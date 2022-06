Director técnico del Colombia Tierra de Campeones entregó el balance del desempeño del equipo tras el Giro de Italia sub 23

Luis Cely habla de la presentación del Colombia Tierra de Atletas en el Giro de Italia sub 23. Foto: Twitter de Luis Cely

El equipo cafetero Colombia Tierra de Atletas, culminó su presentación en el Giro de Italia sub 23, siendo el mejor resultado el conseguido por el corredor Jeisson Casallas, quien ocupó la posición número 26 a más de 28 minutos del ganador, el inglés Leo Hayter del Hagens Berman Axeon de Estados Unidos.

La escuadra venía cumpliendo con varias citas del calendario europeo como parte de la gira a la que fueron invitados para preparar así su máximo objetivo: el ‘Giro Baby’. Sin embargo, la presentación del equipo no ha sido lo esperado por parte de un equipo que en el calendario nacional gana la mayoría de veces. Según se dijo desde un inicio, Germán Darío Gómez sería el encargado de guiar al equipo colombiano de cara a la clasificación general, pero el santandereano no ha demostrado tener las piernas para estar en la pelea de la competencia durante todo el desarrollo.

Luis Cely, director del equipo ha dejado algunas impresiones de lo sucedió con sus corredores y reconociendo que no cumplieron con las expectativas con esta base de ciclistas en formación, aún así, dejó saber que seguirán trabajando y tendrán otras presentaciones todavía en el Europa, en donde esperan poder encontrar el ritmo que les permita demostrar sus fortalezas:

“Hemos terminado el Giro sub 23, terminaron todos los chicos, el equipo completo. Lastimosamente no pudimos tener los resultados esperados. Iniciamos un año muy bueno ganando el Nacional de Ruta con todos nuestros muchachos en podio, luego vinimos aquí a Europa hicimos unas bonitas carreras en donde pudimos estar en cuatro podios hacer un gran Giro de Sicilia... Los chicos estaban en un buen nivel ganando la Vuelta de la Juventud, intentamos recuperar un poquito las fuerzas, pues los chicos terminaron cansados... Desde el principio de la carrera dije que los chicos no estaban con buenas sensaciones”, comentó Cely.

Luis Cely, director deportivo del Colombia Tierra de Atletas, hace balance sobre la presentación del equipo en el Giro de Italia sub 23. Video: Twitter Colombia Tierra de Atletas

Si bien el ciclismo colombiano ha destacado desde hace muchos años, las nuevas canteras son muy importantes para el futuro del deporte pedal cafetero, dado que cada vez se busca más corredores que puedan llegar a lo más alto del ciclismo mundial como lo han venido haciendo Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán o Fernando Gaviria.

Aunque en esta competencia no pudieron destacar, en diferentes escenarios sí lo han conseguido y en los siguientes encuentros se espera que lo puedan seguir haciendo, pues como dice Luis Cely en el video, aún quedan algunas competencias por realizarse.

Andrés Mancipe, uno de los jóvenes colombianos que participó en el Giro de Italia sub 23, habló sobre lo que fue su proceso en la carrera, siendo esta su primera vez compitiendo en Europa:

“Estoy contento con dios, el equipo, la gente que me ha apoyado, ha sido una experiencia muy bonita y muy dura, queda mucho que aprender, el ciclismo europeo es muy duro, ya acá la gente tiene un nivel casi WorldTour, son jóvenes que tienen un nivel demasiado alto. Estamos muy motivados, sabemos que en Colombia hay talento y que podemos estar más adelante, corregiremos los errores que tuvimos y seguiremos trabajando para que la próxima vez que estemos aquí llegar más fuertes”, dijo el pedalista antioqueño.

