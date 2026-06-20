Colombia

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

El candidato presidencial agradeció el gesto al veterano de la televisión, que ya le había dado la popular patada cuando De la Espriella lanzó su primer disco

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El presentador le demostró su apoyo con "la patadita de la suerte" al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El reconocido presentador de televisión Jorge Barón, referente en la historia de la televisión colombiana, la organización de eventos del espectáculo y célebre por su famosa “patadita de la buena suerte”, le propinó su ya tradicional golpe al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El gesto, que ya es considerado por los colombianos como un símbolo de la cultura popular, se originó en las presentaciones televisivas del presentador y ha sido replicado en múltiples escenarios públicos, frecuentemente en asociación a la buena fortuna.

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El hecho de que el veterano presentador le lanzara su “patadita” al candidato presidencial de la derecha, no solo dejó en evidencia la postura política del también empresario del espectáculo, sino que tuvo un fuerte significado en la recta final de la campaña presidencial, que se definirá el domingo 21 de junio de 2026.

Patadita de la buena suerte de Jorge Barón fue recibida por Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Patadita de la buena suerte de Jorge Barón fue recibida por Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En sus redes sociales, Abelardo de la Espriella compartió el acontecimiento con sus seguidores. “Recibí la patadita de la buena suerte del legendario Jorge Barón”, publicó el candidato, que acompañó el mensaje con agradecimientos: “¡Gracias por su apoyo, maestro!”.

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Este mensaje estuvo acompañado por un video que registró el momento en el que tanto el presentador como el candidato presidencial compartieron unas palabras con las que Jorge Barón reconoció que previamente había hecho su gesto con De la Espriella para “impulsar” su carrera musical.

“¡Ahí va la patadita de la buena suerte! Hace algunos años le dimos la patadita de la buena suerte al doctor Abelardo de la Espriella cuando nos mostró un álbum interpretando canciones. Esta vez he venido a sus oficinas, aquí en Barranquilla, a repetir la patadita, esta vez para que sea presidente de la República. ¿Qué le parece, doctor Abelardo?“, sostuvo Barón.

Jorge Eduardo Barón salió en defensa de Uribe y cuestionó la actuación de la juez Heredia - crédito @JorgeEBaron/X
Jorge Barón ha sido un férreo defensor de Álvaro Uribe Vélez y crítico del petrismo - crédito @JorgeEBaron/X

De la Espriella le replicó: “Maestro, muy honrado con su visita. Usted es un referente, una gloria nacional y para mí es motivo de orgullo que me apoye y que me dé esa patadita de la buena suerte, que no puede faltar ahora para alcanzar la Presidencia y, entre todos, salvar y reconstruir a Colombia”.

El presentador concluyó con unas palabras de motivación dirigidas tanto al candidato como a su campaña y le descargó la simbólica patada.

“Bueno, a ver, doctor Abelardo, tome posición y póngale fe que esto funciona, ¿de acuerdo? Conteo regresivo para la patadita de la buena suerte para el doctor de la Espriella: ¡Cuatro, tres, dos, uno! Póngale fe, doctor Abelardo, póngale fe. ¡Ahí va la patadita de la buena suerte!“.

Así se originó la patadita de la buena suerte

El presentador colombiano Jorge Barón ha narrado el origen de su emblemático gesto. Durante una entrevista en el programa Impresentables de LOS40 Colombia, el creador de El show de las estrellas recordó que la tradición nació tras recibir una patadita de su amigo Raúl Velasco, famoso productor y presentador de televisión mexicano, antes de lanzar su libro Mis primeros 40 años.

Jorge Barón. Foto: Colprensa
Jorge Barón el dueño y fundador de El Show de las Estrellas - crédito Colprensa

Inspirado por el momento, decidió replicar la patada en uno de sus eventos en el municipio de Girardot, Cundinamarca, con la cantante Marbelle, que atravesaba un momento de nerviosismo en pleno show. Tras dar la primera “patadita”, el público respondió con “entusiasmo” y la artista pudo afrontar el escenario con mayor confianza.

Aunque en un principio Barón dudó en mostrar ese instante en televisión, la insistencia del equipo técnico llevó a que la escena se incluyera en la emisión. El gesto generó opiniones divididas y el presentador optó por modificar la costumbre: la “patadita” se reservó para los varones hasta la actualidad. El presentador no ejecuta el símbolo con ninguna artista mujer, ya que a ellas les ofrece “un beso de buena suerte”.

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