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La Selección Colombia debe tener cuidado con la República Democrática del Congo: este es su plan para ganar

El conjunto africano demostró en las eliminatorias y el repechaje que puede hacer daño con el mínimo esfuerzo, algo que espera aplicar en el duelo del 23 de junio en Guadalajara

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La Selección de la República Democrática del Congo demostró una de sus cualidades para sacarle un empate a Portugal y fue la defensa - crédito Pedro Nunes/REUTERS
La Selección de la República Democrática del Congo demostró una de sus cualidades para sacarle un empate a Portugal y fue la defensa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

De cara a la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, la Selección Colombia empezó a preparar el compromiso para medirse con la República Democrática del Congo, conjunto que viene de dar la sorpresa al empatar por 1-1 con Portugal, una de las favoritas en el certamen.

Los africanos quieren aplicar una de sus fortalezas sobre la Tricolor, pues así fue como destacó en las eliminatorias de su continente y en el repechaje, con una plantilla con figuras en la zona defensiva y mucha ilusión de hacer historia en el certamen de la FIFA en Norteamérica.

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Por otro lado, el combinado de Néstor Lorenzo entrena en su sede de Guadalajara para recuperar a la nómina por el desgaste en Ciudad de México y preparar la manera como afrontará el compromiso en el estadio Akron, donde se puede lograr el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final.

La clave de la República Democrática del Congo para ganar

El conjunto congolés esperó 52 años para volver a una Copa del Mundo, bajo un nuevo nombre por los cambios sociales y políticos en cinco décadas y bajo un proyecto deportivo que tuvo sus frutos en las clasificatorias con el cupo al repechaje y el posterior cupo al certamen en Norteamérica.

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La República Democrática del Congo se destacó por ganar casi todos sus partidos por la mínima diferencia, producto de su táctica de priorizar la parte defensiva, organización en la cancha y ser efectivo cada que llega a la portería, algo que ya se vio contra Portugal en Houston.

La República Democrática del Congo se hace fuerte desde la línea defensiva en sus partidos - crédito Pedro Nunes/REUTERS
La República Democrática del Congo se hace fuerte desde la línea defensiva en sus partidos - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Para empezar, se apoya mucho en el juego de sus centrales Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Steve Kapuadi, los cuales, junto con los volantes Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau, son capaces de cerrarle todos los espacios al rival, sin importar cuánto los presionen.

La República Democrática del Congo ganó cinco de sus ocho partidos en eliminatorias por 1-0, el mismo marcador que se repitió en el Torneo de Repechaje contra Jamaica, lo que demuestra que el equipo le apuesta al mínimo esfuerzo en ataque para hacer daño, solo efectividad.

República Democrática del Congo le apostará a pocas acciones de ataque para hacerle daño a Colombia en el Mundial 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS
República Democrática del Congo le apostará a pocas acciones de ataque para hacerle daño a Colombia en el Mundial 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS

También se destaca que solo recibió cinco goles a lo largo de las clasificatorias, fue el quinto menos goleado en esa fase y no va a cambiar su manera de jugar contra la Selección Colombia, pues si le funcionó con Portugal, lo aplicará en Guadalajara para pelear el cupo a dieciseisavos de final.

“El sistema nos ha ayudado”

Sébastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, destacó en rueda de prensa el rendimiento de sus dirigidos para frenar el ataque de los portugueses, pues Cristiano Ronaldo y compañía se vieron impotentes para llegar a la portería de los africanos.

Tenemos que jugar bien desde lo táctico y técnico. El sistema nos ha ayudado en este partido (Portugal) y quiero felicitar a los jugadores por la aplicación que han tenido con este sistema, ha sido fantástica respecto a lo táctico”, fueron las palabras del timonel francés, en la tarde del 17 de junio.

Sébastien Desabre es el arquitecto del juego ofensivo y efectivo en ataque de la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS
Sébastien Desabre es el arquitecto del juego ofensivo y efectivo en ataque de la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS

Desabre mencionó que, gracias a ese juego, siente confianza para enfrentar al equipo de su colega Néstor Lorenzo, pero el plan ahora es incrementar el ataque para buscar el triunfo, pues sabe que la defensa cafetera se complica en ocasiones y así pasó con la anotación de Uzbekistán.

“Hemos arrancado bien, pero tenemos que jugar bien los próximos partidos. Conocemos a Colombia, hemos estudiado la Selección; es importante recuperarnos y desplazarnos a México para dar nuestra mejor versión”, explicó el entrenador de la República Democrática del Congo, que no le teme a los colombianos y buscará los tres puntos en Guadalajara.

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