirmó lo dicho por Gómez, y aclaró que la institución no es titular de ningún tipo de acciones en las que está dividido el capital de la compañía, y añadió que, hasta la fecha, en el libro de accionistas de la sociedad no se ha allegado ninguna orden judicial en la que se ordene el embargo y secuestro de acciones de cualquiera de sus accionistas.

El pleito legal en el que está inmiscuida la administración actual del América se remonta hace casi una década durante la dirigencia de Oreste Sangiovanni. Según la información revelada por los periodistas previamente mencionados, Los Escarlatas le deben a la empresa de boletería una cifra aproximada a los 7.000 millones de pesos. Sin embargo, el actual abogado del club estableció que ambas partes incumplieron con el contrato y por lo tanto no hay ninguna deuda pendiente por saldar.

Tulio Gómez profundizó sobre el incumplimiento del acuerdo establecido entre ambas partes:

“En la época de Oreste Sangiovanni, se contrató a Colboletos para que le comercializara las boletas. Dice Sangiovanni, yo no estaba, que para un cuadrangular del ascenso Colboletos no lo fondeó para premios de los jugadores, no sé qué pasó, y que por eso América no pudo ascender. Entonces, Oreste se molestó y canceló en contrato con justa causa, según los abogados”.

Finalmente, el club confirmó que los asuntos judiciales a los que han sido convocados están siendo atendidos en debida forma por sus abogados buscando defender y velar siempre por el patrimonio de su institución.

