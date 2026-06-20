Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Cristiano Ronaldo fue uno de los señalados luego del empate a un gol entre Portugal y la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS

Patrick Vieira advirtió que Roberto Martínez enfrenta “un problema enorme”: sentarse con Cristiano Ronaldo para decirle que no va a ser titular es una conversación que el delantero portugués, de 41 años, nunca ha tenido que sostener en su carrera.

La afirmación del exmediocampista francés resume el dilema que atraviesa la selección de Portugal tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en Houston en su debut en el Mundial 2026, un resultado que desató todo tipo de críticas contra el capitán lusitano y dividió a exfiguras del fútbol, medios internacionales e involucró hasta a su propia familia.

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El partido, disputado el 17 de junio, dejó números que alimentaron el debate. Ronaldo completó los 90 minutos con apenas 25 toques de balón —su registro más bajo en un partido completo de una gran competición—, tres intentos de disparo, ninguno a puerta, cero chances creadas y ninguna intervención defensiva. Fue, además, su décimo partido consecutivo sin marcar contando Mundiales y Eurocopas. Su último gol en juego abierto en una competición de este nivel data de hace casi cinco años.

La sequía es aún más elocuente en términos colectivos. Según datos recogidos por ESPN, en los últimos cuatro partidos de Portugal en grandes competiciones, Ronaldo disputó 396 de los 420 minutos posibles y el equipo anotó solo una vez. En los últimos dos años, Portugal promedió 1,9 goles por partido con él de titular y 2,8 sin él.

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En el pódcast The Rest Is Football conducido por el exfutbolista Gary Lineker junto a Alan Shearer y Micah Richards y producido por Netflix, estuvo como invitado el francés Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia en 1998 y con una carrera dilatada como entrenador.

Vieira afirmó que Cristiano Ronaldo nunca ha tenido una conversación abordando la posibilidad de resignar protagonismo en sus clubes - crédito Europa Press

Fue precisamente ese contexto el que llevó a Vieira a señalar la dificultad estructural que enfrenta el técnico de Portugal, Roberto Martínez. “¿Cómo le dices a Ronaldo: ‘Mira, vas a estar en el banquillo, no vas a ser titular hoy’?”, planteó el exjugador del Arsenal y la Juventus. “Él nunca lo va a entender porque nunca ha estado en esa situación. Tendrá que tomar decisiones muy firmes y no ponerle de titular si el equipo rinde mejor sin él”, agregó.

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En ese sentido, Vieira afirmó que la cuestión se trataba de dejarle en claro al “Bicho” su lugar.

“En Portugal es más que un jugador, así que tienes que construirle esa mentalidad para que él sepa que en la Copa del Mundo va a jugar o no va a jugar. Tienes que encontrar la forma de que lo entienda. Así que, para mí, se trata de cómo lo preparas mentalmente”, expresó.

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Joe Cole, otro de los exfutbolistas en la mesa de trabajo, secundó esa opinión y dio a entender que se le debió dar la oportunidad de sumarse a la Selección, siempre entendiendo que era un jugador de 41 años y que se debía respetar el rol del entrenador, dando a entender que no sucedió así. “Debió hacerse hace seis meses”, añadió.

Lineker, por su parte, fue más allá y advirtió sobre las consecuencias reputacionales para el propio Ronaldo: “Me preocupa un poco que su legado se vea algo empañado si monta un número cuando lo sustituyan y se pone a hacer el berrinche. Porque durante dos décadas ha sido un futbolista extraordinariamente maravilloso”, dijo el exdelantero inglés.

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Gary Lineker mostró su preocupación por las implicaciones que podría tener esta polémica en el legado de Cristiano Ronaldo - crédito Europa Press

La preocupación de Lineker no surgió en el vacío. Según A Bola, el diario deportivo portugués, Ronaldo fue uno de los primeros en abandonar el campo al final del partido y no participó en la vuelta de honor que completaron sus compañeros, un gesto que el medio interpretó como una señal de malestar. A Bola le otorgó una valoración de 2 sobre 5, mientras que Record tituló su crónica con “No funciona así”.

La prensa internacional tampoco fue condescendiente. The Independent lo llamó “una estatua” y acusó a Portugal de sacrificar “otro Mundial al ego de Cristiano Ronaldo”. The Telegraph lo comparó con su máximo rival, Lionel Messi, cuyo debut en el torneo al día siguiente se coronó con un triplete. L’Équipe escribió que Portugal ofreció “una caricatura de sí mismo”, mientras que la Gazzetta dello Sport afirmó que “el problema era obvio y predecible: Cristiano Ronaldo”.

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Thierry Henry, analista en Fox Sports, fue el más concreto en su crítica. Señaló una jugada específica en la que Ronaldo se interpuso en el camino de Bruno Fernandes, que tenía una posición más favorable para marcar.

“Porque absolutamente quiere marcar, se pone en el camino de Bruno Fernandes. Es el equipo el que necesita marcar, no tú”, afirmó el exdelantero francés. El exatacante inglés Jay Bothroyd, en Sky Sports, fue más directo aún: “Si Ronaldo es un jugador de equipo, creo que debería dar un paso atrás y entender que tiene que salir desde el banquillo. ¿Lo hará alguna vez? No, no lo creo. Se está convirtiendo en más un lastre para Portugal que una ayuda”.

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Martínez, sin embargo, mantuvo su postura. “No tiene sentido sacar del campo al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles”, dijo el seleccionador belga en rueda de prensa, y agregó que la experiencia de Ronaldo en el área y su capacidad para atraer defensores siguen siendo activos para el equipo.